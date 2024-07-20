北九州vs松本 スタメン発表
[7.20 J3第22節](ミクスタ)
※18:00開始
主審:上田隆生
<出場メンバー>
[ギラヴァンツ北九州]
先発
GK 27 田中悠也
DF 13 工藤孝太
DF 22 山脇樺織
DF 24 前田紘基
DF 50 杉山耕二
MF 6 藤原健介
MF 14 井澤春輝
MF 17 岡野凜平
MF 21 牛之濱拓
MF 34 高吉正真
FW 10 永井龍
控え
GK 31 大谷幸輝
DF 4 長谷川光基
DF 33 乾貴哉
MF 7 平原隆暉
MF 20 矢田旭
FW 9 平山駿
FW 29 高昇辰
監督
増本浩平
[松本山雅FC]
先発
GK 1 大内一生
DF 2 宮部大己
DF 17 山本龍平
DF 40 樋口大輝
DF 44 野々村鷹人
MF 10 菊井悠介
MF 15 山本康裕
MF 32 米原秀亮
MF 46 安永玲央
FW 11 浅川隼人
FW 14 安藤翼
控え
GK 16 村山智彦
DF 4 高橋祥平
DF 5 常田克人
DF 48 藤谷壮
MF 20 前田陸王
MF 23 滝裕太
MF 41 村越凱光
監督
霜田正浩
※18:00開始
主審:上田隆生
<出場メンバー>
[ギラヴァンツ北九州]
先発
GK 27 田中悠也
DF 13 工藤孝太
DF 22 山脇樺織
DF 24 前田紘基
DF 50 杉山耕二
MF 6 藤原健介
MF 14 井澤春輝
MF 17 岡野凜平
MF 21 牛之濱拓
MF 34 高吉正真
FW 10 永井龍
控え
GK 31 大谷幸輝
DF 4 長谷川光基
DF 33 乾貴哉
MF 7 平原隆暉
MF 20 矢田旭
FW 9 平山駿
FW 29 高昇辰
監督
増本浩平
[松本山雅FC]
先発
GK 1 大内一生
DF 2 宮部大己
DF 17 山本龍平
DF 40 樋口大輝
DF 44 野々村鷹人
MF 10 菊井悠介
MF 15 山本康裕
MF 32 米原秀亮
MF 46 安永玲央
FW 11 浅川隼人
FW 14 安藤翼
控え
GK 16 村山智彦
DF 4 高橋祥平
DF 5 常田克人
DF 48 藤谷壮
MF 20 前田陸王
MF 23 滝裕太
MF 41 村越凱光
監督
霜田正浩