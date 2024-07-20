¤¦¤Þ¤¯ÏÃ¤»¤Ê¤¤¡Ä¡£¹¥¤¤ÊÃËÀ¤È¤Î²ñÏÃ¤Ç¡Ö¶ÛÄ¥¤ò¤Û¤°¤¹¡×¥³¥Ä
¹¥¤¤ÊÃËÀ¤È²ñÏÃ¤¹¤ëºÝ¡¢¡Ö¶ÛÄ¥¤Ç¤¦¤Þ¤¯ÏÃ¤»¤Ê¤¤¡×¤ÈÇº¤à½÷À¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¹¥¤¤ÊÃËÀ¤È¤Î²ñÏÃ¤Ç¡Ö¶ÛÄ¥¤ò¤Û¤°¤¹¡×¥³¥Ä¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
²ñÏÃÃæ¤Ï¤Ç¤¤ë¤À¤±ÌÀ¤ë¤¤É½¾ð¤ò¥¡¼¥×¤¹¤ë
¶ÛÄ¥¤¹¤ë¤¢¤Þ¤ê¡¢É½¾ð¤Þ¤Ç¸Ç¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢Í¾·×¤Ë¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤â¤Î¡£
¤Ê¤Î¤Ç¡¢²ñÏÃÃæ¤Ï¤Þ¤º¤ÏÊ¹¤Ìò¤ËÅ°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±ÌÀ¤ë¤¤É½¾ð¤ò¥¡¼¥×¤¹¤ë¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÌÀ¤ë¤¤É½¾ð¤ÇÃËÀ¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢½ù¡¹¤Ë¼«Ê¬¼«¿È¤Î¶ÛÄ¥¤¬¤Û¤°¤ì¤Æ¤¯¤ë¤Ï¤º¡£
¡Ö¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀµÄ¾¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦
¹¥¤¤ÊÃËÀ¤È²ñÏÃ¤¹¤ë»þ¤Ë¶ÛÄ¥¤¬¿¡¤¨¤Ê¤¤¤Ê¤é¡¢ÀµÄ¾¤Ë¡Ö¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÃËÀ¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤ß¤ë¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡£
¤½¤Î¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¤¤¿ÃËÀ¤Ï¡Ö²¶¤Î¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¡×¤È¹¥°ÕÅª¤ËÂª¤¨¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤ó¤ÊÉ÷¤ËÁÇÄ¾¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë»Ñ¤ò·òµ¤¤Ë¤â´¶¤¸¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¢¤Þ¤êÈ¯¸À¤Ç¤¤º¤Ë¤¤¤¿¤ê¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤À¤±¤À¤È¡Ö²¶¤È¤Î²ñÏÃ¤¬³Ú¤·¤¯¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¡©¡×¤Ê¤É¤È¸í²ò¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ê¤éÀµÄ¾¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¤¬¹¥°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¹¥¤¤ÊÃËÀ¤È¤Î²ñÏÃ¤Ï¶ÛÄ¥¤·¤ÆÅöÁ³¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Òº£²ó¾Ò²ð¤·¤¿¥³¥Ä¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¾¯¤·¤Ç¤â²ñÏÃ¤¬ÃÆ¤à¤è¤¦¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¤Í¡£
🌼Îø°¦ÌÌ¤Ç¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ë¡£¹¥¤¤ÊÃËÀ¤È¤Î²ñÏÃ¤Ç¡ÖÈò¤±¤ë¤Ù¤ÏÃÂê¡×