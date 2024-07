日本独自の40周年記念盤となるブルース・スプリングスティーン『ボーン・イン・ザ・U.S.A.(40周年記念ジャパン・エディション)』(7インチ紙ジャケット仕様)の発売を記念して、大ヒット曲「ダンシン・イン・ザ・ダーク」のミュージック・ビデオが日本語字幕付きで公開された。ブルース本人が登場した初めてのミュージック・ビデオで、有名映画監督のブライアン・デ・パルマ(『キャリー』『スカーフェイス』『アンタッチャブル』『ミッション:インポッシブル』他)をビデオ監督として起用したミュージック・ビデオだ。最後に客席からファンの女性を舞台に上げて一緒に踊る場面があり、その後のコンサートで必ず行われる慣例になったきっかけがこの作品であった。

ブルース・スプリングスティーン『ボーン・イン・ザ・U.S.A.(40周年記念ジャパン・エディション)』(7インチ紙ジャケット仕様)



2024年9月25日発売 完全生産限定盤/SICP31728-31(Blu-spec CD2 4枚組)/\8,800(税込)●日本独自高品質BSCD2(4枚組)(特製インナースリーヴに収納)●日本独自7インチ紙ジャケット仕様(見開きジャケ)(*ピンク・フロイド『原子心母(箱根アフロディーテ50周年記念盤)』と同じような仕様になります)●3大特典:(1)「ボーナス・ディスク3CD」:1985年4月の初来日公演から数か月後の1985年8月地元NJジャイアンツ・スタジアムでの圧巻のフル・ライヴ・パフォーマンス全29曲収録!(セットリストが日本公演に近い)(2)「1985 Japan Tourメモリアル・フォト・ブック」:1985年4月のブルース・スプリングスティーン&Eストリート・バンドの初来日時の空港、ライヴ、オフショット、メモラビリア他未発表写真満載!(来日公演に同行した伝説的フォトグラファーNeal Prestonの未発表含むライヴ写真、原宿や京都でのオフショット、及び日本に残されていたアーカイヴ写真、ツアー関連資料、全公演チケット、新聞、雑誌表紙、アルバム発売時の宣伝資料、メモラビリアなど貴重な写真を集大成)(3)「初来日公演ツアー告知ポスター」:貴重な1985日本公演ツアー用の告知ポスターを復刻、封入!<DISC1>: ‘Born in the U.S.A.' album1 BORN IN THE U.S.A./ボーン・イン・ザ・U.S.A.2 COVER ME/カヴァー・ミー3 DARLINGTON COUNTY/ダーリントン・カウンティ4 WORKING ON THE HIGHWAY/ワーキング・オン・ザ・ハイウェイ5 DOWNBOUND TRAIN/ダウンバウンド・トレイン6 I'M ON FIRE/アイム・オン・ファイア7 NO SURRENDER/ノー・サレンダー8 BOBBY JEAN/ボビー・ジーン9 I'M GOIN' DOWN/アイム・ゴーイン・ダウン10 GLORY DAYS/グローリィ・デイズ11 DANCING IN THE DARK/ダンシン・イン・ザ・ダーク12 MY HOMETOWN/マイ・ホームタウン<DISC2>: Bruce Springsteen & The E Street Band Giants Stadium, East Rutherford, NJ Aug 22, 1985(Part.1)1 BORN IN THE U.S.A./ボーン・イン・ザ・U.S.A.2 BADLANDS/バッドランド3 OUT IN THE STREET/表通りにとびだして4 JOHNNY 99/ジョニー 995 SEEDS/シーズ6 ATLANTIC CITY/アトランティック・シティ7 THE RIVER/ザ・リバー8 I'M GOIN' DOWN/アイム・ゴーイン・ダウン9 WORKING ON THE HIGHWAY/ワーキング・オン・ザ・ハイウェイ10 TRAPPED/トラップト11 GLORY DAYS/グローリィ・デイズ12 THE PROMISED LAND/プロミスト・ランド<DISC3>: Bruce Springsteen & The E Street Band Giants Stadium, East Rutherford, NJ Aug 22, 1985(Part.2)1 MY HOMETOWN/マイ・ホームタウン2 THUNDER ROAD/涙のサンダー・ロード3 COVER ME/カヴァー・ミー4 DANCING IN THE DARK/ダンシン・イン・ザ・ダーク5 HUNGRY HEART/ハングリー・ハート6 CADILLAC RANCH/キャディラック・ランチ7 DOWNBOUND TRAIN/ダウンバウンド・トレイン8 I'M ON FIRE/アイム・オン・ファイア9 PINK CADILLAC/ピンク・キャデラック10 BOBBY JEAN/ボビー・ジーン11 THIS LAND IS YOUR LAND/我が祖国<DISC4>: Bruce Springsteen & The E Street Band Giants Stadium, East Rutherford, NJ Aug 22, 1985(Part.3)1 BORN TO RUN/明日なき暴走2 TWO HEARTS/二つの鼓動 (with Stevie Van Zandt)*3 RAMROD/恋のラムロッド・ロック (with Steve Van Zant)4 TWIST AND SHOUT - DO YOU LOVE ME/ツイスト・アンド・シャウト〜ドゥ・ユー・ラヴ・ミー (with Stevie Van Zandt)*5 JERSEY GIRL/ジャージー・ガール (with Stevie Van Zandt)*6 SHERRY DARLING/愛しのシェリー (with Stevie Van Zandt)*(DISC2 - 4 from BRUCE SPRINGSTEEN & THE E STREET BAND - GIANTS STADIUM, EAST RUTHERFORD, NJ AUGUST 22, 1985)BRUCE SPRINGSTEEN & THE E STREET BAND:BRUCE SPRINGSTEEN - LEAD VOCAL, ELECTRIC AND ACOUSTIC GUITARS, HARMONICAROY BITTAN - PIANO, KEYBOARDSCLARENCE CLEMONS - TENOR AND BARITONE SAXOPHONES, PERCUSSION, BACKING VOCALDANNY FEDERICI - ORGAN, KEYBOARDSNILS LOFGREN - ELECTRIC AND ACOUSTIC GUITARS, BACKING VOCALPATTI SCIALFA - ELECTRIC AND ACOUSTIC GUITARS, PERCUSSION, BACKING VOCALGARRY TALLENT - BASS / MAX WEINBERG - DRUMS*ADDITIONAL MUSICIAN: STEVIE VAN ZANDT - GUITAR, BACKING VOCAL(ボーナス・ディスクのライヴ盤全29曲中、「Seeds」「I'm Goin' Down」「This Land is Your Land」「Two Hearts」「Jersey Girl」以外の24曲は1985年の日本公演で披露された楽曲)【添付写真】*『ボーン・イン・ザ・U.S.A.(40周年記念ジャパン・エディション)』(7インチ紙ジャケット仕様)パックショット1*『ボーン・イン・ザ・U.S.A.(40周年記念ジャパン・エディション)』(7インチ紙ジャケット仕様)パックショット2*『ボーン・イン・ザ・U.S.A.(40周年記念ジャパン・エディション)』(7インチ紙ジャケット仕様)帯付きジャケット写真*初来日公演時ライヴ写真*「ボーン・イン・ザ・USA」日本語字幕付きMVサムネイル