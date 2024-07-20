¡Ö¥¿¥¤¥Ñ¤¬°¤¹¤®¤ë¡×¾å»Ê¤È¥±¥ó¥«¤·¤ÆÈ¾Ç¯¤Ç¼¤á¤¿20Âå¼Ò°÷¡£ËÜÅö¤ËÈó¸úÎ¨¤ÇÌµÂÌ¤Ê»Å»ö¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¡½¡½ÂçÈ¿¶Á¡¦¾å»Ê¤Ë·ùµ¤¤¬¤µ¤·¤¿¿Í¤¿¤Á
²áµî5ËüËÜ¤Îµ»ö¤è¤êÈ¿¶Á¤ÎÂç¤¤«¤Ã¤¿·æºîÁª¡£º£²ó¤Ï¾å»Ê¤Ë·ùµ¤¤¬¤µ¤·¼¤á¤Á¤ã¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤ËÃíÌÜ¤¹¤ë¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¤É¤Á¤é¤¬°¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡Ä¡Ä¡£¡Ê½é¸ø³«2023Ç¯9·î15Æü¡¡µ»ö¤Ï¼èºà»þ¤Î¾õ¶·¡Ë¡¡¡ö¡¡¡¡¡ö¡¡¡¡¡ö
¡¡¤»¤Ã¤«¤¯Æþ¼Ò¤·¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤¹¤°¤Ë¼¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¿·Æþ¼Ò°÷¤¬¸å¤òÀä¤¿¤Ê¤¤¡£ZÀ¤Âå¤òÃæ¿´¤Ë¡Ö¥¿¥¤¥à¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡×¡Ê°Ê¹ß¡¢¥¿¥¤¥Ñ¡Ë¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¤è¤¯»È¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤«¤±¤¿»þ´Ö¤ËÂÐ¤·¤Æ¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤Î¸ú²Ì¤¬¤¢¤ê¡¢²ÁÃÍ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤ò»Ø¤¹¤â¤Î¤À¡£
¡¡¿·Æþ¼Ò°÷¤Ê¤É¤Î¼ã¼Ô¤¿¤Á¤ÏÊª»ö¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¥¿¥¤¥Ñ¤¬¤¤¤¤¡¿°¤¤¡×¤È¤¤¤¦´ð½à¤ÇÈ½ÃÇ¤·¤¬¤Á¤À¤¬¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¤Âå¤¬Æ¯¤¯²ñ¼ÒÁÈ¿¥¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ÏÇº¤Þ¤·¤¤ÌäÂê¤Ç¤â¤¢¤ë¡Ä¡Ä¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡¢¥¿¥¤¥Ñ¤Ë´Ø¤¹¤ë¾å»Ê¤Î¹Í¤¨Êý¤ËÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤º¡¢Âà¿¦¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¿·Æþ¼Ò°÷¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¢¡¡Ú¥±¡¼¥¹1¡ÛÍÌ¾Âç³Ø½Ð¿È¤ÎÆ±´ü¤Ë¥é¥¤¥Ð¥ë¿´¤òÇ³¤ä¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡Ä
¡¡Âç¼ê¥Ï¥¦¥¹¥á¡¼¥«¡¼¤Ë¶ÐÌ³¤¹¤ëÅÄÃæ¤È¤ª¤ë¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦20Âå¡Ë¤Ï¡¢ÄÂÂß½»Âð¤Î·úÃÛ±Ä¶È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿Æ±´üA¤¬¡Ö¥¿¥¤¥Ñ¤¬°¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ç¡¢Æþ¼ÒÈ¾Ç¯¤ÇÂà¿¦¤·¤¿¡£
¡ÖÅØÎÏ¼¡Âè¤Ç¥¤¥ó¥»¥ó¥Æ¥£¥Ö¤È¤·¤Æ¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯µëÍ¿¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ËÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¡¢¥È¥Ã¥×¥»¡¼¥ë¥¹¤òÌ´¸«¤ÆÆþ¼Ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¿·Æþ¼Ò°÷¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢ÍýÁÛ¤È¸½¼Â¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤ÇÂà¿¦¤·¤Æ¤¤¤¯¿Í¤âÂ¿¤¯¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡A¤ÏÃ¯¤È¤Ç¤âÂÇ¤Á²ò¤±¤é¤ì¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¡¢ÅÄÃæ¤µ¤ó¤Ï¼»ÅÊ¤â´Þ¤á¤Æ¡ÖÉé¤±¤¿¤¯¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Æþ¼Ò¸å¤Î¸¦½¤¤¬¿Ê¤à¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢A¤Ø¤Î°õ¾Ý¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ²½¤·¤¿¤½¤¦¤À¡£
¢¡¡ÖÈó¸úÎ¨¤ÇÌµÂÌ¤Ê¶ÈÌ³¤À¡ª¡×¤È¾å»Ê¤È¤±¤ó¤«
¡Ö1¥õ·î¤¬·Ð¤Ã¤¿º¢¡¢A¤Ï¥¥ì¤ä¤¹¤¯¥×¥é¥¤¥É¤¬¹â¤¹¤®¤Æ¡¢¤Þ¤ï¤ê¤È¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢A¤¬³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¤¤ëÀÊ¤È¤ÏÃÎ¤é¤º¤ËÂ¾¤Î¿Í¤¬ÃåÀÊ¤·¤¿¤À¤±¤ÇÅÜÌÄ¤Ã¤¿¤ê¡¢Æ±´ü¤Ç¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤Ë¥ß¥¹¤ò¤·¤¿Ãç´Ö¤ËË½ÎÏ¤ò¿¶¤ë¤Ã¤¿¤ê¡Ä¡Ä¡£¤É¤¦¤ä¤é¡¢¼«Ê¬¤ÎÍýÁÛÄÌ¤ê¤Ë¤¤¤«¤Ê¤¤¤ÈÇ¼ÆÀ¤·¤Ê¤¤À³Ê¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡×
¡¡·ù¤ÊÍ½´¶¤¬¤¢¤ê¤Ä¤Ä¤â3¥õ·î¤Î¸¦½¤´ü´Ö¤¬½ª¤ï¤ê¡¢È¾Ç¯¤¬·Ð¤È¤¦¤«¤È¤¤¤¦º¢¤ËÆ±´ü¤«¤éÅÄÃæ¤µ¤ó¤ËÏ¢Íí¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡ÖA¤¬²ñ¼Ò¤ò¼¤á¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¼¤á¤¿ÍýÍ³¤¬¡ØÈô¤Ó¹þ¤ß±Ä¶È¤ä¿·µ¬¸ÜµÒ¤ò³«Âó¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¶ÈÌ³¤¬¡¢Èó¸úÎ¨¤ÇÌµÂÌ¤À¤«¤é¡Ù¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î¤³¤È¤òÅö»þ¤Î¾å»Ê¤ËÅÁ¤¨¡¢Ë½¤ì¤Þ¤ï¤Ã¤¿µó¶ç¤Ë¼¤á¤¿¤ÈÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡×
¢¡ÃÏÆ»¤Ê±Ä¶È¤Ë°ÕÌ£¤Ï¤Ê¤¤¡©
¡¡ÅÄÃæ¤µ¤ó¤¿¤Á¤Î»Å»ö¤Ï¡¢Æü¾ï¶ÈÌ³¤ÎÌó7³ä°Ê¾å¤¬±Ä¶È³èÆ°¤È¤Ê¤ë¡£¤·¤«¤·¸½ºß¤Ï»ñºà¹âÆ¤äÃÏ²Á¤Î¾å¾º¤Ç¡¢1Åï1²¯±ß¤Î·úÃÛÊª¤ò·ú¤Æ¤¿¤¤¿Í¤Ï¤¤¤Æ¤â¡¢¸½¼ÂÅª¤Ë·ú¤Æ¤é¤ì¤ë¿Í¤òÃµ¤¹¤Î¤Ï´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡Ö¤¿¤·¤«¤Ë¡¢ÆÀ°ÕÀè¤â¤Ê¤¤¿·Æþ¼Ò°÷¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÆñ°×ÅÙ¤¬¹â¤¤¤Ç¤¹¡£°ìÊý¡¢¾å»Ê¤äÀèÇÚ¤Ï¾Ò²ð¤Ê¤É¤ò¤¦¤±¤ÆÀ®Ìó¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ê»Ñ¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢´À¿åÎ®¤·¤Æ·ë²Ì¤¬½Ð¤ë¤Î¤«¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤ÃÏ¼ç¤òÃÏÆ»¤ËË¬Ìä¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë°ÕÌ£¤¬¤â¤Æ¤º¡¢ÂÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¾¯¤·Íý²ò¤Ç¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¶ÈÌ³¸úÎ¨¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢A¤Î¸À¤¤Ê¬¤Ï°ìÍý¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢²þÁ±ºö¤òÄó°Æ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤â¤¦¾¯¤·¾å»Ê¤Ë¤¦¤Þ¤¯ÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¾õ¶·¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¢¡¡Ú¥±¡¼¥¹2¡Û¡Ö¥¿¥¤¥Ñ¤¬ÎÉ¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤ÇÆþ¼Ò
¡¡µ¡³£¤Î½¤Íý¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÎëÌÚ·òÂÀ¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦30Âå¡Ë¤Ï¡¢¿·¿Í¶µ°éÃ´Åö¤òÇ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤¢¤ëÇ¯¡¢ÀìÌç³Ø¹»¤òÂ´¶È¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÃËÀ¿·Æþ¼Ò°÷¤¬Æþ¼Ò¤·¤¿¡£
¡Ö¿¿ÌÌÌÜ¤ÇÀÑ¶ËÅª¤Ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤È¤ëÀ³Ê¤«¤é¡¢¾ÍèÀ¤ä¥ê¡¼¥À¡¼À¤ò¶¯¤¯´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£Æþ¼ÒÁ°¤Ï¡¢À°ÂÎ»Õ¤Î»Å»ö¤òÁªÂò¤¹¤ë¤«³ëÆ£¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¤¦¤Á¤Î²ñ¼Ò¤òÁª¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢ÀµÄ¾¤Ê»×¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡ÎëÌÚ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Öº£¤Î»Å»ö¤òÁª¤ó¤À·èÄêÂÇ¤Ï²¿¤«¡×¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤¹¤ë¤È¡¢¤¤¤ï¤æ¤ëZÀ¤Âå¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î²óÅú¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¤»¤Ã¤«¤¯Æþ¼Ò¤·¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤¹¤°¤Ë¼¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¿·Æþ¼Ò°÷¤¬¸å¤òÀä¤¿¤Ê¤¤¡£ZÀ¤Âå¤òÃæ¿´¤Ë¡Ö¥¿¥¤¥à¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡×¡Ê°Ê¹ß¡¢¥¿¥¤¥Ñ¡Ë¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¤è¤¯»È¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤«¤±¤¿»þ´Ö¤ËÂÐ¤·¤Æ¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤Î¸ú²Ì¤¬¤¢¤ê¡¢²ÁÃÍ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤ò»Ø¤¹¤â¤Î¤À¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡¢¥¿¥¤¥Ñ¤Ë´Ø¤¹¤ë¾å»Ê¤Î¹Í¤¨Êý¤ËÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤º¡¢Âà¿¦¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¿·Æþ¼Ò°÷¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¢¡¡Ú¥±¡¼¥¹1¡ÛÍÌ¾Âç³Ø½Ð¿È¤ÎÆ±´ü¤Ë¥é¥¤¥Ð¥ë¿´¤òÇ³¤ä¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡Ä
¡¡Âç¼ê¥Ï¥¦¥¹¥á¡¼¥«¡¼¤Ë¶ÐÌ³¤¹¤ëÅÄÃæ¤È¤ª¤ë¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦20Âå¡Ë¤Ï¡¢ÄÂÂß½»Âð¤Î·úÃÛ±Ä¶È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿Æ±´üA¤¬¡Ö¥¿¥¤¥Ñ¤¬°¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ç¡¢Æþ¼ÒÈ¾Ç¯¤ÇÂà¿¦¤·¤¿¡£
¡ÖÅØÎÏ¼¡Âè¤Ç¥¤¥ó¥»¥ó¥Æ¥£¥Ö¤È¤·¤Æ¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯µëÍ¿¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ËÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¡¢¥È¥Ã¥×¥»¡¼¥ë¥¹¤òÌ´¸«¤ÆÆþ¼Ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¿·Æþ¼Ò°÷¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢ÍýÁÛ¤È¸½¼Â¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤ÇÂà¿¦¤·¤Æ¤¤¤¯¿Í¤âÂ¿¤¯¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡A¤ÏÃ¯¤È¤Ç¤âÂÇ¤Á²ò¤±¤é¤ì¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¡¢ÅÄÃæ¤µ¤ó¤Ï¼»ÅÊ¤â´Þ¤á¤Æ¡ÖÉé¤±¤¿¤¯¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Æþ¼Ò¸å¤Î¸¦½¤¤¬¿Ê¤à¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢A¤Ø¤Î°õ¾Ý¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ²½¤·¤¿¤½¤¦¤À¡£
¢¡¡ÖÈó¸úÎ¨¤ÇÌµÂÌ¤Ê¶ÈÌ³¤À¡ª¡×¤È¾å»Ê¤È¤±¤ó¤«
¡Ö1¥õ·î¤¬·Ð¤Ã¤¿º¢¡¢A¤Ï¥¥ì¤ä¤¹¤¯¥×¥é¥¤¥É¤¬¹â¤¹¤®¤Æ¡¢¤Þ¤ï¤ê¤È¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢A¤¬³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¤¤ëÀÊ¤È¤ÏÃÎ¤é¤º¤ËÂ¾¤Î¿Í¤¬ÃåÀÊ¤·¤¿¤À¤±¤ÇÅÜÌÄ¤Ã¤¿¤ê¡¢Æ±´ü¤Ç¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤Ë¥ß¥¹¤ò¤·¤¿Ãç´Ö¤ËË½ÎÏ¤ò¿¶¤ë¤Ã¤¿¤ê¡Ä¡Ä¡£¤É¤¦¤ä¤é¡¢¼«Ê¬¤ÎÍýÁÛÄÌ¤ê¤Ë¤¤¤«¤Ê¤¤¤ÈÇ¼ÆÀ¤·¤Ê¤¤À³Ê¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡×
¡¡·ù¤ÊÍ½´¶¤¬¤¢¤ê¤Ä¤Ä¤â3¥õ·î¤Î¸¦½¤´ü´Ö¤¬½ª¤ï¤ê¡¢È¾Ç¯¤¬·Ð¤È¤¦¤«¤È¤¤¤¦º¢¤ËÆ±´ü¤«¤éÅÄÃæ¤µ¤ó¤ËÏ¢Íí¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡ÖA¤¬²ñ¼Ò¤ò¼¤á¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¼¤á¤¿ÍýÍ³¤¬¡ØÈô¤Ó¹þ¤ß±Ä¶È¤ä¿·µ¬¸ÜµÒ¤ò³«Âó¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¶ÈÌ³¤¬¡¢Èó¸úÎ¨¤ÇÌµÂÌ¤À¤«¤é¡Ù¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î¤³¤È¤òÅö»þ¤Î¾å»Ê¤ËÅÁ¤¨¡¢Ë½¤ì¤Þ¤ï¤Ã¤¿µó¶ç¤Ë¼¤á¤¿¤ÈÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡×
¢¡ÃÏÆ»¤Ê±Ä¶È¤Ë°ÕÌ£¤Ï¤Ê¤¤¡©
¡¡ÅÄÃæ¤µ¤ó¤¿¤Á¤Î»Å»ö¤Ï¡¢Æü¾ï¶ÈÌ³¤ÎÌó7³ä°Ê¾å¤¬±Ä¶È³èÆ°¤È¤Ê¤ë¡£¤·¤«¤·¸½ºß¤Ï»ñºà¹âÆ¤äÃÏ²Á¤Î¾å¾º¤Ç¡¢1Åï1²¯±ß¤Î·úÃÛÊª¤ò·ú¤Æ¤¿¤¤¿Í¤Ï¤¤¤Æ¤â¡¢¸½¼ÂÅª¤Ë·ú¤Æ¤é¤ì¤ë¿Í¤òÃµ¤¹¤Î¤Ï´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡Ö¤¿¤·¤«¤Ë¡¢ÆÀ°ÕÀè¤â¤Ê¤¤¿·Æþ¼Ò°÷¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÆñ°×ÅÙ¤¬¹â¤¤¤Ç¤¹¡£°ìÊý¡¢¾å»Ê¤äÀèÇÚ¤Ï¾Ò²ð¤Ê¤É¤ò¤¦¤±¤ÆÀ®Ìó¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ê»Ñ¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢´À¿åÎ®¤·¤Æ·ë²Ì¤¬½Ð¤ë¤Î¤«¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤ÃÏ¼ç¤òÃÏÆ»¤ËË¬Ìä¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë°ÕÌ£¤¬¤â¤Æ¤º¡¢ÂÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¾¯¤·Íý²ò¤Ç¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¶ÈÌ³¸úÎ¨¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢A¤Î¸À¤¤Ê¬¤Ï°ìÍý¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢²þÁ±ºö¤òÄó°Æ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤â¤¦¾¯¤·¾å»Ê¤Ë¤¦¤Þ¤¯ÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¾õ¶·¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¢¡¡Ú¥±¡¼¥¹2¡Û¡Ö¥¿¥¤¥Ñ¤¬ÎÉ¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤ÇÆþ¼Ò
¡¡µ¡³£¤Î½¤Íý¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÎëÌÚ·òÂÀ¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦30Âå¡Ë¤Ï¡¢¿·¿Í¶µ°éÃ´Åö¤òÇ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤¢¤ëÇ¯¡¢ÀìÌç³Ø¹»¤òÂ´¶È¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÃËÀ¿·Æþ¼Ò°÷¤¬Æþ¼Ò¤·¤¿¡£
¡Ö¿¿ÌÌÌÜ¤ÇÀÑ¶ËÅª¤Ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤È¤ëÀ³Ê¤«¤é¡¢¾ÍèÀ¤ä¥ê¡¼¥À¡¼À¤ò¶¯¤¯´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£Æþ¼ÒÁ°¤Ï¡¢À°ÂÎ»Õ¤Î»Å»ö¤òÁªÂò¤¹¤ë¤«³ëÆ£¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¤¦¤Á¤Î²ñ¼Ò¤òÁª¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢ÀµÄ¾¤Ê»×¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡ÎëÌÚ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Öº£¤Î»Å»ö¤òÁª¤ó¤À·èÄêÂÇ¤Ï²¿¤«¡×¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤¹¤ë¤È¡¢¤¤¤ï¤æ¤ëZÀ¤Âå¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î²óÅú¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£