ÊÆ³¤Ê¼Ââ¡¢½µËö¤Î°û¼ò¸¡ºº¶¯²½¡¡¹ñÆâÁ´»ÜÀß¡¢ÀÅªË½¹Ô»ö·ïÈ¯³Ð¤Ç
¡¡²Æì¸©Æâ¤ÇÊÆÊ¼¤ÎÀÅªË½¹Ô»ö·ï¤¬Áê¼¡¤¤¤ÇÈ¯³Ð¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢²Æì¤òµòÅÀ¤ËÆüËÜ¹ñÆâ¤ÎÊÆ³¤Ê¼Ââ´ðÃÏ¤ò´É³í¤¹¤ë³¤Ê¼ÂâÂÀÊ¿ÍÎ´ðÃÏ¤Ï20Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢½µËö¤Ë´ðÃÏ¤ò½ÐÆþ¤ê¤¹¤ëºÝ¤Î°û¼ò¸¡ºº¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¹ñÆâÁ´¤Æ¤Î³¤Ê¼Ââ»ÜÀß¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¡¢¶âÍËÆü¤ÎÍ¼Êý¤«¤éÅÚÍËÆü¤ÎÍ¼Êý¤Ë¼Â»Ü¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸©Æâ¤Ë»ÊÎáÉô¤òÃÖ¤¯Âè3³¤Ê¼±óÀ¬·³¤Ï20Æü¡¢¸ø¼°¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç19ÆüÌë¤ÎÍÍ»Ò¤ò¼Ì¿¿ÉÕ¤¤Ç¾Ò²ð¡£¡Ö´ðÃÏÆâ³°¤Ç´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¹â¤¤¹ÔÆ°´ð½à¤òËþ¤¿¤·°Ý»ý¤Ç¤¤ë¤è¤¦ÂÐºö¤ò¹Ö¤¸¤ë¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡ÊÆ¹ñ¤Î¥¨¥Þ¥Ë¥å¥¨¥ëÃóÆüÂç»È¤â20Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤Ç¡Ö·³¤Ï¿·¤¿¤Ê¸·³Ê²½¤µ¤ì¤¿ÂÐºö¤ò¿×Â®¤Ë¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£