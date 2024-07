木村拓哉、工藤静香、Cocomi、Koki,の家で飼っている愛犬・ヒカルが天国に旅立った。それぞれが自身のInstagramからファンに向けて報告している。

木村はストーリーズにて「我が家の強い番犬、ヒカル!コレからもずっと見守っててね!」と綴り、生前の写真をアップ。昨年の8月には「ひぃ爺!頑張ってくれてるね。何度も何度も逝きそうになっても、踏み止まってくれてるね。ありがとう!ヒカル。」と木村がヒカルの頭を撫でている様子を投稿していた。

Cocomiは「15歳!長生き偉かったぞー!木村家に来てくれてありがとう、forever loved ひーじー!天国でおやつ食べまくっちゃえ」「寂しいーね」とヒカルとの数々の思い出の写真をポスト。まだCocomiが小さい頃の写真もあり、長きに渡って木村家にて愛されていたことを感じさせるポストとなっている。

Koki,もまた「私が9歳の時からずっと一緒。本当に頑張ってくれてありがとう、ひーじー。」「Love you forever」「Going to miss you so much.」と記しながら、ヒカルとの思い出の動画などを公開。

工藤は今年4月の自身の誕生日に、「去年流動食を食べさせていたヒカルに「ママの誕生日まで、居てね」と、話したのです。家族のサポートもあり、今日ヒカルを抱きしめる事ができて、本当に嬉しかったです。そして夢は大きくと言いますが、今朝ヒカルと話し合いました。「来年の誕生日まで頑張る」そうです! 笑笑」と来年に向けての夢を記したばかりだった。

(文=リアルサウンド編集部)