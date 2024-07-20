¡Ö¤ï¤¬»Ò¤Î¶¯¤µ¤ò³À´Ö¸«¤¿¡×Âîµå¡¦Ê¿ÌîÈþ±§¤ÎÊì¡¢Ì¼¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¶â¥á¥À¥ëÀë¸À¤Ç¡È·è¤á¤¿³Ð¸ç¡É
¡¡³«ºÅ¤¬ÌÜÁ°¤ËÇ÷¤Ã¤¿¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¡£Âîµå½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹ÂåÉ½¤È¤·¤Æ³èÌö¤ò´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬Ê¿ÌîÈþ±§Áª¼ê¤À¡£3ºÐ¤Î¤È¤¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤â¥Þ¥Þ¤ÎÂîµå¶µ¼¼¤ËÆþ¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÂÌ¡¹¤ò¤³¤Í¤¿¤È¤¤«¤é21Ç¯¡£¸«¼é¤êÂ³¤±¤ëÊì¡¢¿¿Íý»Ò¤µ¤ó¤¬Ì´¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÆÍ¤¿Ê¤àÌ¼¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂîµå¤ò»Ï¤á¤¿3ºÐ¤Î¤³¤í¤ÎÊ¿ÌîÈþ±§Áª¼ê
¤Þ¤º¤Ï1Æü5Ê¬¤«¤é¸ÄÊÌÎý½¬¤ò³«»Ï
¡Ö»ä¤¬Âîµå¶µ¼¼¤ò³«¤¤¤¿¤È¤¡¢Ì¼¤¿¤Á¤ËÂîµå¤ò¤µ¤»¤¿¤¤¤È¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¤½¤¦¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢Ä¹½÷¤ÇÂîµå¡¦Ê¿ÌîÈþ±§Áª¼ê¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë»°»ÐËå¤ÎÊì¡¢¿¿Íý»Ò¤µ¤ó¡£Åö½é¡¢¼«Âð¤Î2³¬¤ÇÂîµå¶µ¼¼¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¶µ¤¨»Ò¤¿¤Á¤Î¼ÙËâ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¾®¤µ¤ÊÌ¼¤¿¤Á¤òÎý½¬¾ì¤Ë¤ÏÆþ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö3ºÐÈ¾¤Î¤³¤í¡¢Èþ±§¤Ë¡Ø¥Þ¥Þ¤ÎÂîµå¶µ¼¼¤ËÆþ¤ì¤Æ!¡Ù¤È¡¢µã¤¤Ê¤¬¤é¤»¤¬¤Þ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤â2ÆüÂ³¤±¤Æ¡£¶µ¼¼¤Î¥É¥¢¤ÎÁ°¤Ç¡¢¾®³ØÀ¸¤¬Îý½¬¤·¤Æ¤¤¤ë²»¤äÀ¼¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ß¤¿¤¤¡£Èþ±§¤Ï¤ª¤È¤Ê¤·¤¯¡¢¤ï¤¬¤Þ¤Þ¤ò¸À¤Ã¤¿¤ê¡¢ÂÌ¡¹¤ò¤³¤Í¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¶Ã¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»ä¤¿¤ÁÉ×ÉØ¤¬¿Æ¤·¤ó¤Ç¤¤¿Âîµå¤ò¡Ø³Ú¤·¤½¤¦¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤ÏÁÇÄ¾¤Ë¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡Ê¿¿Íý»Ò¤µ¤ó¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡¤·¤«¤·¡¢Åö»þ¤ÎÀ¸ÅÌ¤Ï³§¡¢¾®³ØÀ¸°Ê¾å¡£¼þ¤ê¤Î»Ò¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¤Þ¤º¤Ï1Æü5Ê¬¤«¤é¸ÄÊÌÎý½¬¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£
¡ÖÍÄ»ù¤Ë¶µ¤¨¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÇºÇ½é¡¢µ¤¤Å¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Èþ±§¤Ë¤ÏÍÄ»ù¤é¤·¤«¤é¤Ì½¸ÃæÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£2¡Á3Æü¤âÎý½¬¤¹¤ì¤ÐË°¤¤ë¤À¤í¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢10Ê¬¤«¤é15Ê¬¡¢30Ê¬¡¢1»þ´Ö¡Ä¡Ä¤ÈÎý½¬»þ´Ö¤Ï¤É¤ó¤É¤ó±ä¤Ó¡¢È¾Ç¯¤Ç¥é¥ê¡¼¤ò30²ó°Ê¾åÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¤³¤ì¤Ê¤éÂç¾æÉ×¤È¡¢4ºÐ¤Î¤³¤í¤Ë¶µ¼¼¤Ø¤Î»²²Ã¤ò¡Øµö²Ä¡Ù¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¿Æ»Ò¤Ç·è¤á¤¿¥ë¡¼¥ë¤Ï¡¢Âîµå¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ï¡ÖÀèÀ¸¡×¤È¸Æ¤Ö¤³¤È¡£°ìÀ¸ÅÌ¤È¤·¤Æ¸·¤·¤¯»ØÆ³¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Öµ»½Ñ¤è¤ê¤â°§»¢¤äÎéµ·ºîË¡¤¬¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¼þ¤ê¤Î»Ò¤¿¤Á°Ê¾å¤Ë¥¥Ä¤¯ÀÜ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¿Æ¤È¥³¡¼¥Á¤ÎÆóÂ¤ÎÁððÞ¤ÏÂçÊÑ¡Ù¤È»×¤ï¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¼¸¤Ã¤¿¤¢¤È¤Ï²ÈÄí¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê¥Õ¥©¥í¡¼¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç»ä¤Ë¤Ï¤ä¤ê¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡¡Ç¯¾å¤Î¾®³ØÀ¸¤Ë¤â¾¡¤Á¤¿¤¤¡£¤½¤ó¤ÊÉé¤±¤º·ù¤¤¤ÎÀ³Ê¤â¸ù¤òÁÕ¤·¤ÆÎÏ¤ò¤Ä¤±¤¿Èþ±§¤µ¤ó¤Ï¡¢Á´¹ñÂç²ñ¤Ë¼¡¡¹¤È½Ð¾ì¡£¼ÂÎÏ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Éé¤±¤ë¤Èµã¤¤¤Æ²ù¤·¤¬¤ë»Ñ¤¬Ê¡¸¶°¦Áª¼ê¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¡ÈÂèÆó¤Î°¦¤Á¤ã¤ó¡É¤ÈÀ¤´Ö¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£
¡ÖÈþ±§¤Ï´ïÍÑ¤Ê¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢ÀÞ¤ê»æ¤ä¥Ñ¥º¥ë¡¢ÆìÄ·¤Ó¤Ê¤É¡¢Âîµå¤Ë¸Â¤é¤º¡Ø¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¤¡Ù¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢»à¤ËÊª¶¸¤¤¤ÇÅØÎÏ¤Ç¤¤ë¡£»Ò¤É¤â¤Ï½¸ÃæÎÏ¤òÃÃ¤¨¤ë¤³¤È¤âÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ë×Æ¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ï¡¢¤¿¤È¤¨Ë«¤á¸ÀÍÕ¤Ç¤âÀ¼¤ò¤«¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡¡¾®³Ø¹»1Ç¯À¸¤Î¤È¤¡¢¾®³Ø2Ç¯À¸°Ê²¼¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿Á´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¥Ð¥ó¥Ó¤ÎÉô¤ÇÍ¥¾¡¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö»ä¤ÎÌ´¤Ï¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò¼è¤ë¤³¤È¡×¤ÈÀë¸À¡£¤Þ¤¿¤â¿¿Íý»Ò¤µ¤ó¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£
¡Ö¹µ¤¨¤á¤À¤±¤É´è¸Ç¤ÊÈþ±§¤¬¡¢¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¼çÄ¥¤·¤¿¤«¤é¤Ë¤ÏÀ¸È¾²Ä¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ï¤º¡£À¤³¦¤Ç³èÌö¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢ÃÙ¤¯¤È¤âÃæ³Ø¹»¤«¤é¤ÏÃÏ¸µ¤òÎ¥¤ì¤¿Âîµå¶¯¹ë¹»¤ËÁ÷¤ê½Ð¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¿Æ¤È¤·¤Æ¤ÏÁÛÁü¤¹¤ë¤À¤±¤ÇÎÞ¤¬»ß¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢Ì´¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤¬¿Æ¤ÎÌòÌÜ¤À¤È¹Í¤¨¤ë¤Î¤Ê¤é¡¢»ä¤âÈþ±§¤ÈÎ¥¤ì¤ë³Ð¸ç¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£Ì¼¤Î¿Ê¤àÆ»¤¬¸«¤¨¤¿´î¤Ó¤È¡¢°ì½ï¤Ë¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¼ä¤·¤µ¡¢Î¾Êý¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤½¤Î¤³¤í¡¢¿¿Íý»Ò¤µ¤ó¤â¤Ò¤½¤«¤Ë¥³¡¼¥Á¤È¤·¤Æ¤ÎÊÉ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö»ä¤ÏÃæ³Ø¤ÎÉô³èÆ°¤ÇÂîµå¤ò»Ï¤á¡¢ÃÏ¶èÂç²ñÍ¥¾¡¤¬ºÇ¹â¡£Á´¹ñÂç²ñ¤Ê¤ó¤Æ½Ð¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤ì¤Ë¡¢Âîµå¤Î¥³¡¼¥Á¤È¤·¤Æ¤Ï¤½¤Î¤³¤í¤Ï¤Þ¤À¶î¤±½Ð¤·¤Ç¡¢À¤³¦°ì¤ò¸«¿ø¤¨¤¿Âîµå¤Î»ØÆ³¤Ê¤ÉÌ¤ÃÎ¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¼êÃµ¤ê¤ÎËèÆü¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡³Î¿®¤¬»ý¤Æ¤Ê¤¤¤È¤¤Ï¡¢¾ï¤Ë¡Öº£Æü¤Ç¤¤ëÀº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î¤³¤È¤òÁ´ÎÏ¤Ç¤ä¤í¤¦¡×¤È¼«Ê¬¤Ë¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÇº¤ß¤Ê¤¬¤é¤âÆü¡¹ÀÑ¤ß½Å¤Í¤ÆÁ°¤Ë¿Ê¤ß¡¢¤â¤·´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤éÊý¸þÅ¾´¹¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¡£»ä¤Î¾ì¹ç¤Ï¶µ»Õ¤Î·Ð¸³¤Ê¤É¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢¾®³ØÀ¸¤ÎÈþ±§¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Ï¤â¤È¤â¤È¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö»×¹Í¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤È¸þ¤¹ç¤¦¤Ê¤«¤Ç°Õ¼±Åª¤Ë¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ë¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¿´¤¬¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×
Ì¼¤ÎÁêÃÌ¤Ë¤Ï¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¸ÀÍÕ¤ÇÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë
¡¡¾®³Ø¹»2Ç¯À¸¤ÇÄ©¤ó¤ÀÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¥¸¥å¥Ë¥¢¤ÎÉô¤Ï¡¢Ê¡¸¶°¦Áª¼ê¤¬»ý¤ÄºÇÇ¯¾¯¾¡ÍøµÏ¿¤Î¹¹¿·¤Ë´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ëÂç°ìÈÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÊóÆ»¿Ø¤¬½¸¤Þ¤ë¤Ê¤«¡¢¤¤¤Ä¤â¤Ï¥«¥á¥é¤òµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤Èþ±§¤µ¤ó¤Î¶ÛÄ¥¤ò¡¢¡ÖSOS¤À¡×¤È´¶¤¸¤¿¿¿Íý»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢¤¹¤«¤µ¤ºÀ¼¤ò¤«¤±¤¿¡£
¡Ö1¥²¡¼¥à¤´¤È¤Ë¥«¥á¥é¤ÎÂæ¿ô¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡Ø¥«¥á¥é¤ÏÈþ±§¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤«¤é¡¢Èþ±§¤Î±þ±çÃÄ¤À¤È»×¤¨¤Ð¤¤¤¤¤Î¡£¥«¥á¥é¤¬1Âæ¤¤¤¿¤é1ÅÀ¥²¥Ã¥È¡¢2Âæ¤Ê¤é2ÅÀ¡Ä¡Ä¤â¤¦¡¢Èþ±§¤¬ÂçÎÌ¥ê¡¼¥É¤À¤Í!¡Ù¤ÈÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£»ä¼«¿È¤Ï»î¹çÃæ¡¢ÀäÂÐ¤³¤ó¤Ê³Ú´ÑÅª¤ËÂª¤¨¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤±¤É¡¢Èþ±§¤ÏÁÇÄ¾¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤Æ¸«»ö¤Ë¾¡Íø¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ËÂÇ¤Á¾¡¤Ä¡¢¤ï¤¬»Ò¤Î¶¯¤µ¤ò³À´Ö¸«¤¿¤Ê¡¢¤È¡×
¡¡¼Â¤Ï¡¢¿¿Íý»Ò¤µ¤ó¤ÎÉ×¤ÏÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ë½Ð¾ì·Ð¸³¤â¤¢¤ëÂîµåÁª¼ê¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Ê¿Ìî¤µ¤óÉ×ÉØ¤Ï·ëº§»þ¤«¤é¡¢¡Ö¿Æ¤È»Ò¤É¤â¤ÏÊÌ¿Í³Ê¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¶¦ÄÌÇ§¼±¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¡£
¡Ö¿Æ¤ÎÌ´¤ä»×¤¤¤ò²¡¤·¤Ä¤±¤º¡¢»Ò¤É¤â¤Î°Õ¸«¤ä´õË¾¤òÂç»ö¤Ë¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Ì¼¤¿¤Á¤â¸ÄÀ¤Ï¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ç¡¢3¿Í¤òÈæ¤Ù¤ë¤³¤È¤Ï¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¤¤¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤«¤ï¤¤¤¤¡£²¼¤Î2¿Í¤âÂîµå¤Ï¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¤Ï¼ñÌ£¡£¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Ãæ³Ø¿Ê³Ø¤òµ¡¤Ë¡¢¤Ä¤¤¤ËÅìµþ¤ØÁ÷¤ê½Ð¤¹¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡¢²¡¤·´ó¤»¤ë¼ä¤·¤µ¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¿Æ¤ÎÌòÌÜ¤ò²Ì¤¿¤»¤¿°ÂÅÈ¤Î¤Û¤¦¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¡£
¡ÖLINE¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤ì¤É¡¢Èþ±§¤«¤é¤ÎÏ¢Íí¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¯¤Æ¡¢Æþ³Ø¸å¤Ë¤è¤¦¤ä¤¯¤¤¿¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¡Ø¥Ï¥ó¥¬¡¼10ËÜÁ÷¤Ã¤Æ¡Ù¤Ç¥¬¥Ã¥¯¥ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£»ä¤è¤ê¡¢Ì¼¤Î¤Û¤¦¤¬¥µ¥¯¥µ¥¯¿ÆÎ¥¤ì¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡×
¡¡¤À¤¬¡¢Âç»ö¤Ê»î¹ç¤ÎÁ°¤Ê¤É¡¢Àº¿À¾õÂÖ¤¬¾¯¤·ÉÔ°ÂÄê¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÏ¢Íí¤¬¤¯¤ë¤³¤È¤â¡£
¡Ö´ðËÜ¡¢Èþ±§¤ÎÏÃ¤ò¼õ¤±»ß¤á¤¿¤é¡¢¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¸ÀÍÕ¤ÇÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Íî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤Ï¡¢»î¹ç¤ò¸«¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤òÅÁ¤¨¤Æ¤«¤é²ÝÂêÅÀ¤ò¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¥á¥ó¥¿¥ëÌÌ¤Ï¡¢¾¾²¬½¤Â¤¤µ¤ó¤ä¥¤¥Á¥í¡¼¤µ¤ó¤Ê¤É¤ÎËÜ¤òÅÏ¤·¤Æ»Ù¤¨¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¸½ºß¡¢Ê¿Ìî²È¤Ï¿¿Íý»Ò¤µ¤ó¤È»°½÷¤Ï»³Íü¸©¡¢É×¤ÈÈþ±§¤µ¤ó¡¢¼¡½÷¤¬Åìµþ¶á¹Ù¤Ë½»¤à¡ÈÆóµòÅÀ²ÈÂ²¡É¡£¤Ê¤«¤Ê¤«Á´°÷¤Ç´é¤ò¹ç¤ï¤»¤ëµ¡²ñ¤¬¤Ê¤¤¡£
¡Öº£¤ÏÆ±¤¸ÍËÆü¤ÎÆ±¤¸»þ´Ö¤Ë¥Ó¥Ç¥ªÄÌÏÃ¤ò»È¤Ã¤¿¡Ø¥ê¥â¡¼¥È²ÈÂ²ÃÄ¤é¤ó¡Ù¤¬½¬´·¤Ë¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤«¤é»Ï¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬³§¡¢¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢Èþ±§¤â¹ç½É¤ä±óÀ¬¤Î¤È¤°Ê³°¤Ï·ç¤«¤µ¤º»²²Ã¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Èþ±§¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î²Æ¡¢ÂçÉñÂæ¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤ë¡£
¡¡Êä·ç¤À¤Ã¤¿¥ê¥ª¸ÞÎØ¤äÃÄÂÎÀï¤Î½Ð¾ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿Åìµþ¸ÞÎØ¤ò·Ð¤Æ¡¢º£Ç¯¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç¤Ï¡¢ÃÄÂÎÀï¤Ë²Ã¤¨¡¢¤Ä¤¤¤Ë½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤Î½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¡£¡Ö¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¶â¥á¥À¥ë¡×¤È¤¤¤¦Ì´¤ò³ð¤¨¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬ÌÜÁ°¤ËÇ÷¤ë¡£
Ì¼¤Î¾Ð´é¤ò¤Ê¤ó¤È¤«´Ö¶á¤Ç¸«ÆÏ¤±¤¿¤¤
¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ò¤¿¤à¤¤ËÅØÎÏ¤·Â³¤±¤¿Èþ±§¤òËÜÅö¤ËÂº·É¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥á¥À¥ë¤Ï¤¢¤ì¤Ð¤¦¤ì¤·¤¤¤±¤É¡¢¥ª¥Þ¥±¤Ë¤¹¤®¤Þ¤»¤ó¡£Ì¼¤¬¤½¤Î¾ì¤ò³Ú¤·¤ß¡¢¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤ò½Ð¤·ÀÚ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¤¤Á¤Ð¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡À²¤ìÉñÂæ¤ò¹µ¤¨¡¢±þ±ç¤Ë¹Ô¤¯ÂåÉ½Áª¼ê¤Î²ÈÂ²¤Ï´î¤Ó¤ÎÈ¾ÌÌ¡¢±ß°Â¤Î¤¿¤áÅÏ¹ÒÈñ¤ä¥Á¥±¥Ã¥ÈÂå¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¤Î¤¬ÂçÊÑ¤À¤È¡¢¿¿Íý»Ò¤µ¤ó¤Ï¸ì¤ë¡£
¡Öº£¤Ï´èÄ¥¤Ã¤ÆÆ¯¤¤¤ÆÃù¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£Á°Êý¤ÎÀÊ¤Ï¥Á¥±¥Ã¥ÈÂå¤¬¹â¤¹¤®¤Æ¤È¤Æ¤â¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¼è¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡Ä¡£¤Ç¤â¡¢Ç°´ê¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ëÈþ±§¤Î»Ñ¤ò¾¯¤·¤Ç¤â¤¤¤¤ÀÊ¤Ç±þ±ç¤·¤¿¤¤¡£Ì¼¤Î¾Ð´é¤ò¤Ê¤ó¤È¤«´Ö¶á¤Ç¸«ÆÏ¤±¤¿¤¤¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¼èºà¡¦Ê¸¡¿¥ª¥Õ¥£¥¹»°½Æ»Î
Ê¿Ìî¿¿Íý»Ò¤µ¤ó¡¡ÃÞÇÈÂç³Ø¤òÂ´¶È¸å¡¢¶µ»Õ¤È¤·¤Æ10Ç¯´Ö¶µÃÅ¤ËÎ©¤Á¡¢»³Íü¸©¤Ø¡£¸½ºß¤ÏÊ¿ÌîÂîµå¥»¥ó¥¿¡¼¤ò¼çºË¤·¤Ä¤Ä¡¢»Ò°é¤Æ¤Ë´Ø¤¹¤ë¹Ö±é³èÆ°¤òÁ´¹ñ¤Ç¹Ô¤¦¡£Ãø½ñ¤Ë¡ØÈþ±§¤Ï¡¢¤ß¤¦¡£¡Ù¡Ê¥¨¥Ã¥»¥ó¥·¥ã¥ë½ÐÈÇ¡Ë¡£