È¬²¦»Ò¥¹¡¼¥Ñ¡¼3¿Í¼Í»¦29Ç¯¡¡Æ±µéÀ¸¤éÊì¹»¤ÇÄÉÅéÎéÇÒ
¡¡1995Ç¯7·î¤ËÅìµþÅÔÈ¬²¦»Ò»Ô¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç3¿Í¤¬¼Í»¦¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢Èï³²¼Ô¤Î1¿Í¤ÎÌð¿á·Ã¤µ¤ó¡áÅö»þ¡Ê17¡Ë¡á¤¬ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ä®ÅÄ»Ô¤Î»äÎ©ºùÈþÎÓ¹â¹»¤Ç20Æü¡¢Æ±µéÀ¸¤é¤¬»²²Ã¤·¤¿ÄÉÅéÎéÇÒ¤¬±Ä¤Þ¤ì¤¿¡£»ö·ï¤ÏÌ¤²ò·è¤Î¤Þ¤Þ¡¢30Æü¤ÇÈ¯À¸¤«¤é29Ç¯¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡ÎéÇÒ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿²ñµÄ¼¼¤Ë¤Ï¡¢Ìð¿á¤µ¤ó¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¿§Á¯¤ä¤«¤Ê¥Ò¥Þ¥ï¥ê¤È¡¢¾Ð´é¤Î¼Ì¿¿¤¬ÃÖ¤«¤ì¤¿¡£Ìó15¿Í¤Î»²²Ã¼Ô¤ÏÌÛ¤È¤¦¤·¡¢»¿Èþ²Î¤ò²Î¤Ã¤Æµ§¤ê¤ò¤µ¤µ¤²¤¿¡£
¡¡Æ±µéÀ¸¤À¤Ã¤¿ÂëÌî¤á¤°¤ß¤µ¤ó¡Ê46¡Ë¤Ï¡Ö²¿¤ÇÈà½÷¤¿¤Á¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡£Èá¤·¤ß¤È¶¯¤¤ÅÜ¤ê¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÀ¼¤òµÍ¤Þ¤é¤»¡Ö»ö·ï¤¬²ò·è¤·¤¿¤È¤³¤í¤ÇÌá¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¶èÀÚ¤ê¤ÏÉÕ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È´ê¤Ã¤¿¡£