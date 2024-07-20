WILYWNKA¡Ö¼ã¼Ô¤À¤±¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×³Ú¤·¤ó¤Ç¡×¿·ºî¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¹þ¤á¤¿»×¤¤¡¡Íè·î6Æü¤Ë¤ÏÊ¡²¬¤Ç¥é¥¤¥Ö
¡¡¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¡¦¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈWILYWNKA(¥¦¥£¥ê¡¼¥¦¥©¥ó¥«)¤¬À¾¥¹¥ÝWEB OTTO!¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤¿¡£5·î8Æü¤ËÌó2Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë4th¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ö90's Baby¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡£7·î24Æü¤«¤éÁ´¹ñ5ÅÔ»Ô¤ò½ä¤ëZepp¥Ä¥¢¡¼¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£¡ÖÊÑÂÖ¿Â»Î¥¯¥é¥Ö¡×¤È¤·¤Æ¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤â³èÆ°¤¹¤ëÃæ¡¢¥é¥Ã¥×¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ä¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ëÂçºåÀ¸¤Þ¤ì¤Î27ºÐ¡£¤½¤ÎÁÇ´é¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡£
¡½¡½¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ï¡©
¡¡13¡¢14ºÐ¤Î»þ¤Ë¤Ï¥é¥Ã¥×¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤Î¤Ç14Ç¯¤«¤Ê¡£¤Ç¤â1st¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò½Ð¤·¤¿¤Î¤¬2019Ç¯¤Ê¤ó¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤³¤³5¡¢6Ç¯¤ÎÏÃ¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½²¼ÀÑ¤ß»þÂå¤¬Ä¹¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£²ñ¾ì¤Î¥Î¥ë¥ÞÊ§¤Ã¤Æ¥é¥¤¥Ö¤·¤Æ¡£Í§Ã£¤Î¥Ü¥í¤¤Mac¤Ë¥¿¥À¤Î¥½¥Õ¥ÈÆþ¤ì¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ç¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤·¤Æ¤Ã¤Æ´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¡£²»¼Á¤¬¤É¤¦¤È¤«¡¢¤½¤ó¤Ê¥ì¥Ù¥ë¤ÎÏÃ¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥Þ¥¤¥¯¤òÃÖ¤¤¤Æ¥é¥Ã¥×¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡£
¡½¡½10Âå¤Îº¢¤«¤éÂ³¤±¤¿ÅØÎÏ¤¬¤è¤¦¤ä¤¯à²êá¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¤¤¤Ä¤Ç¤âà²êá¤ò½Ð¤¹½àÈ÷¤Ï¤·¤Æ¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡£Âçºå¤Î¥¢¥áÂ¼¡Ê¥¢¥á¥ê¥«Â¼¡Ë¤Ç¤¬¤à¤·¤ã¤é¤Ë¤º¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ä¤â¤ê¡£Åìµþ¤Ë¤¤¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼Â´¶¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Îº¢¤Ï¡Ö¤¬¤à¤·¤ã¤é¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤éÃ¯¤«¸«¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤«¤Ê¡×¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤Æ¡£¤½¤ì¤ò¤¿¤Þ¤¿¤Þ¸«¤Ä¤±¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤À¤±¡£¥é¥Ã¥¡¼¥Ü¡¼¥¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½ÅØÎÏ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¶ìÄË¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅØÎÏ¤È¤¤¤¦¤«³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ã¤¹¤Í¡£º£¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡£10Âå¤Îº¢¤Ê¤ó¤«Á´Á³¤ª¶â¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¤è¤¯³Ú¤·¤ó¤Ç¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½4th¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¡Ö90's Baby¡×¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿»×¤¤¤Ï¡£
¡¡¤Û¤ó¤Þ¥·¥ó¥×¥ë¤Ë97Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Ç¡¢90Ç¯ÂåÀ¸¤Þ¤ì¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬Âè°ì¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£Ãæ³Ø¤Î»þ¤Ë¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¤¬¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÀèÇÚ¤¿¤Á¤È¤´±ï¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¥®¥ã¥ó¥°¡¦¥¹¥¿¡¼¡¢¥¢¥ë¥±¥ß¥¹¥È¤È¤«¤ò¤½¤ÎÀèÇÚ¤¿¤Á¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡£¤½¤³¤«¤é2000Ç¯½éÆ¬¤Î¶Ê¤È¤«¤â¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢ËÍ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ã¤Æ90Ç¯Âå¤Î²»³Ú¤«¤é¤Î±Æ¶Á¤¬¤¹¤´¤¯¤¢¤Ã¤¿¡£º£¤Ï¥É¥ê¥ë¤ä¥È¥é¥Ã¥×¤¬Î®¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢10Âå¡¢20ÂåÁ°È¾¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ä¿·Éè¤Î¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢ËÍ¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÏµÕ¤Ë¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ë´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤ê¤¹¤ë¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£µÕ¤Ë¼«Ê¬¤è¤êÀèÇÚ¤ÎÊý¡¹¤Ë¤â¡Ö²û¤«¤·¤¤¤Ê¡×¤È¤«¡Ö¤¤¤¤´¶¤¸¤Î¤ä¤Ä¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤Ê¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È¤«»×¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¤Ã¤Æ¼ã¼Ô¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤¬½Ð¤ë¥¸¥ã¥ó¥ë¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¼«ÂÎ¤Ï¼ã¼Ô¤À¤±¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¡ÖÉý¹¤¤Ç¯ÎðÁØ¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢¤³¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤À¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÆÃ¤Ë¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ë³Ú¶Ê¤òÁª¤Ö¤È¤¹¤ì¤Ð¡©
¡¡¤Û¤ó¤ÞÊ¿Åù¤ËÁ´Éô¤¬²Ä°¦¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¡ÖExcuse Me¡×¤Ã¤Æ¶Ê¤Ï¼«Ê¬¤Î¥Þ¥¤¥ó¥É´¶¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢»ÑÀª¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê½Ð¤Æ¤¤¤ë¶Ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Î¥¢¥ë¥Ð¥àÀ©ºî¤ËÁ°¤Î¤á¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Î¶Ê¤Ç¤¹¡£ËÍ¤¬Âç¹¥¤¤Ê¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡º£¤ÎÀ¤¤ÎÃæ¡¢SNS¤¬ÉáµÚ¤·¤¿¤ª¤«¤²¤ÇÂ¾¿Í¤Î°Õ¸«¤¬¤è¤¯¸«¤¨¤ë¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¿Í¤ÎÌÜ¤òµ¤¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢¤Ï¤Ã¤¤ê¥â¥Î¤¬¸À¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Ãæ¤Ç¡¢¤³¤Î¶Ê¤Ï¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¤Ï¤Ã¤¤êÉ½¸½¤Ç¤¤¿¶Ê¤À¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤ò¡Ö¹¥¤¡×¤Ã¤Æ¸À¤¨¤ë¤È¤«¡¢¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ï¡Ö·ù¤¤¡×¤Ã¤Æ¤Ï¤Ã¤¤ê¸À¤¨¤ë¤³¤È¤È¤«¡£
¡½¡½2Ç¯¤Ö¤ê¤ÎZepp¥Ä¥¢¡¼¡£¼«¿È¤Î¡ÖÀ®Ä¹¡×¤ò´¶¤¸¤ëÉôÊ¬¤Ï¡©
¡¡¼Â¤ÏÁ°¤Î¥Ä¥¢¡¼½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤Ë¡Ö¼«Ê¬¡¢À®Ä¹¤¹¤ë¤Ê¡×¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤Ã¤ÆÇ³¤¨¿Ô¤¾É¸õ·²¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Ä¥¢¡¼¤ò½ª¤¨¤ë¤È¡Ö¤â¤Ã¤È¤Ç¤¤ë¤ä¤í¡×¤È¤«¡Ö¤â¤Ã¤È¤³¤¦¤¤¤¦ÅÁ¤¨Êý¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¢¤«¤ó¤Á¤ã¤¦¤ó¤«¡©¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤¬¤¹¤´¤¯½Ð¤Æ¤¤Æ¡£¤½¤ì¤òÊä¤¦ºî¶È¤¬¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎÀ©ºî¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Ä¥¢¡¼¤â¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¤¤¿¡£¡ÖÀ®Ä¹¤·¤Æ¤ë¤Ê¤¡¡×¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½º£²ó¤Î¥Ä¥¢¡¼¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë²ñ¤Ã¤ÆÄ¾ÀÜÅÁ¤¨¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¡©
¡¡ËÍ¤È¤¤¤¦¿Í´Ö¤Î´îÅÜ°¥³Ú¤ò´¶¤¸¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢²¿¤è¤ê¤âÍ¦µ¤¤ò¤¢¤²¤¿¤¤¡£¤Ç¤â¡¢¼ÂºÝ¤ÏËÍ¤¬Íè¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ªµÒ¤µ¤ó¤«¤éÍ¦µ¤¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤ë¡£ÀµÄ¾¡¢¥é¥Ã¥×°Ê³°¤ÏÆÃ¤Ë¸Ø¤ì¤ë¥â¥Î¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢³Ø¤¬¤¢¤ëÌõ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£ÏÓ¤Ã¤×¤·¤¬¶¯¤¤¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¿Í´Ö¤Ç¤â¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ò³Ú¤·¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿Àè¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Æ¤¿¤ê¤¹¤ë¡£À¸¤¤Æ¤¤¤ë¤È¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¤³¤È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤¹¤²¤§¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÃíÆþ¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ã¤¹¤Í¡ª
¡½¡½Íè·î6Æü¤Ë¤ÏÊ¡²¬¤òË¬¤ì¤ë¡£³¹¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¡©
¡¡Ê¡²¬¤Ï¹¥¤¤Ç¤¹¤Í¡ª¡¡½Ð¿È¤ÎÂçºå¤ÈÆ±¤¸À¾ÆüËÜ¤Ã¤Æ¤À¤±¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¶á¤¯¤Ë´¶¤¸¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡£¤¢¤È¿Í¤¬Í¥¤·¤¤¤Ã¤¹¤Í¡ª¡¡½÷¤Î»Ò¤âÍ¥¤·¤¤»Ò¤¬Â¿¤¤°õ¾Ý¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£´ØÀ¾¿Í¤Ï¤â¤Ã¤È¥º¥«¥º¥«¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡£¤½¤ì¤¬°Â¿´¤¹¤ëÉôÊ¬¤Ç¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£Ê¡²¬¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ã¤Æ¤æ¤Ã¤¯¤êÃý¤Ã¤Æ¤ë´¶¤¸¤Î¿Í¤¬Â¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½»×¤¤½Ð¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊ¡²¬¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ï¡©
¡¡¥«¥ï¥Ï¥®¤Î»É¿È¤Ë´Î¤ò¤Î¤»¤Æ½é¤á¤Æ¿©¤Ù¤¿»þ¤ËÈþÌ£¤·¤¹¤®¤ÆÂÎ¤¬¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤¨!?¡¡²¿¤³¤Î¥¥â!?¡¡¤³¤Î¿©¤¤Êª¤Ï¤Ê¤ó¤À¡©¡×¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¡Ä¡£¤½¤Ã¤«¤é¤â¤¦¡Ä¡£¤¢¤È¤ÏÅ·¤×¤é²°¤Î¡Ö¤À¤ë¤Þ¡×¡£±ö¿É¤âÈþÌ£¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡£¤¢¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¤³¤Ã¤Á¤ËÍè¤Ê¤¤¤È¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡£
¡½¡½¤³¤ì¤«¤é¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡©
¡¡¤â¤Ã¤ÈÂç¤¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¾ï¡¹¹Í¤¨¤Æ¤ëÌÜÉ¸¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡£
¡½¡½¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¥É¥ê¡¼¥à¤ÏÄÉ¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾ï¤ËÆ¬¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡£³¤±è¤¤¤Ë¤Ç¤Ã¤«¤¤²È¤ò·ú¤Æ¤Æ¡¢²Ä°¦¤¤½÷¤È¤Ç¤Ã¤«¤¤¸¤¤È¥¤¥¤À¸³è¤·¤¿¤¤¤Ã¤¹¤Í¡ª¡¡¥¤¥¤¼Ö¤Ë¤â¾è¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡ª¡¡²»³Ú¤ä¤Ã¤Æ¤ÆÃË¤Î»Ò¤Ê¤ó¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ë¼æ¤«¤ì¤ëÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¡½¡½ºÇ¸å¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ø¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¡£
¡¡WILYWNKA¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤Î²»³Ú¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤¬°ìÈÖ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ëÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤ó¤Ê¼«Ê¬¤ò¸«¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥Ñ¥ï¡¼¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤ªÊÖ¤·¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£²»³ÚÄ°¤¤¤Æ¡Ö¤³¤¤¤Ä¤¨¤¨¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¡¢¤¼¤Ò¥é¥¤¥Ö¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢°ì½ï¤Ë¥Ð¥«Áû¤®¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¡¡¢¡WILYWNKA
¡¡1997Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢ÂçºåÉÜ½Ð¿È¤Î¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¡¦¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡£¥ê¥ê¥Ã¥¯¤Î´°À®ÅÙ¤ä¥Õ¥í¡¼¤Ê¤É¡¢¤½¤ÎÂî±Û¤·¤¿¥¹¥¥ë¤¬ÆüËÜ¤Î¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×³¦¤ÇÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ó¡¢¥·¡¼¥ó¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤ä¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤«¤éÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£2018Ç¯¡¢¡Ö1% (¥ï¥ó¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È)¡×¤È¥½¥í·ÀÌó¤ò·ë¤Ó¡¢17Ç¯¤Ë¤ÏVIGORMAN¡Ê¥Ó¥¬¡¼¥Þ¥ó¡Ë¤È¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼GeG¡Ê¥¸¡¼¥¸¡Ë¤È¡ÖÊÑÂÖ¿Â»Î¥¯¥é¥Ö¡×¤ò·ëÀ®¡£20Ç¯¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¥·¥ó¥°¥ë¡ÖYOKAZE¡×¤¬3²¯²óºÆÀ¸¤òÆÍÇË¤¹¤ëÂç¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ê¼èºà¡¦¹½À®/º´Æ£ÂÙÊå¡Ë