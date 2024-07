¥¢¥Ê¤ÈÀã¤Î½÷²¦¤Ê¤É3ºîÉÊ¡ªRUNWAY channel¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×

「RUNWAY channel」にて、ディズニーコレクションを2024年7月19日(金)より予約販売中です。

RUNWAY channel「ディズニーコレクション」

対象ページURL:

http://s.runway-ch.jp/rc_20240719_disney_news

ディズニー・アニメーション映画『ピーター・パン』『塔の上のラプンツェル』『アナと雪の女王』の3作品をテーマに、MERCURYDUO、MURUA、dazzlin、merry jennyなど全9ブランドが個性豊かなアイテムを発売します。

キャラクターをイメージしたワンピースから印象的なシーンをプリントしたトップス、お出かけに活躍するショルダーバッグやペットボトルホルダーまで計18型がラインナップ。

ここでしか手に入らないスペシャルなアイテムを楽しめます。

■展開ブランド:

『ピーター・パン』

MURUA

jouetie

Ungrid

merry jenny

『塔の上のラプンツェル』

RESEXXY

EVRIS

『アナと雪の女王』

MERCURYDUO

dazzlin

GYDA

■展開アイテム(※全商品ではなく一部アイテムの予定です)

MURUA

【ディズニーコレクション】ピーター・パン ティンカー・ベル/デザインラメバッグ

5,500円(税込)

MURUA

【ディズニーコレクション】ピーター・パン/ストーリーTシャツ

6,930円(税込)

dazzlin

【ディズニーコレクション】レディアートプリントパジャマ

13,200円(税込)

dazzlin

【ディズニーコレクション】プリントフーディー

9,900円(税込)

Ungrid

【ディズニーコレクション】ピーター・パン/グラフィックTee

5,500円(税込)

Ungrid

【ディズニーコレクション】スミー/エンブロイダリーキャップ

4,950円(税込)

GYDA

【ディズニーコレクション】FROZENアナと雪の女王/GYDAマルチWAYリュック

9,990(税込)

GYDA

【ディズニーコレクション】FROZENアナと雪の女王/ペットボトルホルダー

2,990円(税込)

jouetie

【ディズニーコレクション】ダメージルーズニットカーデ

12,100円(税込)

jouetie

【ディズニーコレクション】サイドリボンクロップドプルオーバー

7,920円(税込)

RESEXXY

【ディズニーコレクション】クロップドルーズスウェット

7,700円(税込)

RESEXXY

【ディズニーコレクション】チェックニットカーディガン

7,700円(税込)

merry jenny

【ディズニーコレクション】ナナ/デザインシアートップス

7,700円(税込)

merry jenny

【ディズニーコレクション】ピーター・パン/デザインシアートップス

7,700円(税込)

本商品はウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社との商品化契約に基づき株式会社グレイスが企画・製造したものです。

