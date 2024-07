¥¢¥Õ¥¿¡¼¥³¥í¥Ê¤Î¼õ¿ÇÎ¨¥¢¥Ã¥×¤Ë¸þ¤±¤Æ¡ªÇ§ÄêNPOË¡¿ÍJ.POSH¡ÖÆüÍËÆü¤ÎÆý¤¬¤ó¸¡¿Ç¡×

認定NPO法人J.POSHは、乳がん検診をもっと気軽に受ける事ができる環境づくりのひとつとして、「日曜日の乳がん検診」を提案しています。

認定NPO法人J.POSHは、乳がん検診をもっと気軽に受ける事ができる環境づくりのひとつとして、「日曜日の乳がん検診」を提案。

乳がん検査(マンモグラフィー検査など)を行う医療機関様のご協力のもと、毎年ピンクリボン月間である10月の第3日曜日を『J.M.S(ジャパン・マンモグラフィー・サンデー)』とし、2024年10月20日(日)の実施にあたり、参加いただける医療機関様を募集中です。

■『J.M.S』参加医療機関募集の背景

新型コロナもかなり収束し、以前の日常が戻ってきているように思われます。

コロナ禍でJ.M.Sの参加医療機関数も減っていましたが、昨年2023年には417施設にご協力をいただきました。

参加いただける医療機関様が増える事により、確実に検診受診者が増える事が期待できますので、多くのご参加をお願い申し上げます。

医療機関様の参加費などは一切ございません。

実施に際しましては、HP(J.M.S特設サイト/7月1日オープン済)に掲載、ポスター(院内用、院外用)・チラシ等はJ.POSHで用意し、お送りします。

乳がん検診受診者を減らさない、未受診者にも受けてもらえる機会を作る為にも、ご協力をいただけますと幸いに存じます。

■実施概要

実施日 : 2024年10月20日(日)

参加施設一覧 :

http://jms-pinkribbon.com/

J.M.Sについて:

https://www.j-posh.com/activity/jms/

申込方法 : 上記URLから、お申込みをお願いします

