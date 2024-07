28日開催の『Yogibo presents 超RIZIN.3』(さいたまスーパーアリーナ)に出場する日本人選手が20日、都内で行われた会見に登壇。メインイベントの「朝倉未来vs.平本蓮」が、通常ルールの5分3ラウンド(R)ではなく、5分5Rの特別ルール「RIZIN LAST MAN STANDING」スペシャルマッチとして行われることがRIZIN榊原信行CEOから発表された。

特別ルールは、3Rまでに決着がついていなければ3R終了後にそこまでの採点をアナウンス。判定はRIZINが通常採用しているトータルマスト(試合全体の採点)ではなく、ラウンドごとの10点方式で行われる。また、勝者には「RIZIN LAST MAN STANDING」の頭文字を取った『LMS』が刻印されたベルトが贈呈されることも決定した。ルール決定の経緯について榊原CEOは「主催者としてこの2人に決着をつけてもらいたい、その最大公約数としてこのルールになりました」と説明。それを受けてマイクを持った朝倉は「俺は勝ってもこのベルトはいらないです。皇治選手にあげます」とそっけなく話すも、平本は「自分はこのベルトが欲しいです」と笑顔で語った。また、榊原CEOから試合順も発表された。●『Yogibo presents 超RIZIN.3』7月28日 さいたまスーパーアリーナ(スタジアムバージョン)・第11試合 フェザー級 特別ルール朝倉未来 vs. 平本蓮・第10試合 RIZINスタンディングバウト 69キロマニー・パッキャオ vs. 安保瑠輝也・第9試合 フェザー級斎藤裕 vs. 久保優太・第8試合 フライ級扇久保博正 vs. 神龍誠・第7試合 59.0kg契約所英男 vs. ヒロヤ・第6試合 バンタム級芦澤竜誠 vs. 皇治・第5試合 ベアナックルルール 57.2kgジョン・ドットソン vs. 征矢貴・第4試合 スーパーアトム級RENA vs. ケイト・ロータス・第3試合 フェザー級鈴木博昭 vs. YA-MAN・第2試合 ベアナックルルール 57.2kgタイ・エマリー vs. チャリーサ・シガーラ・第1試合 フェザー級新居すぐる vs. 摩嶋一整