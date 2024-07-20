¡Ú¹â¹»Ìîµå¡ÛÀ¾ÅìµþÂç²ñ¡¡5²óÀï¤ÇÇÈÍð¡ÄÅì³¤Âç¿ûÀ¸¤¬ÇÔ¤ì¤ë
¡¡¡þÂè106²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢¡¡À¾ÅìµþÂç²ñ5²óÀï¡¡Åì³¤Âç¿ûÀ¸9¡½10ÂóÂçÂè°ì¡Ê2024Ç¯7·î20Æü¡¡¥¹¥ê¡¼¥Ü¥ó¥É¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÈ¬²¦»Ò¡Ë
¡¡½Õ²Æ¹ç¤ï¤»¤Æ¹Ã»Ò±à9²ó½Ð¾ì¤ÎÅì³¤Âç¿ûÀ¸¤¬¡¢¤Þ¤¿¤â5²óÀï¤ÇÎÞ¤ò¤Î¤ó¤À¡£
¡¡3ÅÀ¤òÀèÀ©¤·¤¿¤¬¡¢4²óÌµ»àËþÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤«¤é°ìµó10¼ºÅÀ¤¹¤ë¶ì¤·¤¤Å¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Åì³¤Âç¿ûÀ¸¤Ï8²ó¤Ë6ÈÖ¡¦Á°ÅÄÏ¡¤Î2¥é¥ó¤ÇÈ¿·â¡£ºÇ½ª²ó¤Ë¤Ï3ÅÀ¤òµó¤²¤Æ1ÅÀº¹¤Þ¤ÇµÍ¤á´ó¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¢¤È1ÅÀ¤¬±ó¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¾¡¤Ã¤¿ÂóÂçÂè°ì¤Ï1994Ç¯½Õ¤Ë¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢½é¤á¤Æ¤Î²Æ½Ð¾ì¤Ø¸þ¤±¤Æ¶¯¹ë¤ò·âÇË¤·¤¿¡£
¡¡Åì³¤Âç¿ûÀ¸¤Ï2Ç¯Ï¢Â³¤Î5²óÀïÇÔÂà¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£