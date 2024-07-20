¡Ú¹â¹»Ìîµå¿ÀÆàÀîÂç²ñ¡Û²£ÉÍ¡¢¶Í¸÷³Ø±à¤Ë¼·²ó¥³¡¼¥ë¥É¡¡¼ç¾¤ÎÅ¬»þÂÇ¤Ê¤É¤ÇÏ»²óÂçÎÌ£¶ÅÀ¡¢»î¹ç¤ò·è¤á¤ë
¢¡²£ÉÍ£¹¡Ý£²¶Í¸÷³Ø±à¡Ê£·²ó¥³¡¼¥ë¥É¡Ë
¡¡Âè£±£°£¶²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢¿ÀÆàÀîÂç²ñ¤Ï£²£°Æü¡¢¥µ¡¼¥Æ¥£¡¼¥Õ¥©¡¼ÊÝÅÚ¥±Ã«µå¾ì¤Ê¤É¤Ç½à¡¹·è¾¡¤ò¹Ô¤¤¡¢²£ÉÍ¤¬£¹¡Ý£²¤Ç¶Í¸÷³Ø±à¤Ë¼·²ó¥³¡¼¥ë¥É¾¡¤Á¤·¡¢½à·è¾¡¤Ë¶ð¤ò¿Ê¤á¤¿¡£
¡¡²£ÉÍ¤Ï½é²ó¡¢£±Ç¯¾®Ìî¤ÎÅ¬»þÂÇ¤Ê¤É¤Ç£²ÅÀ¤òÀèÀ©¤·¡¢»Í²ó¤Ë¤Ï°Ù±Ê¤Îº£Âç²ñ¼«¿È£²ËÜÌÜ¤Î¥¢¡¼¥Á¤Ç£±ÅÀ¤òÄÉ²Ã¡££±ÅÀº¹¤ËµÍ¤á¤é¤ì¤¿Ï»²ó¤Ï¼ç¾°¤ÉôÍÕ¤ÎÅ¬»þÂÇ¤Ê¤É¤ÇÂçÎÌ£¶ÅÀ¤ÇÆÍ¤Êü¤·¤¿¡£²£ÉÍ¤ÎÂ¼ÅÄ¹ÀÌÀ´ÆÆÄ¡Ê£³£¸¡Ë¤Ï¡Ö¡ÊÀèÈ¯¤Î¿¥ÅÄ¤Ë¤Ï¡Ë£´ÅÀ¤¯¤é¤¤¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤¤¤è¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ç¤âÍ½ÁÛ°Ê¾å¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡¢Ï»²óÅÓÃæ£²¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¤·¤¿£±Ç¯À¸±¦ÏÓ¤òÉ¾²Á¤·¤¿¡£
¡¡¶Í¸÷¤Ï£³ÅÀ¤òÄÉ¤¦Ï»²ó¡¢ÃæÎ¤¤ÎÅ¬»þÂÇ¤Ê¤É¤Ç£²ÅÀ¤òÊÖ¤¹¤â¡¢£²ÈÖ¼ê²Ã²ì¤¬²£ÉÍÂÇÀþ¤Ë¤Ä¤«¤Þ¤Ã¤¿¡£½©¤Î²¦¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢Í¥¾¡¸õÊä¤Î°ì³Ñ¤Ëµó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥Ù¥¹¥È£¸¤Ç»Ñ¤ò¾Ã¤·¤¿¡£
¡¡¹â¹»ÄÌ»»£´£¸ËÜÎÝÂÇ¤Î¼ç¾¡¦¿¹¤Ïº£Âç²ñ£°ËÜÎÝÂÇ¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢¡Ö½Å°µ¤Ë¶ì¤·¤à¼«Ê¬¤ò¥«¥Ð¡¼¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿Ãç´Ö¤¬¤¤¤Æ¡¢£´²ó¤â¾¡¤Æ¤¿¡£Á´Éô¼«Ê¬¤Î¤»¤¤¡£¿½¤·Ìõ¤Ê¤µ¤È´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£