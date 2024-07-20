¡Ú¥×¥ì¥¤¥Ð¥Ã¥¯¡Ç04¡Û¥¢¥Æ¥Í¤Ë¤«¤±¤ëÇ®¤¤»×¤¤¡ÄÄ¹ÅèÌÐÍº ¶ÛµÞÆþ±¡¤«¤é£´¥õ·îà´ñÀ×¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥ê»Ñá
10Ç¯Á°¡¢20Ç¯Á°¡¢30Ç¯Á°¤Ë¡ØFRIDAY¡Ù¤Ï²¿¤òÊó¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡£Åö»þÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥È¥Ô¥Ã¥¯¤ò¤¤¤Þ¤Õ¤¿¤¿¤Ó¿¶¤êÊÖ¤ë¡Ú¥×¥ì¥¤¥Ð¥Ã¥¯¡¦¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¡Û¡£º£²ó¤Ï20Ç¯Á°¤Î¡Ç04Ç¯£··î23Æü¹æ·ÇºÜ¤Î¡ÖÄ¹ÅèÌÐÍº¸ÞÎØÂåÉ½´ÆÆÄ¡Ø¥¢¥Æ¥Í¤Ø¡Ù´ñÀ×¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥ê»Ñ¡×¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
¡Ç04Ç¯£³·î¡¢¥¢¥Æ¥Í¸ÞÎØÌîµåÆüËÜÂåÉ½¤Î¥É¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥à¤òÎ¨¤¤¤ë¡Ö¥ß¥¹¥¿¡¼¡×¤³¤ÈÄ¹ÅèÌÐÍº¡ÊÅö»þ68¡Ë´ÆÆÄ¤¬Ç¾¹¼ºÉ¤Î¤¿¤á¶ÛµÞÆþ±¡¡£¤½¤Î¸å¡Ö´ñÀ×Åª²óÉü¡×¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤ÎÆ°ÀÅ¤Ï°ìÀÚÉÔÌÀ¤À¤Ã¤¿¡£¥¢¥Æ¥Í¤Þ¤Ç£±¥õ·î¤ÈÇ÷¤Ã¤¿£··î¡¢Ä¹Åè´ÆÆÄ¤ÎÍÆÂÎ¤Ï¹ñÌ±Åª¤Ê´Ø¿´»ö¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¨¡¨¡¡Ê°Ê²¼¡Ô ¡ÕÆâ¤Îµ½Ò¤Ï²áµîµ»ö¤è¤ê°úÍÑ¡Ë¡£
ÏÓ¤ò¶þ¿¤µ¤»¤¿¤ê¡¢Â¤ò¾å¤²¤ÆÁÈ¤ó¤À¤ê
¥ß¥¹¥¿¡¼¤¬Ç¾¹¼ºÉ¤ÇÅÝ¤ì¤Æ£´¥õ·î°Ê¾å¤¬·Ð¤Ã¤¿¡£¤½¤Î´Ö¡¢½çÄ´¤Ë²óÉü¤·£µ·îÃæ½Ü¤Ë¤ÏÂà±¡¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÉÂ¾õ¤Ï¡¢Ä¹ÃË¡¦°ìÌÐ»á¤äµð¿Í·³¹Êó¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Ï½çÄ´¡×¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤ß¤Ç¡¢¸ü¤¤¥Ù¡¼¥ë¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ËÜ»ï¤Ï¤½¤ó¤Ê¥ß¥¹¥¿¡¼¤Îà´ñÀ×¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥ê»Ñá¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¤·¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ô£¶·îË¿Æü¡¢ÅÔÆâ¤ÎÄ¶¹âµéÊ¬¾ù¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î°ì¼¼¡£¥ß¥¹¥¿¡¼¤ÏT¥·¥ã¥Ä¤Ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ñ¥ó¥Ä»Ñ¤Ç°Ø»Ò¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¼ê¸µ¤Ë¤Ï¾ó¤¬Î©¤Æ³Ý¤±¤Æ¤¢¤ë¡£±¦¼ê¤ò¸ª¤«¤éÄß¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤¬¡¢º¸¼ê¤Ç°®¤ê·ý¤òºî¤ê¡¢ÏÓ¤ò¶þ¿¤µ¤»¤¿¤ê¡¢Â¤ò¾å¤²¤ÆÁÈ¤ó¤À¤ê¤È¡¢Æ°¤¤Ï¤«¤Ê¤êÀÑ¶ËÅª¤À¡£
¡Ö¥¢¥Æ¥Í¤Ë¤«¤±¤ë»×¤¤¤¬Ä¹Åè¤µ¤ó¤Î¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Æþ±¡Åö½é¤³¤½¡¢¼«Ê¬¤ÎÃÖ¤«¤ì¤¿¾õ¶·¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£¤Ç¤ÏÀÑ¶ËÅª¤Ë¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¤Ï¡¢Íý³ØÎÅË¡»Î¡¢ºî¶ÈÎÅË¡»Î¡¢¸À¸ìÄ°³Ð»Î¤¬Ë¬Ìä¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥É¥¯¥¿¡¼¤ò¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈÌò¤Ë¡¢Èà¤é¤È¥Ê¡¼¥¹¡¢¥±¡¼¥¹¥ï¡¼¥«¡¼¤Ê¤É¤¬¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤ò³«¤¡¢¼£ÎÅ¤È¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ÎÊý¿Ë¤ò·è¤á¤ë¡¢Å°Äì¤·¤¿¥Á¡¼¥à°åÎÅÂÖÀª¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤´ËÜ¿Í¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÉÂµ¤¤é¤·¤¤ÉÂµ¤¤Ï¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢Æ°¤¤¿¤¯¤Æ¤¦¤º¤¦¤º¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢ÄÌ¾ï¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥ê»þ´Ö¤ò¥ª¡¼¥Ð¡¼¤·¤Æ¡¢ÂÎ¤òÆ°¤«¤¹¤³¤È¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÅìµþ½÷»Ò°åÂçÉÂ±¡´Ø·¸¼Ô¡Ë¡Õ
¤½¤Î¸ÀÍÕÄÌ¤ê¡¢¥ß¥¹¥¿¡¼¤ÏÉô²°¤ÇÊâ¹Ô·±Îý¤ò¹Ô¤¤¡¢¥¨¥¢¥í¥Ð¥¤¥¯¤Ç¤ÏËãáã¤¬»Ä¤ë±¦Â¤ò¥Ù¥ë¥È¤Ç¥Ú¥À¥ë¤Ë¸ÇÄê¤·¤Æ¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÁæ¤°¡£¤µ¤é¤Ë¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤ò¼õ¤±¤Æ¸Ç¤¯¤Ê¤Ã¤¿´ØÀá¤ò¤Û¤°¤¹¤Ê¤É¡¢·üÌ¿¤Ë¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¤½¤Î»Ñ¤«¤é¤ÏÉü³è¤Ø¤Î°ÕÍß¤¬½½Ê¬¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏÁ°Ç¯¤Ë´°À®¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î²¯¥·¥ç¥ó¡£¥ß¥¹¥¿¡¼¤¬ÂÚºß¤·¤Æ¤¤¤¿Éô²°¤Ï¥Ð¥ê¥¢¥Õ¥ê¡¼»ÅÍÍ¤Î£³LDK¤Ç¥ê¥Ó¥ó¥°¡¦¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¤¬19.5¾ö¤¢¤ë£²²¯±ß¼å¤ÎÊª·ï¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤Ê·Ã¤Þ¤ì¤¿´Ä¶¤Ç°¡´õ»ÒÉ×¿Í¤ä°ìÌÐ»á¤é¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤¿ËüÁ´¤Î´Ä¶¤Ç¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Ï¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤ÇÄ¹Åè¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎÁ¥½Ð¤È¤Ê¤ë£··î13Æü¡¢14Æü¤Î¥¥å¡¼¥Ð¤È¤ÎÁÔ¹Ô»î¹ç¤Ë¡¢¥ß¥¹¥¿¡¼¤¬¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤·¡¢Áª¼ê¤ò·ãÎå¤¹¤ë¥×¥é¥ó¤âÉâ¾å¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÔÆüËÜÂåÉ½ÊÔÀ®°Ñ°÷²ñ¤ÎÄ¹Á¥ñÖÏº°Ñ°÷Ä¹¤Ï¡¢¡Ö°å»Õ¤ÈÁêÃÌ¤·¤Æ£··î10ÆüÁ°¸å¤Ë·ëÏÀ¤ò½Ð¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£°ìÌÐ»á¤â¡¢¡ÖÏÓ¤òÄß¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ç¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤òºî¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤È¤¤¤¦ÏÃ¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢¥ß¥¹¥¿¡¼¤Î¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¥×¥é¥ó¤ò¸¡Æ¤Ãæ¤À¡£¥ß¥¹¥¿¡¼¤ò¤â¤Ã¤È¤â¿È¶á¤Ç¸«¤Æ¤¤¤ë°ìÌÐ»á¤Î¸ÀÍÕ¤À¤±¤Ë¡¢Ä¹Åè´ÆÆÄ¤¬¥¢¥Æ¥Í¤ÇºÓÇÛ¤ò´ø¤¦¤³¤È¤Ï¡¢·è¤·¤ÆÉÔ²ÄÇ½¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤ë¡£¤¬¡¢¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤òÃ´Åö¤¹¤ë°å»ÕÃÄ¤Î£±¿Í¤Ï¡¢¸½¾õ¤Ç¤Î¥¢¥Æ¥Í¹Ô¤¤Î´í¸±À¤ò¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë»ØÅ¦¤¹¤ë¤Î¤À¡£
¡ÖÄ¹»þ´ÖÈô¹Ôµ¡¤Ë¾è¤ë¤¿¤á¡¢µ¤°µ¤ÎÊÑ²½¤¬·ì°µ¤Ë±Æ¶Á¤·ºÆÈ¯ºî¤¬µ¯¤¤ë²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¸½ÃÏ¤Ç°å»ÕÃÄ¤Î´°àú¤Ê¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×ÂÖÀª¤¬ºî¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«µ¿Ìä¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¥¢¥Æ¥Í¤Ë¤Ï¹Ô¤«¤º¡¢Ì¾ÍÀ´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¡¢Åìµþ¤ËÎ±¤Þ¤ë¤È¤¤¤¦·Á¤¬°ìÈÖ¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¡Õ
¤·¤«¤·¡¢Ä¹Á¥°Ñ°÷Ä¹¤Ï¡ÖÄ¹Åè¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ç¥¢¥Æ¥ÍÆþ¤ê¡×¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢¥ß¥¹¥¿¡¼°Ê³°¤Î´ÆÆÄ¤Îµ¯ÍÑ¤ò¤¤Ã¤Ñ¤ê¤ÈÈÝÄê¤·¤¿¤Î¤À¡£¥ß¥¹¥¿¡¼¤¬¥¢¥Æ¥Í¤Ç»Ø´ø¤ò¤È¤ë¤³¤È¤Ï¤â¤¦ÍÉ¤ë¤¬¤Ê¤¤¤Î¤«¡£ËÜ»ï¤ÏÆüËÜÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿Ä¾¸å¤Î£··î¾å½Ü¡¢Ä¹Á¥»á¤òÄ¾·â¤·¤¿¡£
¡Ô¡Ö¼Â¤Ï¿ôÆüÁ°¡¢Ä¹Åè´ÆÆÄ¤ÈÄ¾ÀÜ¡¢ÅÅÏÃ¤ÇÏÃ¤ò¤·¤¿¤ó¤À¡£¡Ø¡Ê´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¡ËÅÐÏ¿¤·¤¿¤«¤é¤Ê¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤·¤Æ°ì½ï¤Ë¥¢¥Æ¥Í¤Ë¹Ô¤³¤¦¡Ù¤È·ãÎå¤·¤¿¤è¡£Èà¤Ï±¦ÏÓ¤ËËãáã¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¡Ø£±¿Í¤ÇÊâ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¾ó¤¬¤¤¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤È¡¢ ¤Á¤ã¤ó¤ÈÃý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¡£¤¤¤Þ¤Ï¡¢Ãæ¹ñïª¤Î¼£ÎÅ¤â¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤À¡£°¡´õ»Ò¤µ¤ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢°ìÌÐ¤é²ÈÂ²¤Î°Õ»×¡¢¤½¤ì¤È°å»Õ¤ÈÁêÃÌ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ºÇ½ªÈ½ÃÇ¤Ï»ä¤ËÇ¤¤¹¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤«¤é¡¢Åö½é¤ÎÍ½Äê¤É¤ª¤ê¡ÊÄ¹Åè´ÆÆÄ¤Ç¡Ë¤¤¤¯¤è¡×¡Õ
·üÌ¿¤Ë¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ËÂÇ¤Á¹þ¤à¥ß¥¹¥¿¡¼¤Ï¡¢¥¢¥Æ¥Í¤Ç¡Ö¥á¥¤¥¯¡¦¥ß¥é¥¯¥ë¡×¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©
¤À¤¬¡¢·ë¶É¥ß¥¹¥¿¡¼¤Î´ê¤¤¤¬³ð¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£°å»Õ¤«¤éÅÏ¹Ò¤Îµö²Ä¤¬²¼¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¡££¸·î£²Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿²ñ¸«¤Ç°ìÌÐ»á¤Ï¡Ö¥¢¥Æ¥Í¤Ë¹Ô¤¯¥ê¥¹¥¯¤¬¤É¤¦¤·¤Æ¤â¼è¤ê½ü¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£ÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤Î»Ø´ø¤ÏÃæÈªÀ¶¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¡ÊÅö»þ50¡Ë¤¬¤È¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥¢¥Æ¥Í¸ÞÎØ¤ÎÌîµåÆüËÜÂåÉ½¤Ï¡¢³ÆµåÃÄ¤«¤é£²¿Í¤·¤«¾·½¸¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦À©¸Â¤Ä¤¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢½é¤á¤Æ¥×¥íÁª¼ê¤À¤±¤Ç·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥à¡×¤À¤Ã¤¿¡£Í½Áª¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç½é¤á¤Æ¥¥å¡¼¥Ð¤òÇË¤ë¤Ê¤É£¶¾¡£±ÇÔ¤È¤¤¤¦µ±¤«¤·¤¤À®ÀÓ¤Ç¥È¥Ã¥×ÄÌ²á¤ò²Ì¤¿¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢½à·è¾¡¤Ç¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ËÇÔ¤ì¤ÆÆ¼¥á¥À¥ë¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥ß¥¹¥¿¡¼¤¬ÅÝ¤ì¤Æ°ÊÍè¡¢½é¤á¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁ°¤Ë»Ñ¤ò¸½¤·¤¿¤Î¤Ï¡Æ05Ç¯£··î£³Æü¡¢µð¿ÍVS¹ÅçÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿Åìµþ¥É¡¼¥à¤À¤Ã¤¿¡££±Ç¯£´¥õ·î¤Ö¤ê¤ËµÒÀÊ¤Ç¸«¤»¤¿ÊÑ¤ï¤é¤ÌÈà¤Î¾Ð´é¤Ë¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¤«¤é¤ÏÇï¼ê¤ÈÂç´¿À¼¤¬Í¯¤¤¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¥ß¥¹¥¿¡¼¤Ïº£Ç¯£µ·î¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿µð¿Í·³ÁÏÀß90¼þÇ¯µÇ°ÆÃÊÌ»î¹ç¡ÖÄ¹ÅèÌÐÍº£Ä£Á£Ù¡×¤Ë¤â¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤ò´î¤Ð¤»¤Æ¤¤¤ë¡£