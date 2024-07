セリエA昇格のコモ、DFアルベルト・モレノを獲得…リヴァプールなどでプレーの32歳

22シーズンぶりとなるセリエAでの戦いに向けて着々と補強を進めるコモが、元スペイン代表DFアルベルト・モレノの加入を19日にクラブ公式サイトで発表した。A・モレノは前所属ビジャレアルとは6月末で契約満了を迎えていたため、移籍金の発生しないフリートランスファーでコモに加入する。A・モレノとコモは2025年6月30日までの契約を結び、一定の条件を満たした場合はもう1年自動更新される。

