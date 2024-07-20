¡Ú¹â¹»Ìîµå¿ÀÆàÀîÂç²ñ¡ÛÅì³¤ÂçÁêÌÏ¡¢£³Ç¯Ï¢Â³¤Î½à·è¾¡¿Ê½Ð¡¡ÂÇÀþÊ³µ¯£±£³ÆÀÅÀ¡¢£¹²ó¤Ë¤ÏÃæÂ¼¤Î¥À¥á²¡¤·ÃÆ¤â
¢¡Åì³¤ÂçÁêÌÏ¤Ï£±£³¨¡£±ÆüÂçÆ£Âô
¡¡Âè£±£°£¶²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢¿ÀÆàÀîÂç²ñ¤Ï£²£°Æü¡¢¥µ¡¼¥Æ¥£¡¼¥Õ¥©¡¼ÁêÌÏ¸¶µå¾ì¤Ê¤É¤Ç½à¡¹·è¾¡¤ò¹Ô¤¤¡¢Âè£±¥·¡¼¥É¡¦Åì³¤ÂçÁêÌÏ¤Ï£±£³¨¡£±¤ÇÂè£²¥·¡¼¥É¡¦ÆüÂçÆ£Âô¤ò²¼¤·¡¢£³Ç¯Ï¢Â³¤Î½à·è¾¡¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡Åì³¤¤Ï½é²ó¡¢ºÍÅÄ¤Î£³ÅÀ»°ÎÝÂÇ¤ÇÀèÀ©¤·¤¿¡££³¨¡£°¤Î¼·²ó¤Ë¤Ï»°±º¤ÎÅ¬»þ»°ÎÝÂÇ¤ÈÆü²ì¤Î¥¹¥¯¥¤¥º¤Ç£²Ï¢Â³ÆÀÅÀ¡£È¬²ó¤Ë¤ÏÆ£ÅÄ¤¬£²ÅÀÃæÁ°ÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡££·¨¡£±¤Î¶å²ó¤ÏÃæÂ¼¤Î¥À¥á²¡¤·±¦ÍãËÜÎÝÂÇ¤ò´Þ¤à£·Ï¢ÂÇ¤Ê¤É°ìµó£¶ÆÀÅÀ¤Ç¥ê¡¼¥É¤ò¹¤²¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¤Î¥×¥íÃíÌÜº¸ÏÓ¡¦¥¨¡¼¥¹Æ£ÅÄ¤Ï£·²ó£±¡¿£³¤ò£³°ÂÂÇ£²»Íµå¡¢£¶Ã¥»°¿¶¤ÇÌµ¼ºÅÀ¡£¤½¤Î¸å¡¢£²Åê¼ê¤âÌµ¼ºÅÀ¤Ç¤Ä¤Ê¤¤¤À¡£
¡¡ÆüÆ£¤ÏÇØÈÖ¹æ£±£µ¤Î±¦ÏÓ¾®µÜ¤¬º£Âç²ñ½éÀèÈ¯¤·¡¢£²²ó£³¼ºÅÀ¡££²ÈÖ¼ê¤Î¥¨¡¼¥¹À¾Âô¤ÏÏ»²ó¤Þ¤ÇÌµ¼ºÅÀ¤ÈÇ´¤Ã¤¿¤¬¡¢¼·²ó¤Ë£²¼ºÅÀ¤·ÎÏ¿Ô¤¤¿¡£ÂÇÀþ¤â»¶È¯£´°ÂÂÇ¡£È¬²ó¤ËÅ¨¼º¤Ç£±ÅÀ¤òÊÖ¤¹¤Î¤¬Àº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤À¤Ã¤¿¡£