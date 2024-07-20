¸¶°ø¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤¢¤ë¡£ÌÝÂåÏÂ¿Í¡ÖViVi¹ñÊõµé¥¤¥±¥á¥ó¥é¥ó¥¥ó¥°¡×NEXTÉôÌç6°Ì³ÍÆÀ¤Ë´¶¼Õ¡Ö¼«¿ÈºÇ¹â½ç°Ì¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¡×¡ÚNONSUCH¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2024/07/20¡Û¥Ü¡¼¥«¥ë¥À¥ó¥¹¥°¥ë¡¼¥×¡¦¸¶°ø¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤¢¤ë¡£¡ÊÄÌ¾Î¡§¤²¤ó¤¸¤Ö¡Ë¤ÎÌÝÂåÏÂ¿Í¤¬20Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖÌÝÂåÏÂ¿Í2nd¼Ì¿¿½¸¡ØNONSUCH¡Ù¡×È¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½ÐÀÊ¡£»¨»ï¡ÖViVi¡×¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤Ë¤è¤ë¡ÖViVi¹ñÊõµé¥¤¥±¥á¥ó¥é¥ó¥¥ó¥° 2024Ç¯¾åÈ¾´ü¡×¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤Î¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡È¥ì¥Ù¥Á¥¤¥±¥á¥ó¡É¤Î¼Ì¿¿½¸¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¥«¥Ã¥È
ËÜºî¤Ï¡¢¡ÖÌÝÂåÏÂ¿Í¤ò¹½À®¤¹¤ë20¤Î¥³¥È¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢ÂæÏÑ¤ª¤è¤Ó¹ñÆâ¤Ç»£±Æ¡£20ºÐ¤ÎÀáÌÜ¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¡¢µÇ°¤¹¤Ù¤1ºý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¸½ºß¤Î¿´¶¤òÌä¤ï¤ì¤¿ÌÝÂå¤Ï¡Ö´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£µîÇ¯¤«¤éÀ©ºî¤ò»Ï¤á¤Æ¡¢À©ºî¤·¤Æ¤¤¤¯¤¦¤Á¤Ë¡¢ËÜÅö¤ËÈ¯ÇäÆü¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢º£²ó¤Î¼Ì¿¿½¸¤Î¾ðÊó²ò¶Ø¤ò¤·¤¿¤È¤¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤«¤é¤¿¤¯¤µ¤ó¡Ø³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤ë¡Ù¤À¤Ã¤¿¤ê¡Ø¤¹¤´¤¯´ò¤·¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦À¼¤¬ËÍ¤Ë¤·¤Ã¤«¤êÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡£¤½¤ì¤â¤¢¤Ã¤Æº£Æü¤Î7·î20Æü¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏËÍ¤ÎÃæ¤Ç¤â¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿Æü¤À¤·¡¢Ìµ»ö½ÐÈÇ¤Ç¤¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢º£¤ÏÎ¨Ä¾¤Ë´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È´î¤Ó¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎÉÄ»ú¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌÝ¤Î»ú¤Ë¡¢´õ¾¯¤ÊÈþ¤·¤¤ÌÚÌÜ¤Î°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¡Ö¼«Ê¬¼«¿È¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ëÍ£°ìÌµÆó¤Ê¤³¤È¤ò¡¢¤³¤Î¼Ì¿¿½¸¤ÇÅÁ¤¨¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¡¢ËÍ¤Î¤³¤Î´Á»ú¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£²þ¤á¤Æº£²ó¡ØNONSUCH¡Ù¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤òÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¡¢¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥Ï¥Þ¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
»£±Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖºòÇ¯12·î¤ËÂæÏÑ¤Ç¡¢2Çñ3Æü¤Î»£±Æ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£½é³¤³°¤Ç¤·¤¿¡£ËÍ¼«¿È¡£¥×¥é¥¹Åìµþ¤Ç°ìÆü¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¡×¤È²óÁÛ¡£¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥«¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡¢ÂæÏÑ¤ÎÆü·îß¬¤Ç»£±Æ¤·¤¿¥«¥Ã¥È¤òÁª¤Ó¡Ö¹Âç¤Ê¸Ð¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ä«¾Æ¤±¤Ç»£¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢5Ê¬¤·¤¿¤éÁ´Á³°ã¤¦¶õ¤ÎÉ½¾ð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤³¤Ç¥Ù¥¹¥È¤Ê¶õ¤ÎÉ½¾ð¥×¥é¥¹ËÍ¤ÎÉ½¾ð¤â¤¹¤´¤¯Ñ³¤¤¤·¡¢Çß±«¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤ÇÁðÌÚ¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¼¾¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢Á´¤Æ¤¬¥Ù¥¹¥È¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Æ¡£¤Þ¤µ¤Ë´ñÀ×¤Î¤è¤¦¤Ê°ìËç¤¬»£¤ì¤¿¤Ê¤È¡¢¼«Ê¬¤ò´Þ¤á¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤µ¤ó¤È¤«¤â¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¼Ì¿¿½¸¤ò»£¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢¤·¤Ã¤«¤ê±¿¤âÌ£Êý¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦°ÕÌ£¤â¹þ¤á¤Æ¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡ÖViVi¡×9⽉¹æ¡Ê7·î23ÆüÈ¯Çä¡Ë¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤ë¡ÖViVi¹ñÊõµé¥¤¥±¥á¥ó¥é¥ó¥¥ó¥° 2024Ç¯¾åÈ¾´ü¡×¤ÎNEXTÉôÌç¡Ê22ºÐ°Ê²¼¤¬ÂÐ¾Ý¡Ë¤Ø¤Î¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡Ê6°Ì¡Ë¤ËÏÃ¤¬µÚ¤Ö¤È¡¢ÌÝÂå¤Ï¡Ö±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë³§ÍÍ¡¢¤½¤·¤ÆÅêÉ¼¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§ÍÍ¤Î¤ª¤«¤²¤À¤È¡¢ËÜÅö¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¡¢¼«¿ÈºÇ¹â½ç°Ì¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ËÜÅö¤ËËÍ¼«¿È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¡£¡Ö¡Ø¹ñÊõµé¥¤¥±¥á¥ó¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦Â¸ºß¤¬¡¢1Ç¯¤Ë2²ó¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£²¼È¾´ü¤È¾åÈ¾´ü¡£2²ó¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏËÜÅö¤Ë¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ËÍ¤ÎÃæ¤Ç¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Çº£²óºÇ¹â½ç°Ì¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â¤¤¤¤·ë²Ì¤¬»Ä¤»¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤ÀÂ³¤¤Þ¤¹¤«¤é¡£¤Þ¤À¤Þ¤À»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£³§ÍÍ¡¢±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤µ¤é¤Ê¤ë¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤Ë°ÕÍß¤òÇ³¤ä¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡È¥ì¥Ù¥Á¥¤¥±¥á¥ó¡É¤Î¼Ì¿¿½¸¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¥«¥Ã¥È
¢¡ÌÝÂåÏÂ¿Í¡¢2nd¼Ì¿¿½¸¡ÖNONSUCH¡×
ËÜºî¤Ï¡¢¡ÖÌÝÂåÏÂ¿Í¤ò¹½À®¤¹¤ë20¤Î¥³¥È¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢ÂæÏÑ¤ª¤è¤Ó¹ñÆâ¤Ç»£±Æ¡£20ºÐ¤ÎÀáÌÜ¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¡¢µÇ°¤¹¤Ù¤1ºý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡ÌÝÂåÏÂ¿Í¡ÖNONSUCH¡×¤Ë¹þ¤á¤¿»×¤¤
¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎÉÄ»ú¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌÝ¤Î»ú¤Ë¡¢´õ¾¯¤ÊÈþ¤·¤¤ÌÚÌÜ¤Î°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¡Ö¼«Ê¬¼«¿È¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ëÍ£°ìÌµÆó¤Ê¤³¤È¤ò¡¢¤³¤Î¼Ì¿¿½¸¤ÇÅÁ¤¨¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¡¢ËÍ¤Î¤³¤Î´Á»ú¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£²þ¤á¤Æº£²ó¡ØNONSUCH¡Ù¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤òÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¡¢¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥Ï¥Þ¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
»£±Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖºòÇ¯12·î¤ËÂæÏÑ¤Ç¡¢2Çñ3Æü¤Î»£±Æ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£½é³¤³°¤Ç¤·¤¿¡£ËÍ¼«¿È¡£¥×¥é¥¹Åìµþ¤Ç°ìÆü¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¡×¤È²óÁÛ¡£¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥«¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡¢ÂæÏÑ¤ÎÆü·îß¬¤Ç»£±Æ¤·¤¿¥«¥Ã¥È¤òÁª¤Ó¡Ö¹Âç¤Ê¸Ð¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ä«¾Æ¤±¤Ç»£¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢5Ê¬¤·¤¿¤éÁ´Á³°ã¤¦¶õ¤ÎÉ½¾ð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤³¤Ç¥Ù¥¹¥È¤Ê¶õ¤ÎÉ½¾ð¥×¥é¥¹ËÍ¤ÎÉ½¾ð¤â¤¹¤´¤¯Ñ³¤¤¤·¡¢Çß±«¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤ÇÁðÌÚ¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¼¾¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢Á´¤Æ¤¬¥Ù¥¹¥È¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Æ¡£¤Þ¤µ¤Ë´ñÀ×¤Î¤è¤¦¤Ê°ìËç¤¬»£¤ì¤¿¤Ê¤È¡¢¼«Ê¬¤ò´Þ¤á¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤µ¤ó¤È¤«¤â¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¼Ì¿¿½¸¤ò»£¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢¤·¤Ã¤«¤ê±¿¤âÌ£Êý¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦°ÕÌ£¤â¹þ¤á¤Æ¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¢¡ÌÝÂåÏÂ¿Í¡ÖViVi¹ñÊõµé¥¤¥±¥á¥ó¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤Ë´î¤Ó
¡ÖViVi¡×9⽉¹æ¡Ê7·î23ÆüÈ¯Çä¡Ë¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤ë¡ÖViVi¹ñÊõµé¥¤¥±¥á¥ó¥é¥ó¥¥ó¥° 2024Ç¯¾åÈ¾´ü¡×¤ÎNEXTÉôÌç¡Ê22ºÐ°Ê²¼¤¬ÂÐ¾Ý¡Ë¤Ø¤Î¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡Ê6°Ì¡Ë¤ËÏÃ¤¬µÚ¤Ö¤È¡¢ÌÝÂå¤Ï¡Ö±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë³§ÍÍ¡¢¤½¤·¤ÆÅêÉ¼¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§ÍÍ¤Î¤ª¤«¤²¤À¤È¡¢ËÜÅö¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¡¢¼«¿ÈºÇ¹â½ç°Ì¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ËÜÅö¤ËËÍ¼«¿È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¡£¡Ö¡Ø¹ñÊõµé¥¤¥±¥á¥ó¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦Â¸ºß¤¬¡¢1Ç¯¤Ë2²ó¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£²¼È¾´ü¤È¾åÈ¾´ü¡£2²ó¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏËÜÅö¤Ë¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ËÍ¤ÎÃæ¤Ç¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Çº£²óºÇ¹â½ç°Ì¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â¤¤¤¤·ë²Ì¤¬»Ä¤»¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤ÀÂ³¤¤Þ¤¹¤«¤é¡£¤Þ¤À¤Þ¤À»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£³§ÍÍ¡¢±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤µ¤é¤Ê¤ë¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤Ë°ÕÍß¤òÇ³¤ä¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û