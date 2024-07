“Gaho所属バンド”KAVE、1stミニアルバム「Flight of Ideas」トラックプレビュー映像を公開

歌手のGahoが所属するバンドKAVEが、奇怪なイメージのトラックプレビューを公開し、目を引いた。KAVEは18日、公式SNSを通じて1stミニアルバム「Flight of Ideas」のトラックプレビュー映像を公開した。公開された映像は、奇怪かつ型破りなビジュアルとイメージが交錯し、強烈な雰囲気を漂わせている。特に、人間の内面に隠された別の人格を表現するような多彩なアートが登場し、視線を奪った。

彼らは、ミニアルバムのタイトル曲で、シャッフルリズムをベースにエレクトロニックサウンドが加わったハイブリッドロック曲「Legend」、リードシングルとして先行公開されたラテンリズムとアフロビートが結合された「Venom」。特徴的なギターリフ、シンフォニックなサウンドが際立つ「Hurricane」、オルタナティブロック、EDM、 ディープハウスが融合した「Dangerous」、アフロビートの上にエスニックな雰囲気のサウンドを加えた「Avant」。ラテン・ムードとフルートのサウンドが魅力的な「Crazy Crazy」、ディープハウスベースとR&Bが合わさった「Die For U」まで、様々なサウンドで洗練された魅力を披露する予定だ。KAVEは、ボーカルのGahoをはじめ、Kekinu(ドラム)、Jisang(ギター)、Hyun(キーボード)、Ownr(キーボード、DJ)から構成され、メンバー全員が作詞・作曲・編曲などプロデュース能力を持ち合わせているバンドだ。1stミニアルバムには、多彩なサウンドとストーリーが盛り込まれている。特に、楽曲のクレジットを見ると、メンバー全員が“一人多役”を担当しており、ミニアルバムの完成度を高めた。KAVEは「Kings Always have Veiled Egos(王たちは常に隠された自我を持っている)」というグループ名に込められた意味のように、人間なら誰でも内面に別の人格を持っているという考え、そしてそれに抵抗する精神をリードシングル「Venom」で表現している。1stミニアルバムは、24日午後6時に発売される。KAVEは、8月2日開催の「2024 仁川(インチョン)ペンタポート・ロック・フェスティバル」に出演すると共に音楽番組にも出演し、精力的に活動する予定だ。