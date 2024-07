Universe¤Ê¤É3¶Ê¡ªBomi¡ØInner Soundscapes¡Ù

韓国出身のシンガーソングライターBomi(ボミ)の待望のデビューシングル『Inner Soundscapes』を2024年7月19日にリリースしました。

韓国出身のシンガーソングライターBomi(ボミ)の待望のデビューシングル『Inner Soundscapes』を2024年7月19日にリリース。

このシングルは、彼女の内なる思考や感情を音楽で表現したもので、全3曲を収録。

収録曲は「Universe」、「I want to write a love song」、「Fading Dreams」の3曲で、それぞれがBomiの独自の音楽スタイルを反映しています。

「Universe」は、彼女が2024年4月に皆既日食を観にテキサスを訪れた後に書いた曲。

宇宙の広大さと人の心の奥深さ、どちらも未知の存在であるが故に魅力的であることを歌っています。

この曲は、幻想的なメロディと詩的なリリックでリスナーを宇宙の神秘的な世界へと導きます。

「I want to write a love song」は、他のシンガーソングライターのように恋愛ソングを書こうと試みたが、自分の恋愛経験を思い出せず、久しぶりに心をドキドキさせるような恋がしたいという願望を可愛らしく表現した曲。

明るいメロディと共に、リスナーに微笑みを誘います。

「Fading Dreams」は、大人になってから夢と向き合うことの大変さや、先が見えない不安を描いたバラード曲。

Bomiの深い感情と共感を呼び起こすリリックが特徴で、聴く人の心に深く響きます。

各曲は独自のサウンドとリリックで構成されており、リスナーを深い感情の旅へと誘います。

特に、Bomiの綺麗な声とAbeのピアノは、このシングルの魅力を際立たせています。

透明感のあるボーカルと繊細なピアノの調べが融合し、楽曲に深みと魅力を与えています。

Bomiは九州大学を卒業し、一時はIT企業に勤めていましたが、音楽の夢を追い求めるために2019年にロサンゼルスへ渡りました。

The Los Angeles Recording Schoolを卒業し、現在はミキシングエンジニアとしても活動しています。

今回のシングルは、彼女のシンガーソングライターとしての新たな一歩を示すものです。

「心に夢を抱いているけれど、なかなか夢に向かって踏み出せない人たちの背中を押せるアーティストになりたいです。

このシングルは、勇気が足りず夢と向き合えなかった過去の自分に送るものです」とBomiは語っています。

作詞・作曲はBomi自身が手がけ、プロデューサーにはAbe Songを迎えました。

『Inner Soundscapes』はSpotify、Apple Music、YouTube Musicなどの主要な音楽ストリーミングサービスで配信される予定です。

