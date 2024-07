¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥­¥ã¥é¤ÇÍ·¤Ù¤ëAI¥È¡¼¥¯¥¢¥×¥ê¡ªCode and DESIGN¡Ø¥³¥ó¥«¥Õ¥§¾î¤ò¤Ä¤¯¤í¤¦¡Ù

Code and DESIGNは、個人開発者として二週間に一本新作をリリースする企画の第三弾として、2024年7月15日にAIトークアプリ『コンカフェ嬢をつくろう』をリリースしました。

Code and DESIGN『コンカフェ嬢をつくろう』

対応機種 :iOS/Android(審査中)

リリース日:2024年7月15日

カテゴリ :エンターテインメント

Code and DESIGNは、個人開発者として二週間に一本新作をリリースする企画の第三弾として、2024年7月15日にAIトークアプリ『コンカフェ嬢をつくろう』をリリース!

このアプリは、ユーザーがキャラクターをカスタマイズしながら楽しめる新しい対話体験を提供します。

【AIトークアプリの特徴】

■AIがたくさん喋る!

従来のAIトークアプリは、ユーザーが会話をリードする必要がありましたが、『コンカフェ嬢をつくろう』はAIが積極的に話すため、聞き上手な方でも楽しめる設計です。

■キャラクタークリエイト機能

ユーザーはAIの見た目を自由にカスタマイズ可能です。

5つのプリセットキャラクターに加え、VRM形式の3Dモデルを読み込むことで、独自のキャラクターと対話が楽しめます。

■音声選択機能

VOICEVOX音声合成エンジンを搭載し、キャラクターに最適な音声を選択可能。

キャラクターに命を吹き込み、リアルな対話を体験できます。

■店舗選択機能

作成したキャラクターの所属する店舗を5つから選び、店舗名をカスタマイズ可能です。

これにより、ユーザーは自分だけの世界に没入できます。

■音声入力対応

音声入力機能を備え、簡易的なノイズ除去システムを実装しています。

高い認識精度で音声入力が楽しめ、テキスト入力にも対応しています。

■広告視聴で遊べる

ChatGPT APIを使用しているため、API利用料がかかりますが、広告視聴でクレジットを獲得でき、無課金でも楽しめます。

