洗濯機で洗えて軽量！fitfit「ウォッシャブルハンズフリースニーカー」

fitfitは、ハンズフリーで履けて、洗濯機で洗える軽量スニーカー「ウォッシャブルハンズフリースニーカー」を2024年7月29日より全国直営店舗57店と、fitfitオンラインストア、インターネット通販などで発売します。

fitfit「ウォッシャブルハンズフリースニーカー」

カラー :ブラック、ライトグレー、ホワイト×ベージュ、サーモンピンク

サイズ :22.0cm〜25.0cm

アッパー素材:合成繊維、合成皮革

ヒール高 :4.0cm

靴幅 :3E

価格 :11,990円(税込)

発売日 :2024年7月29日

取扱店舗 :同社直営57店舗、fitfitオフィシャルサイト(https://fitfit.jp/)、インターネット通販など

毎日をアクティブに過ごす人が多い現代。

靴の着脱にかかる手間のないハンズフリータイプのスニーカーは、時代にマッチした商品であり同社でも人気を博しています。

今シーズン発売した「撥水ハンズフリースニーカー」は発売からわずか1週間で店頭、WEB販売の両方で販売足数1位を記録し、再生産が決まったほどです。

そこで、ハンズフリースニーカーに洗濯機で洗えるウォッシャブル機能を搭載した超軽量モデルを新しく企画。

踵部分に内蔵されている靴ベラ状のモールドパーツが、スムーズな足入れを可能にします。

また、一体成型のホールディングニット素材が、高いホールド力と安定感で軽快な足運びをサポート。

軽量でありながらしっかりとした編み目仕上げなので、オールシーズン履いていただけます。

踵部分と履き口周りはウレタンスポンジ入りで、足あたりもやわらか。

軽量なハンズフリーで、アクティブなライフスタイルをより快適にアップデートします。

■「ウォッシャブルハンズフリースニーカー」の商品特長

1. アッパーには、サンダルの代わりにも涼やかに履けるような、通気性の良いニットを使用。

編地自体を水はけのよいものにしたことで、洗濯から乾燥までをスムーズに行えます。

また、ハトメは刺繍なので、錆びたり生地を傷めたりする心配もありません。

乾燥に必要な時間は、真冬の屋内でも5時間程度。

旅行先で洗って脱水後に干しておけば、朝には着用できる手軽さも魅力です。

2. アッパーのニット生地は、機能を持たせるために編み分けたオリジナル生地。

履き口等伸縮性を持たせたい箇所はリブ編みにし、しっかりホールドさせたい部分は目を細かく。

トウ部分は指の形を拾わないように少し立体感を持たせています。

第三者機関のテストをクリアした色落ちしない生地を使用しているので、汚れや退色を気にして色物のスニーカーを避けていた人にもおすすめです。

3. 踵部分には靴ベラ状のモールドパーツを内蔵。

シューレースもゴムにすることで煩わしい着用の手間がなくなり、スムーズな足入れを可能にします。

4. ソールにはラバーを混ぜたEVA素材を採用。

しっかりとした厚みがあるので衝撃吸収にも優れ、軽く、屈曲性があるため弾むような履き心地を実感していただけます。

また、インソールは踵部分をややカップ状に形成。

土踏まず部分にはクッションが足裏アーチにフィットするので、包み込まれるように心地よく着用出来ます。

