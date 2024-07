ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、4面それぞれに100エーカーの森に住む仲間たちの異なるアートが施された、ディズニーデザイン「折りたためる収納スツール」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「折りたためる収納スツール」

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

価格:4,990円(税込)

サイズ:約33×33×31(高さ)cm

主材:<上フタ部分>【表面】ポリエステル、【裏面】不織布、<本体>【表面】ポリエステル、【内面】不織布、<クッション材>ウレタンフォーム、<芯材>繊維版

耐荷重量:約80kg

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

「くまのプーさん」デザインの折りたためる収納スツール。

フタを開けると中は収納スペースになっていて、リビングなどで散らかりがちな小物を入れておくことができます!

スッキリとお片付けができて、さらに椅子としても使うことも◎

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

使わない時には折りたたんでしまうことができます。

簡単に組み立てができて、折りたためば場所を取らないのもうれしいポイント☆

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

4面それぞれに異なるアートがデザインされているのも楽しい◎

「くまのプーさん」はもちろん、「ピグレット」や「ティガー」、「イーヨー」に「ラビット」に「オウル」、「カンガ」や「ルー」などの100エーカーの森に住む仲間たちの姿がデザインされています。

玄関前に置いて、靴を脱ぎ履きする際に利用しても便利!

4面それぞれに100エーカーの森に住む仲間たちの異なるアートが施された、ディズニーデザイン「折りたためる収納スツール」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 収納と椅子の2wayで使えるプーさんグッズ!ベルメゾン ディズニー「折りたためる収納スツール」 appeared first on Dtimes.