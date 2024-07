ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、2wayで使えてコンパクトなお部屋にもぴったりな、ディズニーデザイン「キャラクターイメージのソファーベッド」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「キャラクターイメージのソファーベッド」

価格:37,900円(税込)

※別途、2,490円(税込)の大型商品送料がかかります。

主材:【側地】ポリエステル、【芯材】スチールパイプ、【中身】ウレタンフォーム、チップウレタンフォーム、粉砕ウレタンチップ、ポリエステルわた

付属品:クッション1個

製品重量:15kg

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

人気キャラクターをイメージにした大胆なデザインがインパクトたっぷりなソファーベッド。

こだわりデザインのクッションは、単体で抱き枕使いもオススメです!

また肘付きソファーとしてもベッドとしても使えて、部屋を広く使いたい方や子ども部屋の簡易ベッド、来客時のベッドとしてなど幅広く活用できます◎

キャラクターのイラストはあえて使わず、ヒロインの魅力的なドレス、ストーリー中に登場する印象的なモチーフで仕上げているのもポイント。

デザインは全部で6種類がラインナップされています。

『アラジン』ジャスミン

サイズ:【ソファー使用時】幅115、奥行75、高さ69(座面高27)cm、【ベッド使用時】幅115、奥行210、高さ50(座面高8)cm

『アラジン』のディズニープリンセス「ジャスミン」モチーフのソファーベッド。

「ジャスミン」のドレスをイメージしたデザインで、エメラルドグリーンが基調となっています。

両サイドにあしらわれたゴールドのフリンジがアクセントに☆

『塔の上のラプンツェル』ラプンツェル

サイズ:【ソファー使用時】幅115、奥行75、高さ72(座面高27)cm、【ベッド使用時】幅115、奥行210、高さ50(座面高8)cm

『塔の上のラプンツェル』のディズニープリンセス「ラプンツェル」のソファーベッド。

背もたれの中央には、「ラプンツェル」のドレスとお揃いの編み上げのリボンがプリントされています。

座面にはお花がデザインされ、全体的にフェミニンな雰囲気!

『アナと雪の女王』アナ

サイズ:【ソファー使用時】幅120、奥行75、高さ72(座面高27)cm、【ベッド使用時】幅120、奥行210、高さ50(座面高8)cm

『アナと雪の女王』に登場する「アナ」モチーフのソファーベッド。

劇中の戴冠式のシーンで「アナ」が着ていたドレスとお揃いのデザインで、落ち着いた色合いが高級感があって素敵☆

ドレスに施されている特徴的な模様も忠実に再現されています。

『アナと雪の女王』エルサ

サイズ:【ソファー使用時】幅115、奥行75、高さ69(座面高27)cm、【ベッド使用時】幅115、奥行210、高さ50(座面高8)cm

『アナと雪の女王』に登場する「エルサ」デザインのソファーベッド。

水色×白の色使いが爽やかで、背もたれにも座面にも雪の結晶のアートがあしらわれています!

両サイドにはシルバーのフリンジ付き。

『美女と野獣』

サイズ:【ソファー使用時】幅115、奥行75、高さ69(座面高27)cm、【ベッド使用時】幅115、奥行210、高さ50(座面高8)cm

『美女と野獣』デザインのソファーベッド。

「野獣」の衣装に使われているネイビーと、ディズニープリンセス「ベル」のドレスに使われている黄色の組み合わせがファン心をくすぐります◎

さらに背もたれには作品のキーアイテムでもある、ガラスドームに入った一輪のバラのアートも。

『リトル・マーメイド』アリエル

サイズ:【ソファー使用時】幅115、奥行75、高さ86(座面高27)cm、【ベッド使用時】幅115、奥行210、高さ50(座面高8)cm

『リトル・マーメイド』のディズニープリンセス「アリエル」モチーフのソファーベッド。

背もたれのコロンとしたシェルが存在感抜群!

座面には巻貝やヒトデのアートも施され、海に住む「アリエル」らしいデザインに仕上げられています。

<素材アップ>

座面はふかふかで、座り心地も寝心地も◎

背もたれの大きなクッションはふっくらと体を受け止めてくれ、見た目と実用性を兼ね備えています。

ソファーとベッドの2way仕様なのが魅力的☆

来客時などにも重宝すること間違いなしです。

大好きなキャラクターモチーフのソファーで優雅なおうち時間を!

2wayで使えてコンパクトなお部屋にもぴったりな、ディズニーデザイン「キャラクターイメージのソファーベッド」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

