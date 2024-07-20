¥×¥ê¥ó¥»¥¹¤«¤é¡Ø¥¢¥Ê¤ÈÀã¤Î½÷²¦¡Ù¥¢¥Ê¤ä¥¨¥ë¥µ¤Þ¤ÇÁ´6¼ïÎà¡ª¥Ù¥ë¥á¥¾¥ó ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡Ö¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥¤¥á¡¼¥¸¤Î¥½¥Õ¥¡¡¼¥Ù¥Ã¥É¡×
¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤«¤éÊØÍø¥°¥Ã¥º¤Þ¤Ç¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥°¥Ã¥º¤òÉý¹¤¯¼è¤ê°·¤¦¡Ö¥Ù¥ë¥á¥¾¥ó ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¥·¥ç¥Ã¥×¡×
º£²ó¤Ï¡¢¡Ö¥Ù¥ë¥á¥¾¥ó ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¥·¥ç¥Ã¥×¡×¤ÇÈ¯ÇäÃæ¤Î¡¢2way¤Ç»È¤¨¤Æ¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¤ªÉô²°¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡Ö¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥¤¥á¡¼¥¸¤Î¥½¥Õ¥¡¡¼¥Ù¥Ã¥É¡×¤Î¾Ò²ð¤ò¤·¤Þ¤¹¡ù
¥Ù¥ë¥á¥¾¥ó ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡Ö¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥¤¥á¡¼¥¸¤Î¥½¥Õ¥¡¡¼¥Ù¥Ã¥É¡×
© Disney
²Á³Ê¡§37,900±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨ÊÌÅÓ¡¢2,490±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤ÎÂç·¿¾¦ÉÊÁ÷ÎÁ¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¼çºà¡§¡ÚÂ¦ÃÏ¡Û¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë¡¢¡Ú¿Äºà¡Û¥¹¥Á¡¼¥ë¥Ñ¥¤¥×¡¢¡ÚÃæ¿È¡Û¥¦¥ì¥¿¥ó¥Õ¥©¡¼¥à¡¢¥Á¥Ã¥×¥¦¥ì¥¿¥ó¥Õ¥©¡¼¥à¡¢Ê´ºÕ¥¦¥ì¥¿¥ó¥Á¥Ã¥×¡¢¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë¤ï¤¿
ÉÕÂ°ÉÊ¡§¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó1¸Ä
À½ÉÊ½ÅÎÌ¡§15kg
ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡§¥Ù¥ë¥á¥¾¥ó ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¥·¥ç¥Ã¥×
¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë¤·¤¿ÂçÃÀ¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ê¥½¥Õ¥¡¡¼¥Ù¥Ã¥É¡£
¤³¤À¤ï¤ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢Ã±ÂÎ¤ÇÊú¤Ëí»È¤¤¤â¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡ª
¤Þ¤¿ÉªÉÕ¤¥½¥Õ¥¡¡¼¤È¤·¤Æ¤â¥Ù¥Ã¥É¤È¤·¤Æ¤â»È¤¨¤Æ¡¢Éô²°¤ò¹¤¯»È¤¤¤¿¤¤Êý¤ä»Ò¤É¤âÉô²°¤Î´Ê°×¥Ù¥Ã¥É¡¢ÍèµÒ»þ¤Î¥Ù¥Ã¥É¤È¤·¤Æ¤Ê¤ÉÉý¹¤¯³èÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡ý
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤Ï¤¢¤¨¤Æ»È¤ï¤º¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥É¥ì¥¹¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼Ãæ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë°õ¾ÝÅª¤Ê¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ç»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¡£
¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÏÁ´Éô¤Ç6¼ïÎà¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ø¥¢¥é¥¸¥ó¡Ù¥¸¥ã¥¹¥ß¥ó
© Disney
¥µ¥¤¥º¡§¡Ú¥½¥Õ¥¡¡¼»ÈÍÑ»þ¡ÛÉý115¡¢±ü¹Ô75¡¢¹â¤µ69¡ÊºÂÌÌ¹â27¡Ëcm¡¢¡Ú¥Ù¥Ã¥É»ÈÍÑ»þ¡ÛÉý115¡¢±ü¹Ô210¡¢¹â¤µ50¡ÊºÂÌÌ¹â8¡Ëcm
¡Ø¥¢¥é¥¸¥ó¡Ù¤Î¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥×¥ê¥ó¥»¥¹¡Ö¥¸¥ã¥¹¥ß¥ó¡×¥â¥Á¡¼¥Õ¤Î¥½¥Õ¥¡¡¼¥Ù¥Ã¥É¡£
¡Ö¥¸¥ã¥¹¥ß¥ó¡×¤Î¥É¥ì¥¹¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢¥¨¥á¥é¥ë¥É¥°¥ê¡¼¥ó¤¬´ðÄ´¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Î¾¥µ¥¤¥É¤Ë¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿¥´¡¼¥ë¥É¤Î¥Õ¥ê¥ó¥¸¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¡ù
¡ØÅã¤Î¾å¤Î¥é¥×¥ó¥Ä¥§¥ë¡Ù¥é¥×¥ó¥Ä¥§¥ë
© Disney
¥µ¥¤¥º¡§¡Ú¥½¥Õ¥¡¡¼»ÈÍÑ»þ¡ÛÉý115¡¢±ü¹Ô75¡¢¹â¤µ72¡ÊºÂÌÌ¹â27¡Ëcm¡¢¡Ú¥Ù¥Ã¥É»ÈÍÑ»þ¡ÛÉý115¡¢±ü¹Ô210¡¢¹â¤µ50¡ÊºÂÌÌ¹â8¡Ëcm
¡ØÅã¤Î¾å¤Î¥é¥×¥ó¥Ä¥§¥ë¡Ù¤Î¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥×¥ê¥ó¥»¥¹¡Ö¥é¥×¥ó¥Ä¥§¥ë¡×¤Î¥½¥Õ¥¡¡¼¥Ù¥Ã¥É¡£
ÇØ¤â¤¿¤ì¤ÎÃæ±û¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥é¥×¥ó¥Ä¥§¥ë¡×¤Î¥É¥ì¥¹¤È¤ªÂ·¤¤¤ÎÊÔ¤ß¾å¤²¤Î¥ê¥Ü¥ó¤¬¥×¥ê¥ó¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÂÌÌ¤Ë¤Ï¤ª²Ö¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¡¢Á´ÂÎÅª¤Ë¥Õ¥§¥ß¥Ë¥ó¤ÊÊ·°Ïµ¤¡ª
¡Ø¥¢¥Ê¤ÈÀã¤Î½÷²¦¡Ù¥¢¥Ê
© Disney
¥µ¥¤¥º¡§¡Ú¥½¥Õ¥¡¡¼»ÈÍÑ»þ¡ÛÉý120¡¢±ü¹Ô75¡¢¹â¤µ72¡ÊºÂÌÌ¹â27¡Ëcm¡¢¡Ú¥Ù¥Ã¥É»ÈÍÑ»þ¡ÛÉý120¡¢±ü¹Ô210¡¢¹â¤µ50¡ÊºÂÌÌ¹â8¡Ëcm
¡Ø¥¢¥Ê¤ÈÀã¤Î½÷²¦¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö¥¢¥Ê¡×¥â¥Á¡¼¥Õ¤Î¥½¥Õ¥¡¡¼¥Ù¥Ã¥É¡£
·àÃæ¤ÎÂ×´§¼°¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç¡Ö¥¢¥Ê¡×¤¬Ãå¤Æ¤¤¤¿¥É¥ì¥¹¤È¤ªÂ·¤¤¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¿§¹ç¤¤¤¬¹âµé´¶¤¬¤¢¤Ã¤ÆÁÇÅ¨¡ù
¥É¥ì¥¹¤Ë»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆÃÄ§Åª¤ÊÌÏÍÍ¤âÃé¼Â¤ËºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ø¥¢¥Ê¤ÈÀã¤Î½÷²¦¡Ù¥¨¥ë¥µ
© Disney
¥µ¥¤¥º¡§¡Ú¥½¥Õ¥¡¡¼»ÈÍÑ»þ¡ÛÉý115¡¢±ü¹Ô75¡¢¹â¤µ69¡ÊºÂÌÌ¹â27¡Ëcm¡¢¡Ú¥Ù¥Ã¥É»ÈÍÑ»þ¡ÛÉý115¡¢±ü¹Ô210¡¢¹â¤µ50¡ÊºÂÌÌ¹â8¡Ëcm
¡Ø¥¢¥Ê¤ÈÀã¤Î½÷²¦¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö¥¨¥ë¥µ¡×¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥½¥Õ¥¡¡¼¥Ù¥Ã¥É¡£
¿å¿§¡ßÇò¤Î¿§»È¤¤¤¬ÁÖ¤ä¤«¤Ç¡¢ÇØ¤â¤¿¤ì¤Ë¤âºÂÌÌ¤Ë¤âÀã¤Î·ë¾½¤Î¥¢¡¼¥È¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
Î¾¥µ¥¤¥É¤Ë¤Ï¥·¥ë¥Ð¡¼¤Î¥Õ¥ê¥ó¥¸ÉÕ¤¡£
¡ØÈþ½÷¤ÈÌî½Ã¡Ù
© Disney
¥µ¥¤¥º¡§¡Ú¥½¥Õ¥¡¡¼»ÈÍÑ»þ¡ÛÉý115¡¢±ü¹Ô75¡¢¹â¤µ69¡ÊºÂÌÌ¹â27¡Ëcm¡¢¡Ú¥Ù¥Ã¥É»ÈÍÑ»þ¡ÛÉý115¡¢±ü¹Ô210¡¢¹â¤µ50¡ÊºÂÌÌ¹â8¡Ëcm
¡ØÈþ½÷¤ÈÌî½Ã¡Ù¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥½¥Õ¥¡¡¼¥Ù¥Ã¥É¡£
¡ÖÌî½Ã¡×¤Î°áÁõ¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Í¥¤¥Ó¡¼¤È¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥×¥ê¥ó¥»¥¹¡Ö¥Ù¥ë¡×¤Î¥É¥ì¥¹¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë²«¿§¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬¥Õ¥¡¥ó¿´¤ò¤¯¤¹¤°¤ê¤Þ¤¹¡ý
¤µ¤é¤ËÇØ¤â¤¿¤ì¤Ë¤ÏºîÉÊ¤Î¥¡¼¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤â¤¢¤ë¡¢¥¬¥é¥¹¥É¡¼¥à¤ËÆþ¤Ã¤¿°ìÎØ¤Î¥Ð¥é¤Î¥¢¡¼¥È¤â¡£
¡Ø¥ê¥È¥ë¡¦¥Þ¡¼¥á¥¤¥É¡Ù¥¢¥ê¥¨¥ë
© Disney
¥µ¥¤¥º¡§¡Ú¥½¥Õ¥¡¡¼»ÈÍÑ»þ¡ÛÉý115¡¢±ü¹Ô75¡¢¹â¤µ86¡ÊºÂÌÌ¹â27¡Ëcm¡¢¡Ú¥Ù¥Ã¥É»ÈÍÑ»þ¡ÛÉý115¡¢±ü¹Ô210¡¢¹â¤µ50¡ÊºÂÌÌ¹â8¡Ëcm
¡Ø¥ê¥È¥ë¡¦¥Þ¡¼¥á¥¤¥É¡Ù¤Î¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥×¥ê¥ó¥»¥¹¡Ö¥¢¥ê¥¨¥ë¡×¥â¥Á¡¼¥Õ¤Î¥½¥Õ¥¡¡¼¥Ù¥Ã¥É¡£
ÇØ¤â¤¿¤ì¤Î¥³¥í¥ó¤È¤·¤¿¥·¥§¥ë¤¬Â¸ºß´¶È´·²¡ª
ºÂÌÌ¤Ë¤Ï´¬³¤ä¥Ò¥È¥Ç¤Î¥¢¡¼¥È¤â»Ü¤µ¤ì¡¢³¤¤Ë½»¤à¡Ö¥¢¥ê¥¨¥ë¡×¤é¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë»Å¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
© Disney
¡ãÁÇºà¥¢¥Ã¥×¡ä
ºÂÌÌ¤Ï¤Õ¤«¤Õ¤«¤Ç¡¢ºÂ¤ê¿´ÃÏ¤â¿²¿´ÃÏ¤â¡ý
ÇØ¤â¤¿¤ì¤ÎÂç¤¤Ê¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ï¤Õ¤Ã¤¯¤é¤ÈÂÎ¤ò¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¯¤ì¡¢¸«¤¿ÌÜ¤È¼ÂÍÑÀ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
© Disney
¥½¥Õ¥¡¡¼¤È¥Ù¥Ã¥É¤Î2way»ÅÍÍ¤Ê¤Î¤¬Ì¥ÎÏÅª¡ù
ÍèµÒ»þ¤Ê¤É¤Ë¤â½ÅÊõ¤¹¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤Ç¤¹¡£
Âç¹¥¤¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥â¥Á¡¼¥Õ¤Î¥½¥Õ¥¡¡¼¤ÇÍ¥²í¤Ê¤ª¤¦¤Á»þ´Ö¤ò¡ª
2way¤Ç»È¤¨¤Æ¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¤ªÉô²°¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡Ö¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥¤¥á¡¼¥¸¤Î¥½¥Õ¥¡¡¼¥Ù¥Ã¥É¡×¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡ù
¥Ù¥ë¥á¥¾¥ó ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¥·¥ç¥Ã¥×¤ÇÈÎÇäÃæ¤Ç¤¹¡£
Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.
The post ¥×¥ê¥ó¥»¥¹¤«¤é¡Ø¥¢¥Ê¤ÈÀã¤Î½÷²¦¡Ù¥¢¥Ê¤ä¥¨¥ë¥µ¤Þ¤ÇÁ´6¼ïÎà¡ª¥Ù¥ë¥á¥¾¥ó ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡Ö¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥¤¥á¡¼¥¸¤Î¥½¥Õ¥¡¡¼¥Ù¥Ã¥É¡× appeared first on Dtimes.