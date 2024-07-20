Ê¼¸Ë¸©·ÙÍ­ÇÏ½ð=¿À¸Í»ÔËÌ¶è

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡Æý»ù¤Î°äÂÎ¤ò¥Ý¥êÂÞ¤ËÆþ¤ì¤Æ°ä´þ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Ê¼¸Ë¸©·Ù¤Ï20Æü¡¢Âçºå»ÔÊ¿Ìî¶èÊ¿Ìî»ÔÄ®2ÃúÌÜ¡¢Ìµ¿¦¤Î·ú¸¶Í¥¹áÍÆµ¿¼Ô¡Ê28¡Ë¤ò»àÂÎ°ä´þÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤·¡¢È¯É½¤·¤¿¡£

¡¡ÍÆµ¿¤òÇ§¤á¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¬½Ð»º¤·¤¿»Ò¤É¤â¡×¤È¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£

¡¡ÁÜºº1²Ý¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÂáÊáÍÆµ¿¤Ï18Æü¸á¸å4»þ20Ê¬¤´¤í¡¢¿À¸Í»ÔËÌ¶èÈ¬Â¿Ä®¿¼Ã«¤Î¥´¥ë¥Õ¾ì¤ÎÍÎ¼°¥È¥¤¥ì¤Ç¡¢Æý»ù¤Î°äÂÎ¤ò¥Ý¥êÂÞ¤ËÆþ¤ì¤Æ°ä´þ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤ÎÁÜºº¤Ê¤É¤«¤éÍÆµ¿¼Ô¤¬Éâ¾å¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£

¡¡°äÂÎ¤ÏÃË»ù¤Ç¡¢Æ±²Ý¤Ï·ú¸¶ÍÆµ¿¼Ô¤¬¥È¥¤¥ìÆâ¤Ç½Ð»º¤·¤¿¤È¤ß¤Æ¤¤¤ë¡£°äÂÎ¤ËÌÜÎ©¤Ã¤¿³°½ý¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£

¡¡19Æü¸á¸å2»þÈ¾¤´¤í¡¢¥´¥ë¥Õ¾ì¤ÎÀ¶ÁÝ°÷¤Î½÷À­¡Ê61¡Ë¤¬ÉÔ¿³¤ÊÂÞ¤ò¸«¤Ä¤±¡¢Êó¹ð¤ò¼õ¤±¤¿»ÙÇÛ¿Í¤¬Í­ÇÏ½ð¤ËÄÌÊó¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊµÜºäÆàÄÅ¡¢¸¶ÌîÉ´¡¹·Ã¡Ë