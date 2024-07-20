ÃæÆü¡Ýµð¿Í¤Î¥¹¥¿¥á¥óÈ¯É½¡ª¡¡ÀèÈ¯¤ÏÃæÆü¡¦¥á¥Ò¥¢¡¢µð¿Í¡¦¥°¥ê¥Õ¥£¥ó
¡ÖÃæÆü¡Ýµð¿Í¡×
¡ã7·î20Æü¡¡¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¡¡15²óÀï¡ä
»î¹ç³«»Ï 14¡§00
Àè¹¶¡§µð¿Í¡¡¸å¹¶¡§ÃæÆü
¢¡ ÃæÆü¥É¥é¥´¥ó¥º
¡ÊÃæ¡Ë¥«¥ê¥¹¥Æ
¡ÊÆó¡ËÅÄÃæ
¡Ê»°¡ËÊ¡±Ê
¡Ê°ì¡ËÃæÅÄ
¡Êº¸¡ËºÙÀî
¡Ê±¦¡Ë¸åÆ£
¡ÊÍ·¡Ë»³ËÜ
¡ÊÊá¡Ë²ÃÆ£¾¢
¡ÊÅê¡Ë¥á¥Ò¥¢
¢¡ ÆÉÇä¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä
¡Ê±¦¡Ë´Ý
¡ÊÆó¡ËµÈÀî
¡ÊÃæ¡Ë¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹
¡Êº¸¡Ë²¬ËÜÏÂ
¡Ê°ì¡ËÂç¾ëÂî
¡Ê»°¡ËºäËÜ
¡ÊÊá¡Ë´ßÅÄ
¡ÊÍ·¡ËÀô¸ý
¡ÊÅê¡Ë¥°¥ê¥Õ¥£¥ó
¡ã7·î20Æü¡¡¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¡¡15²óÀï¡ä
»î¹ç³«»Ï 14¡§00
Àè¹¶¡§µð¿Í¡¡¸å¹¶¡§ÃæÆü
¢¡ ÃæÆü¥É¥é¥´¥ó¥º
¡ÊÃæ¡Ë¥«¥ê¥¹¥Æ
¡ÊÆó¡ËÅÄÃæ
¡Ê»°¡ËÊ¡±Ê
¡Ê°ì¡ËÃæÅÄ
¡Êº¸¡ËºÙÀî
¡Ê±¦¡Ë¸åÆ£
¡ÊÍ·¡Ë»³ËÜ
¡ÊÊá¡Ë²ÃÆ£¾¢
¡ÊÅê¡Ë¥á¥Ò¥¢
¢¡ ÆÉÇä¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä
¡Ê±¦¡Ë´Ý
¡ÊÆó¡ËµÈÀî
¡ÊÃæ¡Ë¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹
¡Êº¸¡Ë²¬ËÜÏÂ
¡Ê°ì¡ËÂç¾ëÂî
¡Ê»°¡ËºäËÜ
¡ÊÊá¡Ë´ßÅÄ
¡ÊÍ·¡ËÀô¸ý
¡ÊÅê¡Ë¥°¥ê¥Õ¥£¥ó