ºå¿À¤Î¡ÈµßÀ¤¼ç¡É¤Ø¡Ä22ºÐ¤Î¡Ö¾º³Ê¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¡¡2·³¤Ç¼¨¤¹¾×·â¤Î¡Ö.302¡õ.815¡×
ºå¿À¤Ï¥ê¡¼¥°¥ï¡¼¥¹¥È¤Î¥Á¡¼¥àHR¿ô¡Ö32¡×
¡¡ºå¿À¤Î°æ¾å¹Âç³°Ìî¼ê¤¬2·³¤ÇÊ³Æ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£56»î¹ç¤Ç¤¤¤º¤ì¤â¥ê¡¼¥°3°Ì¤ÎÂÇÎ¨.302¡¢5ËÜÎÝÂÇ¡¢29ÂÇÅÀ¡¢Æ±2°Ì¤ÎOPS.815¡£¹¥À®ÀÓ¤ò»Ä¤¹22ºÐ¤Ë¤Ï¡Ö°æ¾å¹Âç¤Ï¤è¾å¤¬¤Ã¤Æ¤³¤¤¡×¡Ö°æ¾å¤Î¾º³Ê¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2019Ç¯¥É¥é¥Õ¥È2°Ì¤ÇÆþÃÄ¤·¤¿°æ¾å¤Ï¥×¥í5Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¡¢5·î10Æü¤Ë1·³¤Ë½é¾º³Ê¤¹¤ë¤â¡¢9»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨.208¤È·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤º27Æü¤ËËõ¾Ã¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ºòµ¨¤Ï13»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨.229¤ÈÈôÌö¤ÎÂ¤¬¤«¤ê¤òÃÛ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç»×¤¦¤è¤¦¤Ê³èÌö¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¿ÈÄ¹189¥»¥ó¥Á¡¢ÂÎ½Å100¥¥í¤ÎÂçË¤¸õÊä¤Ë¥í¥Þ¥ó¤òÊú¤¯¥Õ¥¡¥ó¤ÏÂ¿¤¤¡£ºå¿À¤Ï¥ê¡¼¥°¥ï¡¼¥¹¥È¤Î¥Á¡¼¥àËÜÎÝÂÇ¿ô¡Ö32¡×¤ÈÄ¹ÂÇÎÏÉÔÂ¤ÏÌÀ¤é¤«¤À¤±¤Ë¡¢°æ¾å¤¬³ÐÀÃ¤¹¤ì¤ÐµßÀ¤¼ç¤Ë¤â¤Ê¤êÆÀ¤ë¡£
¡¡18Æü¤Î¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ç¤Ï3°ÂÂÇÌÔÂÇ¾Þ¤â¥Þ¡¼¥¯¡£¡Ö°æ¾å¹Âç¾å¤²¤Ê¤¤¡©¡×¡Ö2·³Àï¤ÎÀ®ÀÓ¤ò¸«¤Æ¤ë¤È°æ¾å¹ÂçÄ´»Ò¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤ß¤¨¤ë¤±¤É¡×¡Ö¥¬¥Á¤¹¤²¤§¤ä¤ó¤Û¤ó¤È¡×¡Ö°ÂÄê´¶½Ð¤Æ¤¤¿¤Ê¡×¤ÈÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë