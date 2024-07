【モデルプレス=2024/07/20】グローバルグループENHYPEN(エンハイプン)が7月12日、2nd Studio Album『ROMANCE : UNTOLD』でカムバック。発売初週に234万以上を売り上げ、すでに全世界で旋風を巻き起こしている。日本でも本アルバムの発売を記念し特別ラッピングバスが東京都内を走行し、さらに20日に1日限定で渋谷キャスト ガーデンで車内空間を展示するイベントを開催。モデルプレスではラッピングバス内にいち早く潜入。ここではその様子をレポートする。

◆ENHYPEN特別ラッピングバスに潜入

◆ENHYPENラッピングバス、車内にもこだわり

◆ENHYPEN『ROMANCE : UNTOLD』で快挙達成

今回のアルバムコンセプトフォトのスタイリングには、レディー・ガガのスタイリストとしても有名なクリエイティブディレクターのニコラ・フォルミケッティが参加。従来のダークファンタジーコンセプトとは違い、キュートかつロマンチックな雰囲気のビジュアルは公開時からENGENE(エンジン/ファンの愛称)の間で大きな話題となっていた。青空の下、爽やかな笑顔の7人が大きくあしらわれたバスは多くの通行人の目を引き、すでに会場に足を運んでいたENGENEたちも記念撮影。バスの後ろ部分にも彼等がぎゅっと密着した愛らしいグループショットがあり、360度どこから見ても楽しいデザインとなっていた。バスの入口ではタイトル曲「XO (Only If You Say Yes)」のミュージックビデオが放映、またアルバム収録曲がBGMとして流れ、あらゆる角度から彼等の魅力を知ることができた。車内へと進むと、そこには赤と白を貴重としたオシャレな空間が広がっている。ハートのクッション&バルーン、チェック柄のソファー、そして壁には彼等のコンセプトフォトがオシャレに飾られ、思わずシャッターを切らずにはいられない。さらに水鉄砲や「XO」の文字が刻まれたハート型サングラスなど、7人のコンセプトフォトを再現できるような小道具も用意され、ENGENEがフォトジェニックに楽しめるようになっていた。奥にはハートのメモにメッセージを記して直接貼り付けることができる参加型ウォールが。1日を通して、多くのENGENEたちのENHYPENへの“愛”が目に見える形で増えていくのだ。そして今回のイベントを記念して、ENHYPENからモデルプレスへ独占コメントも到着。「2nd Studio Album『ROMANCE : UNTOLD』のリリースを記念して用意した僕たちの特別ラッピングバス、とってもかわいいですよね?(ハートマーク)ぜひ見つけて、アルバムと一緒に楽しんでもらえたら嬉しいです〜!!」とENGENEへメッセージを送ってくれた。なお、ラッピングバスの走行は21日〜26日の11時〜18時、渋谷・原宿・表参道エリアを予定している。19日、韓国国内アルバム販売量集計サイトのハントチャートによると、『ROMANCE : UNTOLD』は発売初週(集計期間7月12日〜18日)で234万4749枚売れた。同アルバムは発売当日だけで188万枚以上売れ、前作の初動販売量(発売後1週間アルバム販売量)を上回った。続いて発売5日目の16日に販売量211万枚を突破し、ENHYPEN通算2番目のダブルミリオンセラーとなった。前作5th Mini Album『ORANGE BLOOD』が累積販売量200万枚以上(サークルチャート基準)を記録中だが、初動期間内のダブルミリオンセラー達成は今回が初となる。日本でもキャリアハイを達成する見通しで、Billboard JAPANが18日に発表したCDアルバム売上レポートの中間集計速報(集計期間7月15日〜17日)でも18万枚以上を記録し1位を独走中。『ORANGE BLOOD』は「Billboard JAPAN Top Albums Sales」(集計期間2023年11月20日〜26日)で196,257枚で1位を獲得したが、その数字を超える勢いを見せている。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】