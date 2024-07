漫画・アニメで人気の『ちいかわ』のミニフィギュアがチョコレートのカプセルに入った「チョコサプ ちいかわ」が2024年7月22日(月)に全国のスーパーや量販店のお菓子売場に登場する。フィギュアは台座付きで、ポーズやセリフで作品の世界観が表現されている。「ちいかわ」はイラストレーター・ナガノが描くX(旧Twitter)発の漫画。いつも一生懸命なちいかわと友達のハチワレ、うさぎなどの個性豊かなキャラクターたちが繰り広げる、楽しくて、切なくて、ちょっとハードな日々の物語。講談社より書籍『ちいかわ なんか小さくてかわいいやつ』が6巻まで発売されているほか、2022年4月からTVアニメ『ちいかわ』が『めざましテレビ』(フジテレビ系列)内で放送中。X(旧Twitter)のフォロワー数は331万人超え、アニメのYouTube総再生回数は1億回を超える人気キャラクターだ(2023年4月21日時点)。

「チョコサプ」は、ツートンカラーのカプセル型チョコの中から、フィギュアなどのサプライズ(おまけ)が出てくる、バンダイ キャンディ事業部の新ブランド食玩。2023年10月の「チョコサプ ドラゴンボール」が第1弾だ。「チョコサプ ちいかわ」は、カプセル型チョコの中にもう1層カプセルがあり、その中に分解されたフィギュアが入っている、という構成だ。台詞や小物パーツを組み立てて、ちいかわたちのほっこりする世界観を手のひらサイズで再現できる。ちいかわ、ハチワレ、うさぎのいつものトリオはもちろん、ラッコやモモンガ、古本屋にあのこ、鎧さんもラインナップされている。ちいかわ、ハチワレ、うさぎ、ラッコ、くりまんじゅう、シーサー、モモンガ、古本屋とモモンガ、あのこ、うさぎ(拾魔)、ちいかわ・ハチワレ・うさぎ(たこぎ)、ちいかわ・ハチワレ・うさぎ(パジャマ)、ちいかわとポシェットの鎧さん、ちいかわ(ラジオ体操)、ハチワレ(やりたいことリスト)、シークレットの全16種(うち1種シークレット)。各全高約3〜3.5センチ。それぞれ劇中の名場面が立体化されており、まだアニメ化されていないシーンもモチーフになっている。ファンの方は自分の好きなキャラ、好きなシーンが出るか、チャレンジしていただきたい。なお2024年7月22日(月)には、下記の食玩も全国のスーパーや量販店のお菓子売場に登場する。「わんだふるぷりきゅあ!マスコット」「イタジャガ ワンピース with プラマイド LOG.3」「『怪盗グルーのミニオン超変身』ラバマスグミ」「カードキャプターさくら COOKIE CHARMCOT」「IVE FROM STARSHIP ENTERTAINMENT WITH AMUSE スティックウエハース」「ブルーロック 2ピースアクリルスタンド」「わんだふるぷりきゅあ!マスコット」は、毎年恒例のプリキュアのデフォルメマスコット。ボールチェーン付き。プリキュア4人に加え、犬状態の犬飼こむぎと、猫状態の猫屋敷ユキもラインナップされている。箱の絵柄と文字で種類は選択可能だ。(C)nagano / chiikawa committee