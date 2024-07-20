°Ë½¸±¡¸÷¡È1ÉÃ1000±ß¡É´üÂÔ¤Î¥Æ¥ìÅìÈÖÁÈÌÀ¤«¤¹¡Ö·ë¹½¤ÊÌÜ¶Ì´ë²è¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î°Ë½¸±¡¸÷¡Ê56¡Ë¤¬20ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡Ö°Ë½¸±¡¸÷¡õº´µ×´ÖÀë¹Ô¤Î¾¡¼ê¤Ë¥Æ¥ìÅìÈãÉ¾¡×¡ÊÅÚÍËÁ°11¡¦03¡Ë¤Ë½Ð±é¡£6·î29Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Æ±¶É¡Ö¤ª²È¤Ç¥É¥É¥É¥ß¥Î¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¡È²ÈÂ²¤ÎÌ´¡É¤Î¤¿¤á¤Î¾Þ¶â³ÍÆÀ¤òÌÜ»Ø¤·¡¢²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥É¥ß¥Î¤ËÄ©Àï¤¹¤ëÈÖÁÈ¡£¥É¥ß¥Î¤ÎÉñÂæ¤Ï¼«Ê¬¤Î²È¡£1ÉÃ¤Ë¤Ä¤1000±ß³ÍÆÀ¤È¤Ê¤ê¡¢¥É¥ß¥Î¤¬Â³¤¯¸Â¤ê¤É¤ó¤É¤ó¾Þ¶â¤ÏÁý¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡°Ë½¸±¡¤Ï¡Ö¿Í¤Î²È¤¬¸«¤é¤ì¤ë¡£°ì¸Í·ú¤Æ¤ÎÃæ¤Î»Ò¶¡Éô²°¤òÄÌ¤Ã¤Æ¡¢¥¥Ã¥Á¥óÄÌ¤Ã¤Æ¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤â¤ª¤â¤·¤í¤¤¤·¡£¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤¬¼«Ê¬¤ÎÃ´Åö¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤´¤¤µ§¤Ã¤Æ¤¿¤ê¡×¤ÈÊüÁ÷¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¾å¤Ç¡Ö¤â¤Ã¤È¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤é·ë¹½¤ÊÌÜ¶Ì´ë²è¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡×¤È´üÂÔ¡£
¡¡¡Ö1ÈÖÂçÊÑ¤Ê¤Î¤Ï¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤µ¤ó¡£¥ê¥Ó¥ó¥°¤ËÌµÍý¤ä¤êÊÂ¤Ù¤Æ¤¤¤ë¥É¥ß¥Î¤ò¶á¤Å¤¤¤Æ»£¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤«¤é¡£¼ýÏ¿½ª¤ï¤Ã¤¿Æü¤Ï¤°¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤ë¤È»×¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£