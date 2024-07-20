Å´Æ»¤Ç±èÀþ¤òË¬¤ì¥ì¥¢¤Ê¾ÞÉÊ¤ò¥²¥Ã¥È¡ª¡¡¿·µþÀ®¤¬¡Ö²Æ¤Î¥¯¥¤¥º¥é¥ê¡¼2024¡×¡ÊÀéÍÕ¸©³ù¥öÃ«»Ô¤Ê¤É¡Ë
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬ÂÔ¤Á¤ËÂÔ¤Ã¤¿²ÆµÙ¤ß¡£Å´Æ»³Æ¼Ò¤ÏÍøÍÑÂ¥¿Ê¤ËÃÎ·Ã¤ò¹Ê¤ë¤¬¡¢ÀéÍÕ¸©¤Î¿·µþÀ®ÅÅÅ´¤¬º£²Æ¡¢Å¸³«¤¹¤ë¤Î¤Ï±èÀþ¤ò¤á¤°¤ë¡Ö²Æ¤Î¥¯¥¤¥º¥é¥ê¡¼2024¡¡¿·µþÀ®¥Þ¥¹¥¿¡¼¤Ø¤ÎÆ»¡×¡£¿·µþÀ®Àþ£´±Ø¤È¡¢±èÀþ¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È£´¥õ½ê¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ£¸¸Ä¤Î¥¹¥¿¥ó¥×¤ò½¸¤á¡¢¥¯¥¤¥º¤ò²ò¤¤Ê¤¬¤é¥¡¼¥ï¡¼¥É¤ò´°À®¤µ¤»¤ë¡¢¤Ò¤È¤Ò¤Í¤ê¤·¤¿¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼¤À¡£
¼Â»Ü´ü´Ö¤Ï¡¢²ÆµÙ¤ß¤Ë¤¢¤ï¤»¤¿£··î20Æü¡Á£¹·î£±Æü¡£Å´Æ»¹¥¤¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥¯¥¤¥º¤Ë²óÅú¤·¤Ê¤¬¤é±èÀþ¤ò°ì¼þ¤¹¤ë¤È¡¢à¿·µþÀ®Çî»Îá¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Î¤¬¥é¥ê¡¼Ì¾¤ÎÍ³Íè¤À¡£
»²²ÃÈñ¤ÏÌµÎÁ¡£¥¹¥¿¥ó¥×Ä¢¤Ë¤¢¤¿¤ë¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤ò±Ø¤Ç¤â¤é¤Ã¤Æ¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤¹¤ë¡£±Ø¥¹¥¿¥ó¥×¤ÏÈ¬Ãì¡¢½éÉÙ¡¢½¬»ÖÌî¡¢¿·ÄÅÅÄ¾Â¤Î£´±Ø¤ËÃÖ¤¯¡£¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¾¾¸Í»ÔÎ©ÇîÊª´Û¡ÊºÇ´ó¤ê±Ø¡¦È¬Ãì¡Ë¡¢³ù¥±Ã«»Ô¶¿ÅÚ»ñÎÁ´Û¡Ê½éÉÙ±Ø¡Ë¡¢Á¥¶¶»Ô¶¿ÅÚ»ñÎÁ´Û¡Ê½¬»ÖÌî¡Ë¤Î£³»ÜÀß¤È¡¢¥¤¥È¡¼¥è¡¼¥«¥É¡¼ÄÅÅÄ¾ÂÅ¹¡Ê¿·ÄÅÅÄ¾Â¡Ë¡£
£¸¤Ä¤Î¥¹¥¿¥ó¥×¤ò¤¹¤Ù¤Æ½¸¤á¤Æ¡¢¥¡¼¥ï¡¼¥É¤ò´°À®¤µ¤»¤¿¤é¡¢¿·³ù¥öÃ«±Ø¤Þ¤¿¤Ï¿·ÄÅÅÄ¾Â±Ø¹½Æâ¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ø¡£¾¦ÉÊ¤ò100±ß°Ê¾å¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¡¢»²²Ã¾Þ¡Ö±ØÄ¹¥Í¡¼¥à¥×¥ì¡¼¥ÈÉ÷¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¡×¤¬¤â¤é¤¨¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë£×¥Á¥ã¥ó¥¹¤È¤·¤Æ¡¢¸ÍÄê¡Ê¤È¤¸¤ç¤¦¡ËÎò»Ë´Û¡Ê¾¾¸Í»Ô¡Ë¤È¡¢¤Õ¤Ê¤Ð¤·¥¢¥ó¥Ç¥ë¥»¥ó¸ø±à¡Ê»°ºé±Ø¡Ë¤Ë¥¹¥¿¥ó¥×¤òÍÑ°Õ¡£¤¤¤º¤ì¤«¤Î¥¹¥¿¥ó¥×¤ò²¡°õ¤·¤Æ±þÊç¤¹¤ë¤È¡¢¥¯¥¤¥º¥é¥ê¡¼¸ÂÄê¤ÎÊÛÅöÈ¢¤Þ¤¿¤Ï£Ô¥·¥ã¥Ä¤òÃêÁª¤Ç¿ÊÄè¤¹¤ë¡£
¸ÍÄêÎò»Ë´Û¤Ï¡¢¿å¸ÍÈÍºÇ¸å¤ÎÈÍ¼ç¡¦ÆÁÀî¾¼Éð¤ÎÅ¡Âð¤òÍøÍÑ¤·¤¿Îò»ËÅ¸¼¨´Û¡£ÆÁÀî²È¤æ¤«¤ê¤Î¿Í¡¹¤Î°¦ÍÑÉÊ¤Ê¤É¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£
¿·µþÀ®¤Ï¡¢¥é¥ê¡¼»²²Ã¤ËÊØÍø¤Ê¡Ö²Æ¤Î¤ï¤¯¤ï¤¯£±Æü¾è¼Ö·ô¡×¤òÈ¯Çä¡£´ü´Ö¤Ï2024Ç¯£··î12¡Á£¹·î£±Æü¤Ç¡¢»æ·ô¤Î¤Û¤«¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Á¥±¥Ã¥È¤âÍÑ°Õ¤¹¤ë¡£
µ»ö¡§¾åÎ¤²ÆÀ¸