ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、持ち運びがしやすく好きな場所でメイクができる、ディズニーデザイン「メイクボックス」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「メイクボックス」

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

価格:15,900円(税込)

サイズ:幅28、奥行31、高さ26.5cm

主材:【本体】繊維板(MDF<ラッカー塗装>)、【その他】2mm厚ミラー

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

「くまのプーさん」デザインのメイクボックス。

鮮やかな黄色が基調で、ハニーポットモチーフになっています。

両サイドにあしらわれたハニーポットからは美味しそうなハチミツが☆

3杯の引出しにはメイク道具をたっぷりと収納することができます。

引出しは横長サイズが2杯に、縦長サイズが1杯と、2種類の大きさにわかれているのもポイント◎

種類別にメイク道具がしまえて、出し入れもスムーズにできそう。

引出しの取っ手がハニカム型になっているのもかわいい!

それぞれの引出しには「くまのプーさん」やハニーポット、ハチのアートが施されています。

背面にはボトルなどを収納することができます。

深さがあるので、立てて収納ができて見た目もスッキリ☆

使わないときや移動時、ミラーはしまっておくことができます。

あえて目立つ場所に置きたいデザインも魅力のひとつ!

持ち運びがしやすく好きな場所でメイクができる、ディズニーデザイン「メイクボックス」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

