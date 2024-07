ファッション、コスメ、ブランド、インテリアなど、さまざまなグッズを取り扱う通信販売の「ベルメゾン」には、かわいらしいキャラクターグッズも盛りだくさん!

今回は、写真と手形足形を飾れる「スヌーピー」デザインの手形足形フォトスタンドを紹介します☆

ベルメゾン「スヌーピー」手形足形フォトスタンド

価格:1個 12,900円(税込)、2個セット 25,800円(税込)、3個セット 38,700円(税込)

※セット内容は1個、2個セット、3個セットそれぞれ同じ内容

※代表のお届け先一ヵ所へまとめて配送

※名前などの印字内容・色はセット内すべて共通

ベルメゾンよりお届け時のセット内容:お仕立券(お申込用紙)、返信用封筒・各1枚、手形・足形を取るキット、手形・足形のとり方説明書・1枚

サイズ:幅約25.3、奥行約8、高さ約18.8cm

選べるフォント:漢字のみ、アルファベットのみ、漢字・アルファベット込みから選択

※個人名のみの受付、商店名・法人名などでの注文はできません

※受注生産品のため、名前の入れ間違いや不良品以外の返品・交換はできません

発送時期:お仕立券にて注文受付から2〜3週間

※お仕立券(お申込用紙)で手足形・お名前の色(共通)を選べます

販売店舗:ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」

お子さんの写真に手形足形も添えて飾れる「スヌーピー」デザインの手形足形フォトスタンドがベルメゾンに登場。

「ウッドストック」の姿がポイントのダイカットデザインでフォトフレームを仕立てられる「お仕立券」で、カラーやお名前、手形足形などを記入して注文できます!

手形足形のカラーは、かわいらしいピンクと

ポップで元気な印象のオレンジ

さわやかなブルーに

優しい雰囲気のグリーンがラインナップ。

「スヌーピー」たちのイラストも添えられたフォトスタンドに、写真を入れていつもそばに飾れます。

1〜3個までまとめて注文でき、3個セットなら自宅と両家の親御さんに贈るのもおすすめです☆

お子さんの写真を入れて飾れる名前と手形足形入りのフォトスタンド。

「スヌーピー」デザインの手形足形フォトスタンドは、ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」にて販売中です!

