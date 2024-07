ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、油ハネや汚れもガードしてくれる、ディズニーデザイン「排気口カバー」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「排気口カバー」

© Disney

価格:5,490円(税込)

適応サイズ:幅約60.8cm以下、排気口の高さ約1.5cm以下のビルトインコンロに対応

本体サイズ:幅約63.3、奥行約8.5、高さ約3.5cm

付属品:クッションゴム・4枚

耐荷重:約10kg

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

※グリル使用時は必ず本品を取り外してください。

※加熱直後の熱い鍋やフライパンは置かないでください。

※つけ置き洗い不可。

※金たわしや硬質のスポンジで洗浄しないでください。キズ・柄剥がれの原因となります。

グリルを使わない時に、排気口にかぶせて油ハネや汚れをガードする排気口カバー。

汚れたらサッと拭くだけでキレイになるのでお手入れもとっても簡単◎

シンプルな黒を基調としているので、コンロまわりやキッチンの雰囲気に馴染みます。

© Disney

カバーには、「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」のシルエットがさりげなく描かれているのもポイントです。

仲良く向かい合う「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」の姿に、周りには木や葉っぱなどのモチーフも!

© Disney

さらに、フラットタイプなので調味料のちょい置きにも便利☆

スペースを有効活用できます。

それから、裏に付属のクッションゴムシールを貼ることで傷つき防止にもなります。

キッチンでの家事がますます楽しくなりそう!

油ハネや汚れもガードしてくれる、ディズニーデザイン「排気口カバー」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

