¡Ú¹â¹»Ìîµå¡Ûº£½Õ¥»¥ó¥Ð¥Ä²¦¼Ô¤Î·òÂç¹âºê¡¢£¹²óÇÔÀï´íµ¡¤«¤éÆ±ÅÀ¢ª±äÄ¹£±£±²ó¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯»àÆ®¥µ¥è¥Ê¥é¤Ç£¸¶¯¡ª
¢¡Âè£±£°£¶²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñ¡¡·²ÇÏÂç²ñ¡¡¢¦£³²óÀï¡¡·òÂç¹âºê£¶£ø¡½£µ¶ÍÀ¸Âè°ì¡á±äÄ¹£±£±²ó¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯¡á¡Ê£²£°Æü¡¦¾åÌÓÉßÅç¡Ë
¡¡º£½Õ¤Î¥»¥ó¥Ð¥ÄÍ¥¾¡¹»¡¦·òÂç¹âºê¤¬¶ÍÀ¸Âè°ì¤Ë±äÄ¹£±£±²ó¡¢¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯¤Ç¥µ¥è¥Ê¥é¾¡¤Á¡£½à¡¹·è¾¡¤Ë¶ð¤ò¿Ê¤á¤¿¡£
¡¡ÁÔÀä¤Ê¥·¡¼¥½¡¼¥²¡¼¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£·òÂç¹âºê¤Ï£µ²óÎ¢¤Ë£±ÅÀ¤òÀèÀ©¤·¤¿¤¬¡¢£·²óÉ½¤Ë£³¼ºÅÀ¤ÇµÕÅ¾¤òµö¤·¤¿¡£¤½¤ÎÎ¢¡¢£³ÅÀ¤ÇºÆµÕÅ¾¤·¤¿¤¬¡¢£¹²óÉ½¤Ë£²¼ºÅÀ¤·¤¿¡££±ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿£¹²óÎ¢¡£½Õ²ÆÏ¢ÇÆ¤ÎÌ´¤¬ÇË¤ì¤ë´íµ¡¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢£±ÅÀ¤òÊÖ¤·¡¢±äÄ¹¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ï±äÄ¹£±£±²ó£±»à°ì¡¢ÆóÎÝ¡¢Éã¤Ï¹Åç¥¹¥«¥¦¥È¡¦·ò°ì»á¤Î£³ÈÖ¡¢¹â»³Íµ¼¡Ïº¡Ê£³Ç¯¡Ë¤¬Ãæ±Û¤¨¤ËÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢»î¹ç¤ò·è¤á¤¿¡£¹â»³¤Ï£´ÂÇ¿ô£³°ÂÂÇ£´ÂÇÅÀ£²»Íµå¤ÈË½¤ì¤Þ¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¤·¤¿º´Æ£Î¶·î¡Ê£²Ç¯¡Ë¤Ï£·²óÅÓÃæ¤ò£³¼ºÅÀ¡££²ÈÖ¤Ç¤ÎÀÐ³À¸µµ¤¡Ê£²Ç¯¡Ë¤Ë¤Ä¤Ê¤¤¤À¡£º´Æ£¤Ï±äÄ¹£±£°²ó¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯¤«¤éºÆÅÐÈÄ¤·¡¢Ìµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤ëÇ®Åê¤ò¸«¤»¤¿¡£