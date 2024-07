元アイルランド代表主将で、マンチェスター・ユナイテッドでも主将を務め、現在は解説者としておなじみのロイ・キーン氏。同氏が驚きの喫煙歴を明らかにした。



語られたのは『The Overlap』のポッドキャストでのこと。司会のガリー・ネビル氏が「どの試合でサッカーに夢中になりましたか」という視聴者からの質問を読み上げ、同氏が「私は1982年のW杯ですね。ブライアン・ロブソンがゴールを決めたシーンです。学校から帰ってきて、それを観たのを覚えています」と語ると、キーン氏は「100%同意しますね」と続けた。





“We’d have the odd cigarette.”



