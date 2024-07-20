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¡ÈWe¡Çd have the odd cigarette.¡É— The Overlap (@WeAreTheOverlap) July 18, 2024
Roy Keane shares why he quit smoking in 1982 pic.twitter.com/FqrX6V0aKA