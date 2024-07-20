ËÜÅÄ·½Í¤¤ÈÄ¹Í§Í¤ÅÔ¤Ï´ª°ã¤¤¤¬¤¦¤Þ¤¤¡ª¡©À¾Âç¸à¤¬ÍÀ¤á¤ë
¤«¤Ä¤ÆÆüËÜÂåÉ½¤Î¼ç¼´¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿ËÜÅÄ·½Í¤¤ÈÄ¹Í§Í¤ÅÔ¡£Ä¹Í§¤Ï37ºÐ¤Ë¤·¤ÆÂåÉ½Éüµ¢¤â²Ì¤¿¤·¤¿¤¬¡¢À¾Âç¸à¤¬¶½Ì£¿¼¤¤ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
À¾¤ÎYouTube¤Ë¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º»þÂå¤ÎÆ±Î½¤Ç¤¢¤ëÄ®ÅÄ¹À¼ù¤È¸¤»ôÃÒÌé¤¬½Ð±é¡£
2022Ç¯¤Ë¥Ù¥ë¥®¡¼¤Î¥æ¥Ë¥ª¥ó¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿Ä®ÅÄ¤Ï¡¢¡Ö¡ÊJ¥é¥¹¥È¥¤¥ä¡¼¤Ï¡Ë¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ä¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡Ö¼«¿®¤¬Âç»ö¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤¹¤ë¤È3¿Í¤Ï¤³¤ó¤Ê²ñÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
À¾¡Ö¼«¿®¤Ã¤Æ¼«¿®¤ò»ý¤È¤¦¤È¤·¤Æ»ý¤Æ¤ë¤â¤Î¤¸¤ã¤Ê¤¯¤ÆÀÑ¤ß½Å¤Í¤Ê¤Î¤Ç¡£¶öÁ³¤Ç¤â¤¤¤¤¤«¤é¡¢²¿¤«¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¤È¤«¡×
Ä®ÅÄ¡Ö¤½¤ì¤Ï¤¢¤ë¡×
¸¤»ô¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤¢¤ë¡×
À¾¡Ö¾®¤Ã¤Á¤ã¤¤¤³¤È¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬¡×
Ä®ÅÄ¡Ö´ª°ã¤¤¤Ç¤â¤¤¤¤¡×
¸¤»ô¡Ö´ª°ã¤¤ºÇ¹â¤À¤è¡×
À¾¡Ö¤½¤Î´ª°ã¤¤¤¬¤¦¤Þ¤¤¤Î¤¬Ä¹Í§¤¯¤ó¤È¤«¡×
¸¤»ô¡Ö´ª°ã¤¤¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ë¡Ê¾Ð¡Ë¡×
Ä®ÅÄ¡Ö¥Ç¥£¥¹¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡ª¡©²¶¤Ï¤½¤ó¤Ê¤³¤È¸À¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡×
À¾¡ÖËÜÅÄ·½Í¤¤¯¤ó¤È¤«¤â¤½¤¦¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤Ï¤¹¤´¤¤Ç½ÎÏ¤À¤«¤é¡×
¸¤»ô¡Ö³Î¤«¤Ë¡Ä¡£¥Þ¥¸Âç»ö¤Ã¤¹¤è¤Í¡×
3¿Í¤Ï¼«¿®¤ò»ý¤Ä¤¦¤¨¤Ç´ª°ã¤¤¤Ç¤â¤¤¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢À¾Åª¤Ë¤ÏÄ¹Í§¤äËÜÅÄ¤Ï¤½¤ÎÉôÊ¬¤¬¤¦¤Þ¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¤«¡£
¶Ã¤¯¤Ù¤¶ÚÆù¤ò¤Ä¤±¤¿¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê10Ì¾¡¢¤½¤Î¡ÖÊÑ²½¡×¤ò¸«¤ë
¥Ç¥£¥¹¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Î¤è¤¦¤À¡£