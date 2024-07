「どこで撮ってもジャケットカバーみたいですね」

歌手の倖田來未さんは7月18日、自身のInstagramを更新。超高級車に寄り掛かったショットを披露しました。倖田さんは、「Thank You @bentleymotors for making my trip to Los Angeles special The Bentley Bentayga was beautiful and the most exceptional car I have ever been in! (ロサンゼルス旅行を特別なものにしてくれたベントレーに感謝します。ベントレーのベンテイガは美しく、今まで乗った中で最も素晴らしい車でした!)」とつづり、写真7枚を載せました。イギリスの高級自動車メーカー・ベントレーの人気モデル「ベンテイガ」を写した写真となっていて、倖田さんが同車に寄り掛かる様子や運転席に座る様子も写っています。倖田さんは1、2枚目で美脚を披露しており、ベントレーの車がお似合いです。

シングル曲満載のツアーを行う倖田さん

コメントでは、「ベンテイガかっこいい」「どこで撮ってもジャケットカバーみたいですね」「來未ちゃんって高級車との相性良すぎる」「絵になる」「かっけー くぅちゃんも車もw」「助手席空いてます?」「最高な乗り手」倖田さんは4月20日より、『KODA KUMI LIVE TOUR 2024 〜BEST SINGLE KNIGHT〜』を行っています。ツアーは9月16日まで開催される予定で、シングル曲満載のファンにはたまらないツアーです。8月以降の公演の一般販売に関しては、今後順次案内予定とのことなので、気になる人は公式Webサイトをチェックしてくださいね!(文:岸上 ゆき)