ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î°äÂÎ¤ò¥Ó¥Ë¡¼¥ëÂÞ¤ËÆþ¤ì¤Æ°ä´þ¤«¡¡¡È¥È¥¤¥ìÆâ¤Ç½Ð»º¡É£²£¸ºÐ½÷¤òÂáÊá¡¡¿À¸Í¡¦ËÌ¶è¤Î¥´¥ë¥Õ¾ì
¡¡¿À¸Í»ÔËÌ¶è¤Î¥´¥ë¥Õ¾ì¤Î¥È¥¤¥ì¤ÇÀ¸¸å´Ö¤â¤Ê¤¤ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿»ö·ï¤Ç¡¢·Ù»¡¤Ï£²£¸ºÐ¤Î½÷¤ò»àÂÎ°ä´þ¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏÂçºå»ÔÊ¿Ìî¶è¤ÎÌµ¿¦¡¦·ú¸¶Í¥¹áÍÆµ¿¼Ô¡Ê£²£¸¡Ë¤Ç¤¹¡£
¡¡·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢·ú¸¶ÍÆµ¿¼Ô¤Ï£±£¸Æü¸á¸å£´»þ¤¹¤®¡¢¿À¸Í»ÔËÌ¶è¤Ë¤¢¤ë¥´¥ë¥Õ¾ì¤Î½÷»Ò¥È¥¤¥ì¤ËÀ¸¸å´Ö¤â¤Ê¤¤ÃË¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ò¥Ó¥Ë¡¼¥ëÂÞ¤ËÆþ¤ì¤Æ°ä´þ¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡À¶ÁÝ°÷¤Î½÷À¤¬£±£¹Æü¸á¸å£²»þÈ¾¤´¤í¤ËÉÔ¿³¤ÊÂÞ¤òÈ¯¸«¤·¡¢¶î¤±ÉÕ¤±¤¿·Ù»¡´±¤¬ÂÞ¤ÎÃæ¤ËÆþ¤Ã¤¿ÃË¤Î»Ò¤Î°äÂÎ¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡·ú¸¶ÍÆµ¿¼Ô¤Ï·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡Ö´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¼«Ê¬¤¬¥È¥¤¥ìÆâ¤Ç½Ð»º¤·¤¿¤È¤¤¤¦¼ñ»Ý¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤¬»ö·ï¤Î·Ð°Þ¤Ê¤É¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£