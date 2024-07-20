¥«¥Ô¥Ð¥é²ÈÂ²¤Ê¤É¥Ù¥Óー¥é¥Ã¥·¥å¡ÊÀÅ²¬¡¦°ËÅì»Ô¡Ë
°ËÅì»Ô¤Î°ËÆ¦¥·¥ã¥Ü¥Æ¥óÆ°Êª¸ø±à¤ÇÆ°Êª¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬¼¡¡¹¤ÈÃÂÀ¸¤·¡¢Íè±à¼Ô¤Î¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÇ½é¤Ë¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤ÏÆ°Êª¸ø±à¤Ç°ìÈÖ¿Íµ¤¤Î¥«¥Ô¥Ð¥é¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¡£
7·î9Æü¤Ë5É¤¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬ÃÂÀ¸¤·¡¢¥«¥Ô¥Ð¥é°ì²È¤Ï¤¢¤ï¤»¤Æ22É¤¤ÎÂç²ÈÂ²¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¿¤Á¤Ï¿Æ¤Î¿¿»÷¤ò¤·¤Æ±Â¤ò¿©¤Ù¤¿¤ê¡¢¿åÍá¤Ó¤ò¤·¤¿¤ê¸µµ¤¤è¤¯Èô¤Ó²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê°ËÆ¦¥·¥ã¥Ü¥Æ¥óÆ°Êª¸ø±à¡¡»ô°é°÷¡¡ºÙ¸«Ëï¿Î¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¤Ë»÷¤ÆÂÎ¤ÎÂç¤¤Êí÷¤·¤¤»Ò¤¿¤Á¤Ë°é¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¤½¤·¤Æ¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¥Ù¥Í¥Ã¥È¥ï¥é¥Óー¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¡£
7·î15Æü¤Ë¡¢Êì¿Æ¤Î¤ªÊ¢¤«¤é´é¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò»ô°é°÷¤¬³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÂ¾¥ê¥¹¥¶¥ë¤â£µ·î¾å½Ü¤«¤é¼¡¡¹¤ËÃÂÀ¸¤·²ÆµÙ¤ß´ü´ÖÃæ¤Ï¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤»Ñ¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤È¤¤¤¦»ö¤Ç¤¹¡£