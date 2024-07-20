CBC

¼Ì¿¿³ÈÂç

ÉÔÍ×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¶õ¤­ÉÓ¤Î¥¬¥é¥¹¤òºÆÍøÍÑ¤·¤Æºî¤é¤ì¤¿¥³¥Ã¥×¤Ê¤É¤ÎºîÉÊÅ¸¤¬¡¢°¦ÃÎ¸©²¬ºê»Ô¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÇÑ¥¬¥é¥¹¤òºÆÍøÍÑ¤·¤¿¥³¥Ã¥×¤Ê¤É¤òÅ¸¼¨Â¨Çä¡¡3¿Í¤Î½÷À­¿¦¿Í¤¬À©ºî

ºîÉÊ¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤â¤¤¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¶õ¤­ÉÓ¤òºÆÍøÍÑ¤·¤Æºî¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢Ãæ¤Ë¤Ï¥¬¥é¥¹¤Î¥¯¥ê¥¢¤Ê¥¤¥áー¥¸¤òÉ½¸½¤·¤¿¤â¤Î¡¢´ï¤Î¤Õ¤Á¤¬Á¯¤ä¤«¤ËºÌ¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Ê¤É¡¢¥¬¥é¥¹¥¢ー¥È¤¬¤â¤¿¤é¤¹ÎÃ¤·¤²¤ÊºîÉ÷¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ÎºîÉÊ¤Ï²ñ¾ì¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤­¡¢Ë¬¤ì¤¿¿Í¤¿¤Á¤â¡¢ÉáÃÊ»È¤¤¤¬¤Ç¤­¤ë¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤ÎºîÉÊ¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

ºîÉÊÅ¸¤Ï7·î28Æü¤Þ¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£