Da-iCE、Mステ3時間半SPで披露した“楽器を使わない”スペシャルパフォーマンスに大反響

■「I wonder」を『THE FIRST TAKE』バージョンで披露!

Da-iCEが、7月19日にオンエアされた、テレビ朝日系『ミュージックステーション』3時間半スペシャルに出演した。

5月17日に初出演を果たしてから早くも2回目の出演となった今回は、「I wonder -THE FIRST TAKE ver.-」をMステだけのスペシャルステージで披露。

『THE FIRST TAKE』にも出演した、シン・渋谷系ハーモニーポップグループNagie Laneと、ヒューマンビートボックスのDaichi、Bayashi、寒ブリも登場し、“楽器を使わない”スペシャルアレンジでパフォーマンスをした。

「I wonder」は、メンバーの工藤大輝が作詞、花村想太が作詞・作曲を担当。各ストリーミング&ダウンロードサービスでは、リリース以来チャート上位にランクインし続けており、TikTokでは総再生回数が7億回を突破。

「ピッ」というリモコンの振り付けと「音が止まった」というキーフレーズとともに手軽にできる「#ダイスくる恋ダンス」が話題となっている。

また「ディズニーSPステージ」には、大野雄大、花村想太が登場し、『アラジン』より「A Whole New World」を披露。表現豊かに歌い上げる圧倒的な歌唱力で感動の渦に包んだ。

出演後にはSNS上で「最高にカッコ良いステージでした!」「Da-iCEのパフォーマンス力の高さにとても感動しました!」「アカペラの“I wonder”もテレビで観れてうれしかった!」など、Da-iCEのパフォーマンスにたくさんの声が寄せられた。

Da-iCEは、7月8日にデジタルシングル「Story」をリリース。10月2日にはニューアルバム『MUSi-aM』を発売する。

Da-iCE OFFICIAL SITE

https://da-ice.jp