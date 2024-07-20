【祝】ハマ・オカモト復帰、メンバー4人揃ってOKAMOTO′S＜47都道府県ツアー＞開催決定
撮影協力：ロマンスカーミュージアム
活動休止をしていたハマ・オカモトが無事復帰することとなった。2024年でデビュー15周年イヤーに突入したOKAMOTO'Sだが、2024年9月より全国47都道府県を廻るツアー＜OKAMOTO'S 15th Anniversary FORTY SEVEN LIVE TOUR -RETURNS-＞の開催も発表となり、待望のハマ・オカモト復帰による“RETURNS”が実現する運びとなった。
メンバー4人揃って、デビュー15周年を全国のファンとともに祝うOKAMOTO'Sの″RETURNS″をお楽しみに。
＜OKAMOTO'S 15th Anniversary FORTY SEVEN LIVE TOUR -RETURNS-＞
9月6日（金）滋賀・滋賀U☆STONE 開場18：30／開演19：00
9月7日（土）奈良・奈良EVANS CASTLE HALL 開場17：30／開演18：00
9月8日（日）和歌山・和歌山CLUB GATE 開場16：00／開演16：30
9月14日（土）三重・四日市ROOTS 開場17：30／開演18：00
9月15日（日）岐阜・岐阜ROOTS 開場17：00／開演17：30
10月6日（日）埼玉・ HEAVEN'S ROCK Kumagaya VJ-1 開場17：30／開演18：00
10月11日（金）山口・周南LIVE rise 開場18：30／開演19：00
10月13日（日）佐賀・佐賀GEILS 開場16：00／開演16：30
10月14日（月・祝）長崎・長崎DRUM Be-7 開場16：00／開演16：30
10月18日（金）岡山・岡山CRAZYMAMA KINGDOM 開場18：15／開演19：00
10月19日（土）京都・KYOTO MUSE 開場17：30／開演18：00
11月2日（土） 富山・富山MAIRO 開場16：30／開演17：00
11月3日（日） 石川・金沢エイトホール 開場16：15／開演17：00
11月4日（月・祝） 福井・福井CHOP 開場16：30／開演17：00
11月15日（金） 福島・郡山Hip Shot Japan 開場18：00／開演18：30
11月16日（土）山形・山形ミュージック昭和Session 開場17：00／開演17：30
11月17日（日）秋田・秋田Club SWINDLE 開場16：30／開演17：00
11月29日（金）徳島・徳島club GRINDHOUSE 開場18：30／開演19：00
11月30日（土）高知・高知 X-pt. 開場17：30／開演18：00
12月1日（日）愛媛・松山サロンキティ 開場16：30／開演17：00
12月7日（土）栃木・ HEAVEN'S ROCK Utsunomiya VJ-2 開場17：30／開演18：00
12月8日（日）群馬・前橋DYVER 開場16：30／開演17：00
1月9日（日）沖縄・沖縄桜坂セントラル 開場18：30／開演19：00
1月12日（日）宮崎・宮崎LAZARUS 開場16：00／開演16：30
1月13日（月・祝）大分・大分DRUM Be-0 開場17：00／開演17：30
1月18日（土）茨城・水戸LIGHT HOUSE 開場17：30／開演18：00
2月1日（土）千葉・柏PALOOZA 開場17：30／開演18：00
2月8日（土）静岡・浜松窓枠 開場16：30／開演17：00
2月9日（日）兵庫・神戸VARIT. 開場16：30／開演17：00
2月11日（火・祝）香川・高松MONSTER 開場15：30／開演16：00
2月14日（金）鹿児島・鹿児島CAPARVOホール 開場18：00／開演18：30
2月15日（土）熊本・熊本B.9V1 開場17：15／開演18：00
2月16日（日）福岡・福岡LOGOS 開場16：45／開演17：30
2月22日（土）鳥取・米子laughs 開場18：00／開演18：30
2月23日（日）島根・出雲APOLLO 開場16：30／開演17：00
2月24日（月・祝）広島・広島クラブクアトロ 開場16：15／開演17：00
3月7日（金）山梨・甲府CONVICTION 開場18：00／開演18：30
3月8日（土）長野・長野CLUB JUNK BOX 開場16：30／開演17：00
3月9日（日）新潟・新潟GOLDENPIGS RED STAGE 開場16：30／開演17：00
3月12日（水）北海道・札幌PENNY LANE 24 開場18：15／開演19：00
3月14日（金）青森・青森Quarter 開場18：00／開演18：30
3月15日（土）岩手・盛岡CLUB CHANGE WAVE 開場17：00／開演17：30
3月16日（日）宮城・仙台Rensa 開場16：30／開演17：00
3月20日（木・祝）神奈川・yokohama Bay Hall 開場16：00／開演17：00
4月5日（土）愛知・名古屋ダイアモンドホール 開場17：00／開演18：00
4月6日（日）大阪・なんばHatch 開場16：15／開演17：00
チケット代： ￥5,000（税込）D代別途
・OKAMOTO'S公式アプリ「オカモトークQ」プレミアム会員限定最速先行受付
2024年7月20日（土）12：00〜8月2日（金）23：59
アプリ詳細：https://c-rayon.com/okamotos/app/index.html
・一般発売日
9月〜12月公演：2024年8月24日（土）
2025年1月〜4月公演：2024年10月19日（土）
https://www.okamotos.net/special/47returns/
◆OKAMOTO'Sオフィシャルサイト