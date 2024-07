¡ÖANA¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡× ¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤ÇU-23ÆüËÜÂåÉ½¤ËÂÓÆ±¤¹¤ë»³ÅÄÉö´î¤¬´¶¼Õ¤·¤¿¥ï¥±

いよいよ開幕が迫ってきたパリオリンピック。U-23日本代表は24日の初戦を前に現地入りしている。

バックアップメンバーとして代表に帯同している山田楓喜は「無事フランス着きました。」とInstagramでその旨を報告している。

また、「ANAのスタッフの方ありがとうございました(ハートの絵文字)」との感謝とともに機内で撮影した写真も投稿。

そこには提供された機内食とそこに添えられた手書きのメッセージが写っている。食器に「FUKI YAMADA GO FOR YOUR GOAL 2024 Paris Olympic」と英語で描かれていたほか、「山田様」という手書きの手紙も。

その手紙には応援のメッセージが8行ほど綴られている。ANA(全日本)は日本代表のメジャーパートナーだが、バックアップメンバーも含めた五輪選手ひとりひとりに手書きのメッセージを送っていたようだ。

U-23日本代表はパリ五輪のグループステージでパラグアイ、マリ、イスラエルと対戦する。