© Amazon MGM Studios 「ザ・ボーイズ」シーズン4最終話、ヴィクトリア・ニューマンが殺される

いったい誰がこの衝撃を予想できただろうか。「ザ・ボーイズ」シーズン4最終話『シーズン4 フィナーレ』では、アメリカの大統領になるべく、能力者であることを隠しながらホームランダーと手を組んでいたヴィクトリア・ニューマンが殺害されることになった。ライアンをうまく説得することができなかった余命わずかのブッチャーは、幻覚として登場する旧友ジョー・ケスラー(ジェフリー・ディーン・モーガン)に唆されてコンパウンドVを再注入。胸部から出したワームのような大量の触手でニューマンを拘束し、空中で肉体を二つに引き裂いたのだった。

当初からボーイズはニューマンを殺そうとしていたが、ヒューイの呼びかけにより心を変え、共闘を願い出ようとしていた。その矢先の出来事とだけあり、衝撃を受けたファンも多いことだろう。シーズン2よりメインキャストとしてニューマンを演じてきたクラウディア・ドゥーミットは、どんな思いで撮影に臨んだのだろうか。

意外なことにドゥーミットは、初登場したシーズン2の時から「ヴィクトリア・ニューマンが死ぬのを待っていた」と米に語っている。「毎シーズン、私は彼女が死ぬことになると思っていた」というドゥーミット、実際にその時を迎えて「安堵した」という。

「そう発言するのは奇妙でしょうが、作品に参加し始めた頃から、彼女は死ぬだろうと思っていたんです。“このエピソードかな、いや違うこっちのエピソードだ。なるほど、それはそうだ、やっぱりこっちか”というように。おかしなことですが、3シーズン前から精神的に(死ぬのを)準備していたような気がして、実際にそうなった時は、すでにすごく穏やかな状態でした。」

ニューマンの死のタイミングをあれこれと予想していたドゥーミットが、ついにその時が来ると確信したのは、ショーランナーのエリック・クリプキから一時間の電話会議を設定された時。「アハ体験でしたね。電話越しに“ついにお呼ばれですね”と伝えると、彼も“これがお呼ばれだ”って。とてもおかしかったです。すごく心温まるお別れでした」。

長きにわたって演じてきたニューマンの死を冷静に受け止めていたドゥーミットだが、いざ撮影を終えると予想外の感情が湧き出てきたという。「“カット”の声がかかり、撮影が終了しました。みんなとハグして控え室に戻って、血まみれになりながら座っていた時、泣き出してしまったんです」と振り返る。

「その瞬間にすべてを感じました。もう二度と彼女のパンツスーツを着ることはできないし、7インチのヒールを履いて部屋に入り頭を爆発させることもできないんだと心から悟りました。そのために涙を流したんですよ。ちょっとおかしな瞬間でしたね。」

こう思う視聴者もいるだろう。もしかしたらニューマンは生きているかもしれない、と。シーズン2で全身に火傷を負い手足も失ったストームフロントだって奇跡的に生きていた。それでもドゥーミットは、ニューマンの死を確信しているようだ。米から「ヴィクトリア・ニューマンは本当に死んだのか?」と問われると「はい」と断言。「悲しいですが、彼女は半分に引き裂かれて完全に死にました」と答えた。

最終シーズンを残しての退場となったドゥーミットだが、どのような結末を望んでいるだろうか。ドゥーミットの願いはただ一つ。ニューマンの娘ゾーイがハッピーエンディングを迎えることだ。ゾーイが施設に閉じ込められてしまったことを「ニューマンが娘に望んでいたことと正反対の結果になってしまったので最大のショックです」と語り、その思いをこう明かしている。

「彼女(ニューマン)は常に、ゾーイに安全を願っていました。自分と同じ子ども時代を過ごしてほしくないと思っています。悲しいことに、彼女がまさに同じ道を辿ることになってしまうなんて残酷です。でもゾーイは最終的に良い場所へ辿り着くと思います。どうだろう、そうなるでしょうか?ヒューイが彼女を取り戻してくれると感じています。ヒューイが目をかけてくれるだろうし、もしそうではなかったらスタン・エドガーですね。彼女には、誰かしらついていてくれるでしょう。[中略]

ゾーイが行き着く先は無限の可能性があると思いますが、今いる場所はかなり悲劇的ですよね。 彼女のために状況が好転することを願っています。 エリック、どうかゾーイに良い結末を与えてね。シーズン5がどうなるかとても楽しみです。次は観客として参加しますよ。」

「ザ・ボーイズ」シーズン4はAmazon で配信中。

