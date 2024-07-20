¡È¥Ð¥¤¥Ç¥ó¹ß¤í¤·¡É°ìÁØ¶¯¤Þ¤ë¡¡¡ÖÍè½µ¡¢ÁªµóÀï¤ËÉüµ¢¤¹¤ë¤Î¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¡Ä¡×¿··¿¥³¥í¥ÊÎÅÍÜÃæ¤ËÁªµóÀïÂ³¤±¤ë°Õ¸þ¤â¡ÄÂç¸ý¸¥¶â¼Ô¤Ï¡È¸¥¶â¤ÎÄä»ß¡ÉÉ½ÌÀ
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Ð¥¤¥Ç¥óÂçÅýÎÎ¤Ï19Æü¡¢ÂçÅýÎÎÁª¤òÂ³¤±¤ë°Õ¸þ¤ò²þ¤á¤Æ¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢Âç¸ý¸¥¶â¼Ô¤¬¸¥¶â¤ÎÄä»ß¤òÉ½ÌÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Å±Âà°µÎÏ¤Ï°ìÁØ¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ë´¶À÷¤·¼«Âð¤ÇÎÅÍÜÃæ¤Î¥Ð¥¤¥Ç¥ó»á¤Ï¡¢À¼ÌÀ¤Ç¡¢¡ÖÍè½µ¡¢ÁªµóÀï¤ËÉüµ¢¤¹¤ë¤Î¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÁÊ¤¨¡¢ÁªµóÀï¤òÂ³¤±¤ë»ÑÀª¤ò²þ¤á¤Æ¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢¥Ð¥¤¥Ç¥ó»á¤ËÅ±Âà¤òµá¤á¤ëÆ°¤¤Ï³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥¿¥¤¥à¥º»æ¤Ï¡¢¥Ð¥¤¥Ç¥ó»á¤¬ÁªµóÀï¤òÂ³¤±¤¿¾ì¹ç¡¢Âç¸ý¸¥¶â¼Ô¤«¤é¤Î7·î¤Î»Ù±ç³Û¤Ï6·î¤ÎÈ¾Ê¬¤Ë¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¤ÈÊó¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ð¥¤¥Ç¥ó»á¤¬Å±Âà¤òÉ½ÌÀ¤·¤Ê¤¤¸Â¤ê¸¥¶â¤ò¤·¤Ê¤¤¤ÈÃÇ¤é¤ì¡¢Ê£¿ô¤Î»ñ¶â½¸¤á¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬Ãæ»ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Å±Âà¤òÍ×µá¤¹¤ë¿ÈÆâ¤ÎÌ±¼çÅÞµÄ°÷¤Î¿ô¤â¡¢19Æü¤Ë¤Ï11¿ÍÁý¤¨¤Æ¾å²¼Î¾±¡¤Ç35¿Í¤Ë³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥Ð¥¤¥Ç¥ó¹ß¤í¤·¡×¤ÎÀ¼¤ÏÆü¤ËÆü¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£