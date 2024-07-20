ÉÙ²¬´Ñ¸÷¤ß¤Ê¤Èº×¡ÊÎêËÌÄ®¡Ë¡Ú¾¼ÏÂ34Ç¯¡¦1959¡Û～RKK¥Ë¥åー¥¹¥ß¥åー¥¸¥¢¥à～
¾¼ÏÂ34Ç¯¡Ê1959¡Ë7·î¡¢Å·Áð·´ÎêËÌÄ®¡Ê¤ì¤¤¤Û¤¯¤Þ¤Á¡Ë¤ÎÉÙ²¬¹Á¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖÂè£±²ó ÉÙ²¬´Ñ¸÷¤ß¤Ê¤Èº×¡×¡ÊÁ°Ìëº×¡¦ËÜº×¡Ë¤Î±ÇÁü¤Ç¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÉÙ²¬´Ñ¸÷¤ß¤Ê¤Èº×¡ÊÎêËÌÄ®¡Ë¡Ú¾¼ÏÂ34Ç¯¡¦1959¡Û～RKK¥Ë¥åー¥¹¥ß¥åー¥¸¥¢¥à～
¡¦º×¤ê¤Î¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢ÃÏ¸µÍ»Ö¤Ë¤è¤ë¥Úー¥í¥ó¶¥Áæ¤Ç¤¹¡£
Åö»þ¥Ë¥åー¥¹¤Ï¤³¤¦ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÅ·Áð·´ÎêËÌÄ®¤Î¹Áº×¤ê¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¡¢¸á¸å£±»þÉÙ²¬¹ÁÂÞÏÑ¡Ê¤Õ¤¯¤í¤ï¤ó¡ËÆâ¤Ç¤Þ¤Ä¤ê¤Î¸Æ¤ÓÊª¥Úー¥í¥ó¶¥Áæ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£2000¿Í¤Î¸«ÊªµÒ¤¬¸«¼é¤ëÃæ¡¢4Äú¤Î¥Úー¥í¥ó¤¬°ìÀÆ¤Ë¥¹¥¿ー¥È¡£
¤³¤Î32¿Í¾è¤ê¡¢Ä¹¤µ15¥áー¥È¥ë¤Î¥Úー¥í¥ó¤Ï¡¢ÆîÍÎ¤ÎÅç¤«¤éÅÁ¤ï¤Ã¤¿Êª¤È¤¤¤ï¤ì¡¢ÇÈ¤·¤Ö¤¤ò¾å¤²¤Æ¿Ê¤à»Ñ¤Ë¤Ï²¿¤«¥¨¥¥¾¥Á¥Ã¥¯¤Ê¤â¤Î¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Æî¹ñ¤ÎÂÀÍÛ¤ò°ìÇÕ¤Ë¤¢¤Ó¤Ê¤¬¤é¾â¤ä¥É¥é¤Î²»¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÎÏ¶¯¤¯Áæ¤°¼ã¼Ô¤¿¤Á¤Î»Ñ¤ÏÍ¦ÁÔ¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¡¢´ßÊÉ¤ò¤¦¤º¤á¤¿¸«ÊªµÒ¤«¤éÀ¹¤ó¤ÊÇï¼ê¤¬¤ª¤¯¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
ÉÙ²¬´Ñ¸÷¹Áº×¤ê¤Ï¤½¤Î¸å¡ÖÎêËÌ¤¸¤ã¤Ã¤Èº×¡×¤È¤Ê¤ê¡¢¥Úー¥í¥ó¶¥Áæ¤â¡ÖÅ·ÁðÎêËÌ¥Úー¥í¥óÂç²ñ¡×¤È¤¤¤¦Ì¾¤Ç¸½ºß¤â³«ºÅ¤µ¤ì¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
Êè,
¥°¥ë¡¼¥×¥¦¥§¥¢,
³¤,
¥¤¥Ù¥ó¥È,
Ë¬Ìä²ð¸î,
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó,
²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼,
½»Âð,
Áòº×,
³ùÁÒ