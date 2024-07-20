¡ÖºÇ½é¤«¤é´óÀ¸¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡©¡×É¿ÊÑ¤·¤¿É×¤Ë¤«¤±¤é¤ì¤¿¤¢¤é¤Ìµ¿¤¤¡ÚÈ¾Ê¬É× Vol.45¡Û
¢£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤¢¤é¤¹¤¸
Ç¥¿±¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë·ëº§¤·¤¿¼ç¿Í¸ø¡¦¥Þ¥Á»Ò¤È¥Ö¥óÂÀ¡£¥Þ¥Á»Ò¤¬¤É¤ó¤Ê¤Ë¤Ä¤ï¤ê¤Ç¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤Æ¤â¡¢¥Ö¥óÂÀ¤ÏÀ¸³èÈñ¤â²È»ö¤âÈ¾Ê¬¤º¤Ä¤È¤¤¤¦¥ë¡¼¥ë¤Ë°Û¾ï¤Ë¼¹Ãå¤·¡¢ÉéÃ´¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤ª´ê¤¤¤¹¤ë¥Þ¥Á»Ò¤ËÂÐ¤·¤ÆÎä¹ó¤ÊÂÖÅÙ¤ò¤È¤ê¤Þ¤¹¡£Î¥º§¤ò¹Í¤¨¤ë¥Þ¥Á»Ò¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÇÉ¸¯ÀÚ¤ê¤ËÁø¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î¤¿¤á¡¢À¸³è¤Î¤¿¤á¤Ë¤È¤â¤¦°ìÅÙ¥Ö¥óÂÀ¤òÀâÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£¿¦¤ò¼º¤¤À¸³èÈñ¤¬Ê§¤¨¤Ê¤¤¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢¥Ö¥óÂÀ¤Ï¡ÖÃù¶â¤òÊø¤»¤Ð¤¤¤¤¡×¤È»×¤¤¤ä¤ê¤Î¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤ÇÊÖ¤·¤Þ¤·¤¿¡£»×¤ï¤º¡ÖÃù¶â¤¬¤Ê¤¤¡×¤È±³¤ò¤Ä¤¤¤¿¥Þ¥Á»Ò¤Ï¡¢¤³¤ó¤Ê¾ï¼±³°¤ì¤ÎÈ¾Ê¬¥ë¡¼¥ë¤ò¤ä¤á¤è¤¦¤ÈÄó°Æ¡£¥Ö¥óÂÀ¤ÎÍý²ò¤òÆÀ¤é¤ì¤¿¤éºÆ¹½ÃÛ¤Ç¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Þ¥Á»Ò¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥Ö¥óÂÀ¤Î´é¿§¤Ï°ìÊÑ¡£¡Ö¥Þ¥Á»Ò¤¬¹¥¤¤À¤«¤é¤³¤½µö¤»¤Ê¤¤¡×¤ÈÆÍÁ³ÎÞ¤òÎ®¤·»Ï¤á¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
Ç¥¿±¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë·ëº§¤·¤¿¼ç¿Í¸ø¡¦¥Þ¥Á»Ò¤È¥Ö¥óÂÀ¡£¥Þ¥Á»Ò¤¬¤É¤ó¤Ê¤Ë¤Ä¤ï¤ê¤Ç¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤Æ¤â¡¢¥Ö¥óÂÀ¤ÏÀ¸³èÈñ¤â²È»ö¤âÈ¾Ê¬¤º¤Ä¤È¤¤¤¦¥ë¡¼¥ë¤Ë°Û¾ï¤Ë¼¹Ãå¤·¡¢ÉéÃ´¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤ª´ê¤¤¤¹¤ë¥Þ¥Á»Ò¤ËÂÐ¤·¤ÆÎä¹ó¤ÊÂÖÅÙ¤ò¤È¤ê¤Þ¤¹¡£Î¥º§¤ò¹Í¤¨¤ë¥Þ¥Á»Ò¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÇÉ¸¯ÀÚ¤ê¤ËÁø¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î¤¿¤á¡¢À¸³è¤Î¤¿¤á¤Ë¤È¤â¤¦°ìÅÙ¥Ö¥óÂÀ¤òÀâÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£¿¦¤ò¼º¤¤À¸³èÈñ¤¬Ê§¤¨¤Ê¤¤¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢¥Ö¥óÂÀ¤Ï¡ÖÃù¶â¤òÊø¤»¤Ð¤¤¤¤¡×¤È»×¤¤¤ä¤ê¤Î¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤ÇÊÖ¤·¤Þ¤·¤¿¡£»×¤ï¤º¡ÖÃù¶â¤¬¤Ê¤¤¡×¤È±³¤ò¤Ä¤¤¤¿¥Þ¥Á»Ò¤Ï¡¢¤³¤ó¤Ê¾ï¼±³°¤ì¤ÎÈ¾Ê¬¥ë¡¼¥ë¤ò¤ä¤á¤è¤¦¤ÈÄó°Æ¡£¥Ö¥óÂÀ¤ÎÍý²ò¤òÆÀ¤é¤ì¤¿¤éºÆ¹½ÃÛ¤Ç¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Þ¥Á»Ò¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥Ö¥óÂÀ¤Î´é¿§¤Ï°ìÊÑ¡£¡Ö¥Þ¥Á»Ò¤¬¹¥¤¤À¤«¤é¤³¤½µö¤»¤Ê¤¤¡×¤ÈÆÍÁ³ÎÞ¤òÎ®¤·»Ï¤á¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¢£ÆÈ¤ê¸À¤ò¥Ö¥Ä¥Ö¥Ä¤È¸À¤¤Â³¤±¡Ä
¢£¤Ä¤¤¤Ë¤Ï¤¤¤ï¤ì¤Î¤Ê¤¤ºá¤Þ¤Ç¡Ä!?
Ç¥¿±¤¬È¯³Ð¤·¤¿»þÅÀ¤ÇÃù¶â¤¬¤Ê¤¤¤È¤Ê¤¼Êó¹ð¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤Ê¤¼È¾Ê¬¤ò¼é¤êÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÅØÎÏ¤ò¤·¤Ê¤¤¤Î¤«¡¢¤È¥Þ¥Á»Ò¤òÀÕ¤áÎ©¤Æ¤ë¥Ö¥óÂÀ¡£
µó¶ç¤Î²Ì¤Æ¤Ë¡¢¤³¤ÎÇ¥¿±¤¬¥Þ¥Á»Ò¤Î·×²èÅªÈÈ¹Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¢¤é¤Ìµ¿¤¤¤Þ¤Ç¤«¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥Á»Ò¤¬É¬»à¤ËÈÝÄê¤¹¤ë¤â¥Ö¥óÂÀ¤ÏÊ¹¤¯¼ª»ý¤¿¤º¡£¥Þ¥Á»Ò¤Ï¤¿¤À¡¢È¾Ê¬¥ë¡¼¥ë¤ò¤ä¤á¤¿¤¤¤À¤±¤Ê¤Î¤Ë¡Ä¡£
(¥Ä¥à¥Þ¥Þ)