国内最大級のインディーゲームの祭典「BitSummit Drift」が開幕 注目展示をピックアップしてご紹介
2024年7月19日、インディーゲームの祭典「BitSummit Drift」が京都みやこめっせで開幕しました。19日（金）のビジネスデーに続き、20日（土）と21日（日）の一般公開日が現在開催中です。
BitDriverが開会を宣言
「BitSummit Drift」と銘打った今回のテーマは「レーシングゲーム」。「リッジレーサー」「グランツーリスモ」といった日本のレーシングゲームの歴史を背景にしています。
イベント創始者であるジェームス・ミルキー氏はファミ通.comのインタビューで予告していたとおり、2014年のBitSummitでフィーチャーした3Dキャラクター“BitRider”をよみがえらせた“BitDriver”となって登場。開会を宣言しました。
BitSummit MMXIV BitRider Promo Trailer（YouTube）
https://youtu.be/O0pn5HfYkng?si=VA5MsMcXa1MDlppY
会場には国内外から集まった98の開発者ブース、インディーパブリッシャー、スポンサー、パートナーがブースを構え、初日からにぎわいを見せていました。
注目作品をピックアップ
筆者が注目した作品をピックアップしてご紹介します。
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NeverAwake FLASH BACK：Neotro[リンク]
Electrogical：kinjo[リンク]
超翼戦騎エスティーク：Hui Trading[リンク]
Kick and Loud：Tamakotronica[リンク]
Skateboard Knight：Maroru Games
UNDEFEATED: Genesis：Indie-us Games
Last Standing：Nao Games
CASSETTE BOY：Wonderland Kazakiri
Dream Channel Zero：Fuming
BitSummit Drift（ビットサミット ドリフト）開催概要
名称：BitSummit Drift（ビットサミット ドリフト）
日程：2024年7月19日（金）〜7月21日（日）
主催：BitSummit 実行委員会
一般社団法人日本インディペンデント・ゲーム協会（JIGA）
(キュー・ゲームス/ピグミースタジオ/Skeleton Crew Studio/BlackSheep Consulting)
京都府
共催：KYOTO CMEX
制作：オリコム
BitSummit
http://bitsummit.org/