OKAMOTO′S、ハマ・オカモト活動再開へ 8年ぶり47都道府県ツアー開催発表
デビュー15周年イヤーに突入した4人組バンド・OKAMOTO’Sが、8年ぶり２度目の全国47都道府県ツアー『OKAMOTO’S 15th Anniversary FORTY SEVEN LIVE TOUR -RETURNS-』を9月から開催することが決定した。4月から体調不良で活動を休止しているハマ・オカモト（Ba）が同ツアーから活動再開することも発表された。
【写真】8年ぶり2回目の47都道府県ツアーロゴ
OKAMOTO’Sは4月2日に公式サイトで、ハマ・オカモトがしばらくの間、活動休止することを報告していた。「本人より体調不良の申し出があり、医師の診断の結果、休養が必要との判断に至りました。今後については回復を最優先とし、活動再開につきましてはあらためてご報告申し上げます」としていたが、本ツアーから復帰することが発表となった。
8年ぶりとなる47都道府県ツアーは、9月1日の東京・Zepp Shinjuku公演を皮切りに、来年4月6日の大阪・なんばHatch公演まで約7ヶ月をかけて全国行脚するライブハウスツアー。日程と会場は以下のとおり発表となった。
チケットはOKAMOTO’Sの公式アプリ「オカモトークQ」プレミアム会員限定の最速先行受付が、きょう20日正午からスタート。「デビュー15周年をメンバー4人揃って全国のファンとともに祝うOKAMOTO’Sの“RETURNS”をぜひ、お楽しみに！」と呼びかけている。
■『OKAMOTO'S 15th Anniversary FORTY SEVEN LIVE TOUR -RETURNS-』
9月1日（日）：東京・Zepp Shinjuku
9月6日（金）：滋賀・滋賀U☆STONE
9月7日（土）：奈良・奈良EVANS CASTLE HALL
9月8日（日）：和歌山・和歌山CLUB GATE
9月14日（土）：三重・四日市ROOTS
9月15日（日）：岐阜・岐阜ROOTS
10月6日（日）：埼玉・HEAVEN’S ROCK Kumagaya VJ-1
10月11日（金）：山口・周南LIVE rise
10月13日（日）：佐賀・佐賀GEILS
10月14日（月・祝）：長崎・長崎DRUM Be-7
10月18日（金）：岡山・岡山CRAZYMAMA KINGDOM
10月19日（土）：京都・KYOTO MUSE
11月2日（土）：富山・富山MAIRO
11月3日（日）：石川・金沢エイトホール
11月4日（月・祝）：福井・福井CHOP
11月15日（金）：福島・郡山Hip Shot Japan
11月16日（土）：山形・山形ミュージック昭和Session
11月17日（日）：秋田・秋田Club SWINDLE
11月29日（金）：徳島・徳島club GRINDHOUSE
11月30日（土）：高知・高知 X-pt.
12月1日（日）：愛媛・松山サロンキティ
12月7日（土）：栃木・ HEAVEN’S ROCK Utsunomiya VJ-2
12月8日（日）：群馬・前橋DYVER
▼2025年
1月9日（日）：沖縄・沖縄桜坂セントラル
1月12日（日）：宮崎・宮崎LAZARUS
1月13日（月・祝）：大分・大分DRUM Be-0
1月18日（土）：茨城・水戸LIGHT HOUSE
2月1日（土）：千葉・柏PALOOZA
2月8日（土）：静岡・浜松窓枠
2月9日（日）：兵庫・神戸VARIT.
2月11日（火・祝）：香川・高松MONSTER
2月14日（金）：鹿児島・鹿児島CAPARVOホール
2月15日（土）：熊本・熊本B.9V1
2月16日（日）：福岡・福岡LOGOS
2月22日（土）：鳥取・米子laughs
2月23日（日）：島根・出雲APOLLO
2月24日（月・祝）：広島・広島クラブクアトロ
3月7日（金）：山梨・甲府CONVICTION
3月8日（土）：長野・長野CLUB JUNK BOX
3月9日（日）：新潟・新潟GOLDENPIGS RED STAGE
3月12日（水）：北海道・札幌PENNY LANE 24
3月14日（金）：青森・青森Quarter
3月15日（土）：岩手・盛岡CLUB CHANGE WAVE
3月16日（日）：宮城・仙台Rensa
3月20日（木・祝）：神奈川・yokohama Bay Hall
4月5日（土）：愛知・名古屋ダイアモンドホール
4月6日（日）：大阪・なんばHatch
【写真】8年ぶり2回目の47都道府県ツアーロゴ
OKAMOTO’Sは4月2日に公式サイトで、ハマ・オカモトがしばらくの間、活動休止することを報告していた。「本人より体調不良の申し出があり、医師の診断の結果、休養が必要との判断に至りました。今後については回復を最優先とし、活動再開につきましてはあらためてご報告申し上げます」としていたが、本ツアーから復帰することが発表となった。
チケットはOKAMOTO’Sの公式アプリ「オカモトークQ」プレミアム会員限定の最速先行受付が、きょう20日正午からスタート。「デビュー15周年をメンバー4人揃って全国のファンとともに祝うOKAMOTO’Sの“RETURNS”をぜひ、お楽しみに！」と呼びかけている。
■『OKAMOTO'S 15th Anniversary FORTY SEVEN LIVE TOUR -RETURNS-』
9月1日（日）：東京・Zepp Shinjuku
9月6日（金）：滋賀・滋賀U☆STONE
9月7日（土）：奈良・奈良EVANS CASTLE HALL
9月8日（日）：和歌山・和歌山CLUB GATE
9月14日（土）：三重・四日市ROOTS
9月15日（日）：岐阜・岐阜ROOTS
10月6日（日）：埼玉・HEAVEN’S ROCK Kumagaya VJ-1
10月11日（金）：山口・周南LIVE rise
10月13日（日）：佐賀・佐賀GEILS
10月14日（月・祝）：長崎・長崎DRUM Be-7
10月18日（金）：岡山・岡山CRAZYMAMA KINGDOM
10月19日（土）：京都・KYOTO MUSE
11月2日（土）：富山・富山MAIRO
11月3日（日）：石川・金沢エイトホール
11月4日（月・祝）：福井・福井CHOP
11月15日（金）：福島・郡山Hip Shot Japan
11月16日（土）：山形・山形ミュージック昭和Session
11月17日（日）：秋田・秋田Club SWINDLE
11月29日（金）：徳島・徳島club GRINDHOUSE
11月30日（土）：高知・高知 X-pt.
12月1日（日）：愛媛・松山サロンキティ
12月7日（土）：栃木・ HEAVEN’S ROCK Utsunomiya VJ-2
12月8日（日）：群馬・前橋DYVER
▼2025年
1月9日（日）：沖縄・沖縄桜坂セントラル
1月12日（日）：宮崎・宮崎LAZARUS
1月13日（月・祝）：大分・大分DRUM Be-0
1月18日（土）：茨城・水戸LIGHT HOUSE
2月1日（土）：千葉・柏PALOOZA
2月8日（土）：静岡・浜松窓枠
2月9日（日）：兵庫・神戸VARIT.
2月11日（火・祝）：香川・高松MONSTER
2月14日（金）：鹿児島・鹿児島CAPARVOホール
2月15日（土）：熊本・熊本B.9V1
2月16日（日）：福岡・福岡LOGOS
2月22日（土）：鳥取・米子laughs
2月23日（日）：島根・出雲APOLLO
2月24日（月・祝）：広島・広島クラブクアトロ
3月7日（金）：山梨・甲府CONVICTION
3月8日（土）：長野・長野CLUB JUNK BOX
3月9日（日）：新潟・新潟GOLDENPIGS RED STAGE
3月12日（水）：北海道・札幌PENNY LANE 24
3月14日（金）：青森・青森Quarter
3月15日（土）：岩手・盛岡CLUB CHANGE WAVE
3月16日（日）：宮城・仙台Rensa
3月20日（木・祝）：神奈川・yokohama Bay Hall
4月5日（土）：愛知・名古屋ダイアモンドホール
4月6日（日）：大阪・なんばHatch